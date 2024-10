"Dios me dio otra oportunidad, la justicia me decepcionó": Mya Naomi, a 5 años de la agresión

Un 12 de octubre de hace dos años, la joven Mya Naomi estuvo al borde de la muerte luego de que su entonces pareja le asestó 47 puñaladas en diferentes partes del cuerpo luego de una discusión. Hoy, la sobreviviente del ataque feminicida se dice agradecida con Dios por otra oportunidad, pero decepcionada de la justicia.

"De nuevo es octubre, sólo que ahora es 12 de octubre de 2024, pero yo lo sigo recordando como si fuera 2022, alrededor de las 11 de la noche, cuando sentía que el alma se me iba del cuerpo y sólo le podía suplicar a Dios que me llevara con bien a su reino. Ya no pensaba en vivir o en el dolor, sólo en que mi camino hacia el cielo fuera con paz, porque entré en la desesperación, el shock y el no poder defenderme, de alguna manera se pierden las esperanzas y te resignas, aceptando el final. O al menos eso sentía yo, porque tal vez fueron sólo minutos", compartió la joven camarguense a través de sus redes sociales.

El autor del ataque, su expareja Érick, sigue en libertad. Aprovechando cada laguna de la ley, a través del trámite de amparos y otros recursos, logró librar la prisión preventiva y sólo tiene prohibido acercarse a la joven afectada.

“Para mí fueron 17 años de recuerdos pasando por mi mente, apagándose lentamente mientras, a la distancia, veía la ventana de mi cuarto con la luz encendida. Para mí fue eterno, tan eterno que lo único que deseaba era poder irme en paz. Pero justo cuando estaba lista para desprender el alma de mi cuerpo, como si de un milagro se tratara, sólo podía prestar atención al 'espera, no hables', no te muevas, ya viene la ayuda', y entre balbuceos de mi boca salía un 'háblale a mi mamá', para después escuchar un 'ayúdenme, se me está muriendo, ayúdenme, se me va a morir', palabras que estarán grabadas en mi memoria para siempre”, recordó Mya.

A dos años de distancia, ha habido manifestaciones para que se haga justicia, incluso su caso llegó al Congreso de Chihuahua, donde se promovió la Ley Mya. Activistas, legisladoras y la misma sobreviviente pugnan por subsanar los vacíos de la ley que permiten la impunidad en casos como estos, sobre todo en el caso de agresores que son menores de 18 años, como el caso de Érick, quien tenía 17 años al momento de perpetrar el brutal ataque.

"¿Por qué me pasó a mí?, ¿Por qué mi familia y amigos tenían que pasar por un momento así? Por qué, por qué y por qué, pienso tanto en el por qué, que me he creado mil escenarios con un por qué distinto... lo cual es en vano, ya que ningún por qué justifica la brutalidad y el dolo con el que fui atacada. Ningún por qué puede ser suficiente como para borrar esa noche, ese día, esa semana, ese mes, que me robó por un momento la idea de una futura yo cumpliendo sus metas y sueños", fue otro fragmento de esa amarga fecha para la joven.





Insiste que aunque no haya un solo día en el que no duela, octubre es especialmente duro para ella: ”Es el mes que más triste me siento y con más decepción hacia la justicia”.

"Es triste para mí pensar en octubre y sentir que mis sentimientos están a flor de piel. Ver por mi ventana y pensar que Dios me dio otra oportunidad. El cómo se puede pasar la adversidad y cómo aprender a vivir con una experiencia así es de un constante aprendizaje", agrega.

Con este mensaje, dijo que abrió su corazón más a profundidad y muestra un poco la herida que no se ve, esa herida que no es física, pero que ahí está, y "de todo corazón deseo que nadie más tenga que pasar por un octubre así como yo".

Mya aseguró que por más gris que esté el cielo, al final sale el arcoíris, que los errores son aprendizajes y que la historia no está escrita, que amar es bonito.

"No dejes que una mala experiencia defina tu futuro, ya que la vida está Ilena de ellas. Pensar en el por qué de las cosas no siempre te dará la paz que buscas, y probablemente hay cicatrices que te acompañarán por siempre. Aprender a vivir con ellas no es fácil, pero nada te cuesta intentarlo. Recuerda que hay personas acompañándote en el camino, que eres una persona amada y que puedes con todo y más", finalizó.