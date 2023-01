Dictan sentencia de 17 años de prisión contra ex policía municipal por intento de secuestro

El Tribunal Superior de Justicia del Estado resolvió sentenciar a 17 años de prisión a una ex policía municipal que, junto con un cómplice, privó de la libertad a su ex pareja sentimental y le exigió 1.3 millones de pesos a cambio de no hacerle daño a sus hijas.

El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió una sentencia condenatoria de 17 años de prisión dictada en contra la ex policía municipal de nombre Blanca Angélica J. G., por su participación en un intento de secuestro en la ciudad de Chihuahua.

El caudal probatorio presentado por la Unidad de Investigación de Extorsión y Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, demostró que la sentenciada Blanca Angélica J. G., en compañía de Luis Roberto A. S., también sentenciado, privó de la libertad a su ex pareja sentimental.

El delito se dio el 24 de julio de 2019, en el fraccionamiento Hacienda Carlota, donde abordaron a la víctima para obligarla a subir a un vehículo y posteriormente llevarlo a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseos de los Leones, donde lo tuvieron en cautiverio.

La representación social demostró que los involucrados le exigieron a la víctima la cantidad de 1.3 millones de pesos a cambio de no hacerle daño a sus hijas, además de agredirlo físicamente y luego intentar matarlo disparándole en varias ocasiones; sin embargo, la víctima logró salir del domicilio y pedir auxilio.

Cabe mencionar que la hoy sentenciada fue ubicada en la ciudad de Monterrey donde se le cumplimentó una orden de aprehensión el 19 de diciembre de 2020 y además de la sentencia de cárcel, se le impuso una sanción económica de 230 mil 106 pesos que deberá pagar a la víctima por concepto de reparación del daño.