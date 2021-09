Dinero sobrante en direcciones será para seguridad

El presidente municipal, Marco Bonilla, dio a conocer que durante la primera reunión con su gabinete se instruyó para que cada uno de los titulares de las direcciones analice en cuales áreas se puede generar un ahorro para ejecutar los primeros cien días de gobierno, priorizando el tema de la seguridad.

Bonilla detalló que en reunión con su gabinete se presentó el diagnostico presupuestal del Gobierno Municipal, por lo que ahora se encuentran en la siguiente etapa, la cual consiste en que cada uno de los directores deberá de revisar su presupuesto.

Lo anterior para que den a conocer en qué áreas y subdirecciones se pueden generar ahorros, los cuales serán re direccionados para ejecutar el plan de los primeros 100 días de gobierno. “Principalmente en materia de seguridad, buscar la sustitución de 70 patrullas que por semana ingresan al taller municipal y necesitamos sustituirlas de manera inmediata”, dijo.

Agregó que se debe darle la previsión presupuestal al Halcón 1 para que sobrevuele a partir de este mes y hasta el 31 de diciembre, para reforzar el operativo navideño y evitar los robos a los ciudadanos en temporadas de aguinaldo, ahorro y compras navideñas.

Recordó que uno de los compromisos en la materia es formar una academia de policías y comenzar con la estrategia de rutas seguras, que será la sustitución de luminarias en los principales parques públicos del municipio.

Con lo anterior se daría inicio a los primeros pasos de la tercera etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua, “porque si no teneos espacios iluminados no pueden ser video vigilados de manera adecuada”, dijo. Cabe destacar que para el movimiento presupuestal no se requiere la aprobación de cabildo, es solo la instrucción y el proceso administrativo