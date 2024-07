Dile siempre ¡no! A los retos peligrosos, piensa en ti y toma decisiones inteligentes… Sin Límite

Los retos en ocasiones son buenos y en otras no; aquellos que ponen en riesgo tu integridad o tu vida debe estar fuera de tus pensamientos; nunca hagas cosas que te lleguen a dañar o afecten a las personas que están cerca de ti. Los desafíos peligrosos pueden provocar lesiones o incluso algo peor.

Por otra parte conoce medidas de precaución que nunca están de más y, tips de ayuda por si en algún momento tienes alguna emergencia; es importante que conozcas los números telefónicos necesarios para pedir ayuda y también, cómo mantener la calma en tiempo de crisis.

Por otra parte, descubre cuáles son los animales que más brillan y lo contrario, cuáles pueden hacerse “invisibles”; asimismo encuentra el significado que tienen los colores y las emociones que transmiten y finalmente, lee las favoritas de un gran personaje “Burro” de Shrek.





¡No los hagas! Retos peligrosos





Imagina que estás jugando con tus amigos en un parque. Ves un árbol grande y viejo con una rama que parece un desafío divertido de trepar. Pero, ¿qué pasa si la rama está débil y podría romperse? ¿O qué pasa si te resbalas y caes desde una gran altura? ¡Ay! Podrías lastimarte mucho.

Los desafíos peligrosos pueden ser como esa rama débil. Pueden parecer emocionantes y divertidos al principio, pero llegan a provocar lesiones graves o incluso algo peor. Nuestros cuerpos son preciosos y debemos cuidarlos bien.





¿Por qué la gente acepta desafíos peligrosos?





A veces, las personas aceptan desafíos peligrosos porque quieren:

1 Demostrarse a sí mismos: quieren mostrar a los demás que son valientes o fuertes.

2 Llamar la atención: quieren que la gente se fije en ellos o los admire.

3 Sentirse emocionado: quieren experimentar una emoción o una descarga de adrenalina.





¿Pero… merece la pena el riesgo?

¡No, no vale la pena correr el riesgo! Herirte puede ser muy doloroso y también puede dificultar que puedas hacer las cosas que amas. Imagínese no poder practicar su deporte o juego favorito debido a una lesión.





¿Qué puedes hacer en su lugar?





En lugar de aceptar desafíos peligrosos, puedes:

-Encontrar alternativas seguras: busca actividades divertidas que sean seguras y emocionantes, como jugar un juego nuevo o probar un nuevo pasatiempo.

-Hablar con un adulto de confianza: si te sientes presionado a aceptar un desafío peligroso, habla con tu familia, un maestro u otro adulto de confianza sobre cómo te sientes.

-Concéntrate en tus fortalezas: en lugar de intentar demostrar tu valía, concéntrate en tus fortalezas y en las cosas en las que eres bueno.

-Recuerda, tu seguridad y bienestar son lo más importante. Piense siempre antes de actuar y elija actividades que sean divertidas y seguras para usted y los demás.

Si uno de tus amigos te sugiere hacer algo que no te parece correcto o seguro. Tal vez quieran que escales un muro alto, toques una estufa caliente o andes en bicicleta sin casco. La respuesta es no, esto te ayuda a mantenerse seguro. Cuando dices "no", te estás cuidando y tomando una decisión inteligente. Cómo decir "No”, puede ser difícil, aquí tienes algunos consejos que te ayudarán:

1. Se firme: di "no" con claridad y confianza. No digas "tal vez" o "lo pensaré".

2. Utiliza declaraciones en primera persona: "No me siento cómodo haciendo eso" o "No creo que sea una buena idea".

3. Da una razón: puedes decir "No quiero que me lastimen" o "Mis padres me dijeron que no hiciera eso".

4. Ofrece una alternativa: sugiere una actividad diferente que sea segura y divertida, como, "mejor juguemos" o "andemos en bicicleta por el parque".





Reconoce el peligro

Foto: Freepick

Detectar el peligro significa estar atento a las señales que te indican que algo no es seguro. Por ejemplo, si ves fuego, humo o algo afilado, debes alejarte y buscar ayuda de un adulto. También es importante escuchar a tu cuerpo: si sientes miedo, incomodidad o algo te parece extraño, es una señal de que podría haber riesgo. Recuerda siempre hablar con un adulto de confianza si sientes que algo no está bien.

Reconocer situaciones que te ponen en peligro ayuda a mantener tu seguridad y la de los demás. Cuando notas algo que podría ser complicado, puedes tomar medidas para evitar que suceda algo malo.





Sigue la pista





1. Confía en tus instintos: si algo no te parece bien, aléjate.

2. Busca señales de advertencia: presta atención a: "no entrar" o "peligro".

3. Está atento a comportamientos inusuales: si alguien está haciendo algo que parece extraño o extraño, podría ser una señal de peligro.

4. Escuche a tu cuerpo: si se siente asustado, incómodo o inseguro, está bien dar un paso atrás y evaluar la situación.

5 Si estás jugando afuera y quieres cruzar la calle, siempre debes mirar a ambos lados para asegurarte de que no venga ningún carro. Si ves un carro cerca, espera a que pase antes de cruzar.

6 Jugar con objetos afilados: Si encuentras tijeras, cuchillos u otros objetos afilados, es importante no jugar con ellos. Pueden cortarte y lastimarte. Si ves algo así, avísale a un adulto.

7 Acercarse a un perro desconocido: Si ves un perro que no conoces, es importante no acercarse sin permiso de su dueño. Algunos perros pueden asustarse y morder si se sienten amenazados.





