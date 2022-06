Diputada Andrea Chávez habla sobre la problemática del agua, la moratoria constitucional y la reelección

La diputada federal juarense, Andrea Chávez Treviño expresó su postura sobre la problemática del agua, la moratoria constitucional, el panorama de renovación de las dirigencias estatales en Morena, así como de su aspiración a una diputación federal por tierra, cuestiones entre otras, que considera la ciudadanía debe de estar informada.

En entrevista exclusiva, cuestionó la “Moratoria Constitucional” anunciada por la coalición del PAN, PRI y PRD, la diputada federal lamentó la actitud de la oposición, la cual la calificó como una “flojera constitucional”, porque, puso como ejemplo que ninguna familia en la república mexicana se da el lujo de cobrar sin trabajar por más de dos años.

Aseguró que la actitud en el Senado de la república, es muy distinta, ya que se anunció por estos tres partidos que no serán partícipes de lo anunciado por los diputados federales.

Añadió que el presidente López Obrador envió tres reformas constitucionales, en materia eléctrica, en lo político electoral y la tercera en materia de seguridad, a la Cámara de Diputados, por lo que debido a que la moratoria constitucional, las iniciativas no llegarán al Senado. La diputada lamento el comportamiento, porque sin conocer el contenido de las iniciativas se cierran a debatirlas.

“Sequía y agua: un tema que no debe tratarse por colores partidistas”

Sobre la situación del agua en la entidad, la legisladora, vocera del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, expresó que el hecho de que la Comisión Internacional de Límites y Agua, (CILA), se encuentre ubicada en Ciudad Juárez, es un elemento que debe de aprovecharse más, en conjunto con la Conagua y legisladores de todas las fuerzas políticas, para lograr acuerdos en beneficio del Estado de Chihuahua.

Lo anterior lo expresó la legisladora en el marco del análisis de la reforma a la Ley General de Aguas, así como de la problemática por la que atraviesa Chihuahua y otras entidades federativas.

“La situación difícil en Baja California Sur, la sequía de Nuevo León y Chihuahua que lamentablemente para allá vamos, es un factor que se debe de analizar, porque en Sinaloa ocurre lo contrario, porque hay mucho desperdicio de agua, motivo por el cual se firmó un convenio con Sonora y Nayarit, por lo que valdría la pena que la gobernadora María Eugenia Campos Galván, busque a través de la Alianza del Pacífico, sumar a Chihuahua”, manifestó.

Agregó la congresista morenista que hay diversos temas en el debate, pero el tema en estos momentos debería ser el acceso al agua, ya que incluso es un derecho humano.

“Se tiene que revisar, porque hay estados que necesitan el agua para sembrar como en Chihuahua, mientras que en otros la necesitan para beber, como en Tamaulipas, por lo que en ocasiones por garantizar un derecho más primordial en la ponderación, se va el agua de Chihuahua a Tamaulipas y nos quedamos sin agua en un Estado en que se necesita mucho”, añadió.

En este sentido, explicó que existe un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de reformar la Ley General de Aguas, que por cierto la Cámara de Diputados es la Cámara de origen, por lo cual en breve iniciarán con parlamentos abiertos para legislar.

“Es un tema en el cual debemos de dejar de lado los colores y trabajar en conjunto todos los legisladores federales y locales por Chihuahua, yo estoy dispuesta a trabajar en coordinación”, aseguró Chávez Treviño.

Renovación de Morena, debe dejar de lado el segmentarismo

En lo relacionado con la renovación de las dirigencias estatales en el Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA), la diputada expresó que la convocatoria para la renovación de los Comités Ejecutivos Estatales, la creación de los comités municipales, así como la apertura del padrón electoral, se trata de una demanda que han tenido las bases desde hace tiempo.

Detalló que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y la secretaría general, Citlalli Hernández dieron a conocer la convocatoria, y con este ejercicio de la afiliación, se esperaría lograr por lo menos 29 millones de afiliados a Morena, para formar parte de la vida interna del partido.

En Chihuahua al interior hay diferencias, como en todas las entidades federativas, pero por un lado de manera legítima y en otras no tanto, porque en ocasiones se piensa en espacios y cargos, cuando se debe de anteponer el proyecto colectivo de la 4T.

En lo que respecta a la elección en Chihuahua, se realizarán asambleas para decidir sin la necesidad de estar en este momento el padrón de Morena, quien será la o él nuevo dirigente estatal de Morena, de esta manera será la primera vez en que en Chihuahua se elija a los dirigentes, sin estar empadronados. Además de la definición de la ruta para la creación de los Comités Municipales para fortalecer al partido.

Por último la legisladora hizo un llamado a la unidad, con la visión de fortalecer a Morena y dejar de lado los grupos y el segmentarismo.

"Buscaré la reelección, por tierra"

Buscar la reelección en la diputación federal, se trata de un anhelo que tengo, de conocer la aceptación de la ciudadanía.

“Yo siempre he querido tierra, la gente que me conoce sabe que en el 2021 busque un distrito uninominal, sin embargo la coalición nombró a la hoy diputada Lilia Aguilar, una compañera valiosa, sin embargo siempre he buscado por tierra”, aseguró.

“Yo ruego poder ir a la urna en la siguiente, si es que el pueblo de México así lo quiere, sobre todo Chihuahua”, concluyó.