Diputado envía oficio a compañeras de la Comisión de Educación; exige sesionar

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, Óscar Avitia Arellanes, se vio obligado a enviar un oficio a sus compañeras de dicha área con el propósito de exigirles hagan un espacio en sus agendas para poderse reunir y darle seguimiento a los asuntos que se tienen pendientes.

Y es que comentó que a la fecha no han logrado empatar agendas debido a que sus compañeras, especialmente las integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), justifican tener mucho trabajo, lo cual imposibilita poder sesionar en dicha Comisión y, por ende, analizar las iniciativas que se han presentado y que fueron remitidas a esa área.

“Traemos una queja porque hasta ahorita no hemos podido conciliar que se pueda reunir la Comisión, tenemos temas pendientes y yo lo he estado denunciando en el Pleno”, sentenció Avitia Arellanes quien se mostró desesperado por no poder obtener una respuesta favorable por parte de las demás congresistas.

Como una herramienta para poder lograr congregar a las legisladoras, emitió un oficio remitido a las integrantes de la Comisión, Yesenia Reyes, Marisela Terrazas, Rocío Sarmiento, ellas del PAN, y América García, perteneciente a Morena.

Cabe señalar que, de acuerdo a la información proporcionada en el portal oficial del poder legislativo, dicha Comisión se reunió por última vez el pasado 23 de enero y fue con el objetivo de validar el dictamen respecto a la entrega del Reconocimiento al Mérito Deportivo.

“No nos hemos podido reunir, estoy haciendo un oficio para que cumplamos con las reuniones de Comisión y que por fin podamos conciliar agendas que nos permita avanzar en los temas que tenemos pendientes”, sentenció el morenista.

Entre los temas que se tienen pendientes y que más le urgen al diputado sacar adelante antes de que concluya la actual legislatura son la armonización a la Ley Estatal de Educación y la Reforma al Artículo 802 del Código Administrativo.

Con estos trabajos se pretende generar un mayor interés a la política educativa y especialmente pretenden fortalecer y garantizar el derecho a la educación a las niñas y niños del Estado.

“Ojalá y podamos avanzar, este asunto no es partidista, no tiene nada que ver con los colores, tiene que ver únicamente con la educación de los chihuahuenses”, externó respecto a la armonización que se pretende lograr con el Código Administrativo.