Pasos firmes





Mantén la calma

Busca ayuda

No hables con extraños

Establece un plan de seguridad

Evita situaciones riesgosas

Conoce tu entorno





¿A quién debes llamar?





Policía: En casos de emergencia, como violencia

Bomberos: Situaciones de incendio o personas atrapadas

Ambulancia: Personas heridas, accidentes





El lenguaje de los colores

Foto: Freepick

Los colores tienen significados porque nos hacen sentir cosas y nos recuerdan lo que hemos visto antes. Por ejemplo, cuando ves el color rojo, puedes sentirte emocionado porque piensas detalles emocionantes como los autos de carreras o las fresas.

También nos conectan con la naturaleza, cultura y sentimientos, nuestras experiencias y cómo los usamos todos los días. ¡Los colores hacen que la vida sea más interesante y nos ayudan a entender el mundo mejor!

Naturaleza: Muchos significados de los colores vienen de la naturaleza. Por ejemplo, el verde nos hace pensar en árboles y plantas, que crecen y están llenas de vida. Así que el verde se asocia con la naturaleza y el crecimiento.

Cultura: En diferentes lugares del mundo, la gente ha dado significados especiales a los colores. Por ejemplo, en algunas culturas, el blanco es el color de la pureza y la paz, como la nieve limpia y las palomas de la paz.

Sentimientos: Los colores pueden hacer que sintamos cosas diferentes. El azul puede hacernos sentir tranquilos como el cielo o el mar. El amarillo puede hacernos sentir felices como el sol brillante.

Experiencias: A veces, los colores nos recuerdan cosas que hemos experimentado. Si siempre tienes globos rojos en tu fiesta de cumpleaños, puedes sentirte feliz cada vez que veas algo rojo porque te recuerda ese momento feliz.

Uso diario: Usamos los colores todos los días para comunicar cosas. Las luces de tráfico usan el rojo para parar y el verde para avanzar. Así que aprendemos a asociar esos colores con esas acciones.





Conócelos más

Rojo:





Significado: El rojo es el color de la energía.

Ejemplo: Es como el color de una manzana o un auto de carrera. También es el color del amor y a veces del peligro, como una señal de alto.





Azul:





Significado: El azul es un color calmante y pacífico.

Ejemplo: Piensa en el cielo y el océano. Es un color que te hace sentir tranquilo y relajado.





Amarillo:





Significado: El amarillo es el color de la felicidad y la alegría.

Ejemplo: Es como el sol brillante o un plátano. Es un color que te hace sentir contento y lleno de energía.





Verde:





Significado: El verde es el color de la naturaleza y el crecimiento.

Ejemplo: Piensa en los árboles, la hierba y las hojas. Es un color que te hace pensar en cosas vivas y en crecimiento.





Naranja:





Significado: El naranja es un color lleno de energía y entusiasmo.

Ejemplo: Es como una naranja o el atardecer. Es un color que te hace sentir animado y emocionado.





Morado:





Significado: El morado es el color de la creatividad y la magia.

Ejemplo: Piensa en las uvas o en las flores como las lavandas. Es un color que te hace pensar en cosas misteriosas y mágicas.





Rosa:





Significado: El rosa es el color del amor y la dulzura.

Ejemplo: Es como las flores y los corazones. Es un color que te hace sentir cariñoso y feliz.





Blanco:

Significado: El blanco es el color de la pureza y la paz.

Ejemplo: Piensa en las nubes o en la nieve. Es un color que te hace sentir limpio y tranquilo.





Negro:





Significado: El negro es el color de la elegancia y el misterio.

Ejemplo: Es como la noche o una pantera. Es un color que puede ser misterioso y elegante al mismo tiempo.





Las favoritas de Burro

Foto: Captura de pantalla

El Burro de Shrek es un personaje animado muy querido y conocido por su personalidad extrovertida y divertida. La primera película de la saga se estrenó en el 2001 y es considerado un filme que ha sido de los más aclamados por el público; tras casi 15 años de la última entrega de esta exitosa franquicia, todo parece indicar que será en el 2025 cuando regresen los personajes a las pantallas de cines y si bien, los detalles de la trama todavía permanecen en secreto, la historia podría centrarse en los hijos del ogro verde y Fiona.

Mientras llegan más noticias sobre Shrek 5, también se espera la preparación de una película en solitario de Asno, lo que mantiene en alerta a los seguidores de este personaje con un carisma que promete mantener el interés de chicos y grandes.





Características





1. Hablador: El Burro es conocido por ser muy parlanchín y no tener miedo de expresar sus pensamientos y sentimientos en voz alta.

2. Divertido: Su sentido del humor es contagioso y suele hacer reír a los demás con sus ocurrencias y comentarios sarcásticos.

3. Leal: A pesar de su personalidad a veces molesta, es extremadamente leal a sus amigos, especialmente a Shrek.

4. Curioso: Siempre está interesado en descubrir cosas nuevas y en aprender más sobre el mundo que lo rodea.

5. Amoroso: Tiene un gran corazón y se preocupa profundamente por aquellos a quienes considera sus amigos.





Gustos:





Bailar

Cantar

Charlar





Más información:





Asno/burro, pequeño y poco regordete

Gran dentadura

Mejor amigo de Shrek

Esposa: Dragona

Dragoburros: Debbie, Coco, Bananas, Cacahuate Perfait y Eclair

Lugar de residencia: Muy Muy Lejano