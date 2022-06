Difunde FGE pesquisa de siete desaparecidos en Nuevo Casas Grandes

La Fiscalía General del Estado, difundió esta tarde, la pesquisa de las siete personas que desaparecieron en Nuevo Casas Grandes, quienes son originarios de Madera y del Estado de Durango, según la información que ha compartido la familia de los mismos.

Familiares de los afectados, compartieron a El Heraldo de Chihuahua, que viajaron al municipio de Nuevo Casas Grandes, en búsqueda de mayor información de sus seres queridos, toda vez que hasta la fecha no han tenido contacto con ellos y las autoridades no han iniciado una búsqueda formal.

Se trata de cuatro personas que son originaras del poblado de Las Varas en el municipio de Madera, identificados como Arturo García García de 33 años de edad su cuñado, Juan Manuel Barrios Espinoza de 36 años de edad, su hijo Manuel Agdael Barrios García de 15 años y Cristian Benjamín Gutiérrez Meraz de 15 años.

Asimismo tres personas más que se encontraban acompañando a este grupo, son Bulmaro Bernabe Valenzuela Mijares de 38 años, Luis Jovani Quiñonez Rivera de 25 años y Juan Diego Hernández Guerrero de 29 años, quienes arribaron al estado el pasado 29 de mayo al poder iniciar sus actividades laborales el día 30 de mayo.

“Interpusimos la denuncia el día martes, en Nuevo Casas Grandes, aquí estamos nosotros, no nos dieron hoja ni nada, no han subido pesquisas, esta mañana decidimos publicar sus identidades porque no nos han ayudado, no sabemos nada de ellos desde el mediodía del lunes y por eso estamos preocupados y solo nos dicen que esperemos” dijo Cynthia Meraz, familiar de uno de los desaparecidos.

De momento no se ha sabido nada de todos los siete sujetos que fueron vistos por última vez el pasado lunes, por lo cual sigue la investigación para poder esclarecer los hechos.