Día de Muertos ¿Se trabaja o es feriado?

El Día de Muertos es una tradición sumamente importante para los mexicanos por lo que en los días de celebración, que son el 1 y 2 de noviembre, las escuelas tienen días de descanso obligatorio, pero ¿en las empresas sucede lo mismo?

Pese a que es una tradición muy significativa para el país, el Día de todos los Santos y el Día de Muertos no están contemplados como días festivos oficiales, debido a que las celebraciones por el Día de Muertos se rigen bajo un calendario eclesiástico relacionado al cristianismo, religión que no es practicada por todos los mexicanos, por ello que no es obligatorio el descanso

Foto: Pexels

Es por lo anterior que seguramente continuarás con tu rutina normal de trabajo el lunes y martes de la próxima semana, a menos que tu lugar de trabajo contemple la suspensión de labores.

Aunque gran parte de los mexicanos celebran estas tradiciones, cada familia lo hace de una manera diferente, entre las actividades más conocidas se contempla: visitar las tumbas de sus queridos y llevarles flores, realizar una ofrenda donde se incluye la comida favorita de tus familiares, amigos y hasta mascotas que han trascendido a otra vida, también se colocan flores, papel picado, fotografías y velas para iluminar su camino.

Foto: Isabel Velazco | El Heraldo de Chihuahua

¿Cuándo es el próximo descanso laboral oficial?

Si estás a la espera de un puente vacacional para poder descansar de la rutina, espera hasta el día lunes 15 de noviembre, día en que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, el cual sí se contempla como descanso oficial.

Con información del Sol de la Laguna