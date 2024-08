Detuvo SSPE en julio a cerca de 500 generadores de violencia en el estado

De acuerdo al resumen que elabora mes con mes la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), durante el pasado mes de julio, los elementos de esta corporación llevaron a cabo la detención de 496 generadores en el estado de Chihuahua, por diversas faltas.

En el informe, destacó que de estos 496 generadores de violencia, 21 corresponden al fuero federal, 406 al fuero común y los 68 restantes, por faltas administrativas. Cabe destacar que, del total de detenidos, 210 fueron asegurados en la ciudad de Chihuahua, mientras que 176 detenciones las llevaron a cabo en Ciudad Juárez, dato que llamó la atención de la autoridad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

A nivel estado en ese mismo periodo, se logró el aseguramiento de 34 armas de fuego, 68 cargadores, 2 mil 735 municiones y 41 kilogramos de droga dviersa, desde marihuana, cristal, cocaína, metanfetamina e incluso pastillas de fentanilo.

Policiaca Arrestan a dos hombres en la capital por portación de arma y presunta posesión de droga

Con respecto a la capital del estado, en el mes de julio la corporación llevó a cabo 210 detenciones de generadores de violencia, de los cuales 8 corresponden al fuero federal y 168 al fuero común, además de 34 por diversas faltas administrativas.

También en Chihuahua capital, se dio el aseguramiento de 10 armas de diversos calibres, 12 cargadores, 106 municiones y 9.3 kilogramos de droga, en su mayoría cristal y mariguana.

La corporación informó que, en la fronteriza Ciudad Juárez, lograron la detención de 176 generadores de violencia en diversas modalidades, el aseguramiento de 6 armas largas, 5 cargadores, 53 municiones y 2.3 kilogramos de droga.

Una de las detenciones que más llamó la atención, fue la de 6 personas en el Municipio de Aquiles Serdán, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, el pasado 26 de julio, cuando los agentes de la SSPE, a través de los recorridos de vigilancia detectaron en un costado del tramo carretero del municipio a un grupo de personas, quienes en dos vehículos tipo pickup adoptaron una actitud evasiva y nerviosa ante la presencia policial.

Al acercarse los agentes, las 6 personas se identificaron como José Hasem L. C., Manuel Ramón T. G., Christian Jesús A. R., Jaime C. J., Sergio Geovanni B. C. y Elsie Yadira P. H., quienes portaban 2 armas de fuego, una pistola Glock .40 mm, así como una pistola Ruger 9mm, ambas con sus respectivos cargadores abastecidos con un total de 23 cartuchos útiles, razón por la que fueron detenidos.

En Ciudad Juárez, el pasado 24 de julio, elementos de la Policía del Estado llevaron a cabo la detención de cinco presuntos implicados en un supuesto secuestro en Ciudad Juárez, así como el rescate de una víctima luego de una intervención de 15 horas de trabajo continuo.

Los hechos iniciaron con el reporte de la supuesta privación de la libertad de una mujer, el lunes 22 de julio en calles de la colonia Salvarcar, cerca de las 18:30 horas, por lo que acudió el personal del Grupo Especial de Detectives como parte de las primeras autoridades en responder a la denuncia.

Desde ese momento, se coordinaron labores con la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, de la Fiscalía General del Estado (FGE), con subsede en Ciudad Juárez, obteniendo las primeras imágenes del evento gracias a la coordinación con la Plataforma Centinela.

Estas imágenes permitieron trazar la trayectoria de los vehículos involucrados gracias a la videovigilancia en coordinación con el área de Análisis de la SSPE.

La investigación llevó a ubicar una camioneta Dodge Ram de color blanco, dentro de las primeras 3 horas de investigación.

El dueño de este vehículo, brindó información importante para localizar a los presuntos implicados en el delito en calles de la colonia Aztecas, quienes viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Malibu, de color negro, los cuales se identificaron como Jonathan S. de 26 años y E.D.M. de 17 años.

Durante la detención, se aseguraron el vehículo Chevrolet Malibu y la camioneta Dodge Ram, que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su debida investigación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Esta intervención permitió a las autoridades ubicar a un tercer involucrado, en calles de la colonia Villa Colonial, identificado como Noel Misael R. R. de 21 años, quien fue relacionado como presunto colaborador del hecho.

Al ahora detenido se le aseguró un vehículo GM Matiz de modelo 2013. La captura llevó a reconocer a los últimos dos involucrados en el hecho en calles de la colonia Granjas del Desierto.

Estos fueron identificados con los nombres de César Eduardo G. A. de 24 años y G. G. S. de 15 años, a quienes se les aseguró una camioneta Chevrolet Trail Blazer y un arma de fuego con un cargador abastecido de 06 cartuchos útiles calibre 9mm.