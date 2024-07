Detienen DSPM y AEI a ocho sujetos involucrados en delitos de alto impacto

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), llevaron a cabo la detención de ocho sujetos, mediante dos intervenciones.

La primera fue en el kilómetro 70 de la carretera a Ciudad Juárez, durante la tarde del 24 de julio, por parte de elementos de ambas corporaciones.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

En tanto que la segunda intervención, la llevaron a cabo en una de las zonas de la avenida Juan Escutia y periférico de la juventud, informó Julio César Salas, titular de la DSPM.

Heliodoro Araiza, fiscal de la zona centro, explicó que en el primer evento de intervención, llevaron a cabo la detención de cinco sujetos, además del aseguramiento de dos camionetas, tres armas de fuego cortas y dos bolsas con mariguana.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Respecto a la segunda intervención, esta se llevó a cabo en la zona de la Cantera y Periférico de la Juventud, los cuales tripulaban una camioneta Tahoe 2015, con tres sujetos a bordo, los cuales serán puestos a disposición por resistencia de particulares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para no entorpecer las investigaciones y que la información brindada no sea utilizada en defensa de los mismos, las autoridades no dieron más detalles.

Juárez Rescatan a nueve migrantes atrapados por la corriente del Río Bravo; habían dos menores

Por parte de la dependencia, en el boletín oficial, especificaron que los ocho detenidos están relacionados con el grupo delictivo de “La Empresa”, brazo armado independiente de “La Línea” que se dedica al sicariato.

En los últimos meses, este grupo delictivo ha estado relacionado con los hechos violentos de la ciudad, lo que ha generado un repunte en el número de homicidios dolosos de los meses de mayo y junio.