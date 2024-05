Día del Trabajo: Recibe Gobierno del Estado exigencias de cerca de 25 mil docentes

En la Plaza del Ángel, frente al Palacio de Gobierno, alrededor de 25 mil maestras y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, de 15 representaciones en la entidad, se congregaron para el mediodía de este miércoles, para pedir al Gobierno Estatal que recibiera a una comisión de los agremiados, con el pleito petitorio para mejorar las condiciones laborales del magisterio

Fue el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, quien se presentó en el la plaza donde se concentran los miles de sindicalizados, y recibió el documento, que será revisado por la autoridad estatal.

Los miles de maestros activos y jubilados de la Sección 42 y Sección 8, pidieron a las autoridades del Gobierno del Estado, que atienda su exigencia, al unísono de "¡Que salga el Gobierno, que salga Gobierno!"

El secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas, tomó la palabra y pidió que las autoridades del Gobierno Estatal y del ISSSTE Estatal, atiendan las necesidades de los sindicalizados.

"Yo creo que sería importante, que tanto las autoridades del Gobierno del Estado como las autoridades estatales del ISSSTE, se dieran un tiempo para recibir este pliego de demandas; nuestro sentir y creo que ustedes tienen desde la noche viajando para hacer esta petición", afirmó.

Agregó que "Vamos a hacer dos llamados, a ver quién tiene la posibilidad y el tiempo de recibir una comisión, pero que sea una representación y si no que no es hoy, que nos digan mañana a qué hora nos reciben, no hay ningún problema, merecemos ese lugar y ese reconocimiento, y merecemos esa atención".

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Los miles de asistentes reiteraron la unidad que entre el gremio prevalece, pues señalaron que pese al cansancio por viajar durante horas para participar en el desfile por el Día del Trabajo, su ánimo de exigencia se mantiene y se mantendrá hasta que las autoridades estatales los reciban y atiendan.

Después del llamado de los líderes sindicales, el secretario Santiago de la Peña, acudió al templete para recibir el documento que incluye una serie de demandas para mejorar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores al servicio de la educación.