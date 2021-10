Deuda nacional aumentó a 12 billones de pesos: Rocío Reza

La diputada federal por Chihuahua, Rocío Reza Gallegos, explicó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha incrementado significativamente la deuda de México en los últimos años, de un 10.5 billones de pesos en 2018, a 12 billones de pesos que se adeudan actualmente, y aun así para el 2022 se prevé un incremento de 850 mil millones para el endeudamiento del país.

En este sentido explicó que el presupuesto de egresos de la federación oscila en los 7.2 billones de pesos, es decir el impacto en el incremento de la deuda, es bastante grave, afectaciones que han sido aprobadas sin discusión alguna, por los diputados de Morena.

“Han aprobado mayor endeudamiento, más afectación a lo que son las organizaciones civiles, al campo, a los jóvenes y el sector que abarca a los pequeños comercios y los pequeños empresarios”, lamentó Reza Gallegos, al explicar que la política fiscal de la Cuarta Transformación, se ha empeñado en debilitar a la clase media.

Destacó que es mentira que el presidente López Obrador y el partido Morena, busquen combatir la pobreza, puesto que ese problema ha ido en aumento de manera significativa, y hoy en día son muchos más los pobres, que en el 2018, con cifras de la propia Comisión Nacional de Evaluación.

Reiteró que las acciones del actual Gobierno Federal, los mexicanos no han podido ver un verdadero combate a la pobreza, una disminución de la violencia, un buen manejo de los problemas de Salud, ni un crecimiento económico.

Por lo anterior, Reza Gallegos, detalló que los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PAN, en la Cámara de Diputados, realizó un planteamiento al Gobierno Federal, el cuál consiste en los siguientes 11 puntos que tienen como objetivo, el rescate de la economía y las acciones para poder sacar adelante al país.

1.- Rescatar los pequeños negocios, con un fondo de apoyo desde el gobierno para saltar cualquier crisis.

2.- Disminución del IEPS, para reducir el precio de la gasolina, esto impactará en menores costos de distribución de todos los productos y de transporte público; hoy el 43 por ciento del costo total por litro es este impuesto, de los más altos en el mundo.

3.- Estímulos fiscales para empresas que contraten a mayores de 50 años, personas con discapacidad y jóvenes en su primer empleo.

4.- Apoyo al rescate restaurantero, en el que se pueda deducir más impuesto por consumo, millones de personas que consumen y trabajan en restaurante serían beneficiadas, de esta manera los propietarios no tendrían que cerrar.

5.-Eliminación de los límites de deducibilidad, esto es deducir más impuestos para que exista la posibilidad de devolución en un monto mayor.

6.- Creación de un esquema de Compensación Universal, que consiste en que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, puedan optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que están obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros.

7.- Creación de una Ley de Emergencia Económica en la que el Gobierno Federal establezca un presupuesto para atención de emergencias; Se contemplan subsidios e incentivos en diferentes aspectos, como vivienda y seguridad social, si algo hemos padecido en los últimos tiempos es la vulnerabilidad de la economía por recesiones, colapsos bursátiles, desastres naturales, pésimas políticas públicas y hasta la pandemia.

8.- Rescatar el instituto del emprendedor, hoy en día muchos jóvenes quieren optar por el emprendedurismo y debe haber el impulso necesario para emprender negocios.

9.- Para apoyar la economía familiar, buscamos que se logre deducir las colegiaturas y que las y los maestros puedan deducir más impuestos por sus servicios de educación.

10.- Apoyo al campo, al sector primario, bajando el ISR del 30 al 25 por ciento.

11.- Disminución del IVA en la frontera; Hacer efectiva esta promesa de campaña del presidente y hacer más competitivas a nuestras fronteras frente al país vecino.

Rocío Reza, señaló que hasta el momento el Grupo Parlamentario del PAN, continúa a la espera de que el presidente López Obrador, tome una postura respecto a esos planteamientos; subrayó que también los legisladores de Morena, se han mostrado completamente ausente.

Hizo énfasis en que en la Cámara de Diputados, se percibe una situación de mucho encono, porque la bancada de Morena, no ha mostrado una capacidad de dialogo, aún y cuando saben que son mayoría y que pueden cambiar esa situación.

“Si ellos saben y han visto que a la política del presidente Obrador, no le están saliendo las cosas como pensaban, porque no hay un crecimiento económico, un desarrollo en el país, pero sí hay más pobreza y hay más violencia, entonces algo están haciendo mal, y ellos pueden cambiar eso, les falta capacidad para generar acuerdos y consensos, con los que se erradique esa dinámica de dividir; el presidente no quiere asumir una postura distinta y con esto difícilmente lo hará la bancada de Morena en la Cámara de Diputados”, dijo Reza Gallegos.

Añadió que eso se puede ver claramente en las conferencias matutinas del jefe del Ejecutivo, en donde todos los días lanza algún señalamiento en contra de algún sector de la sociedad, eso mismo se replica en el Congreso de la Unión, pero aún con mayor fuerza porque es un encono que desencadena serias divisiones en el Poder Legislativo.