Diputados del PAN defienden medida de Bonilla ante el DAP

Los diputados del PAN coincidieron en que la modificación al mecanismo de cobro del Derecho al Alumbrado Público es una acción muy positiva para el municipio de Chihuahua por parte del alcalde, sin embargo señalaron que la Ley de Ingresos de todos los municipios será revisada a detalle y en su momento se aprobará o se harán las modificaciones necesarias.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sentido el coordinador del GPPAN, Mario Vázquez Robles, explicó que primero se deberá tener la información completa sobre lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo reiteró que se espera que el mecanismo propuesto por el Municipio sea el más conveniente para los ciudadanos.





Foto: Cortesía | GP PAN





“Hay que reconocer que la resolución de la Corte no fue en contra del cobro del DAP sino del mecanismo de cobro; el Derecho al Alumbrado Público no se cuestiona, es un servicio que se le da a la población y la población paga por una contraprestación, ese no es el tema, sino la forma en que se plantee el cobro”, señaló el legislador.

Sobre esto mismo, el diputado Alfredo Chávez calificó como una acción responsable por parte del gobierno municipal, encabezado por Marco Bonilla, el hecho de que ajuste el mecanismo de cobro del Derecho al Alumbrado Público, tras la orden de la Corte referente al cobro en los recibos de la CFE.





Alfredo Chávez Madrid, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua





“Sabemos que la situación financiera de todos los municipios es complicada, por eso es indispensable que se tomaran cartas en el asunto; desafortunadamente el mal manejo de las finanzas federales han dejado a los municipios en la indefensión, y este recurso que interpuso la CNDH y que resultó en la invalidación de la Suprema Corte es un tema meramente político de la Federación”, detalló.

Manifestó que el cobro que realiza el Municipio de Chihuahua por concepto del DAP es un cobro medio a diferencia de otros municipios en otros estados de la República, en donde el derecho al alumbrado es bastante caro para los ciudadanos.

Por su parte, el panista Carlos Olson San Vicente manifestó que aún hay tiempo para que el Congreso del Estado analice las leyes de ingresos de las 67 presidencias municipales y puedan aprobarse o realizarse los ajustes adecuados.





Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de chihuahua





Señaló a sus homólogos de Morena como irresponsables en caso de tratar de eliminar el cobro del Derecho al Alumbrado Público, y señaló que en caso de votar en contra de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, tendrían que hacer lo mismo para Ciudad Juárez, en donde las afectaciones también serían muy grandes.

“La gente necesita tener un alumbrado pública, es un derecho que va de la mano con la seguridad; hay que tener conciencia de que todo lo que quitemos o que pongamos tiene un repercusión positiva o negativa y en este caso, al retirar este ingreso a los municipios, se afecta significativamente una necesidad básica de la ciudadanía, como lo es el alumbrado”, explicó.

Al respecto, la diputada Carla Rivas expresó que la adecuación del cobro del DAP, que hizo el Municipio de Chihuahua, resulta muy eficiente y busca tener las menos afectaciones para los ciudadanos, toda vez que la SCJN ordenó eliminar la mecánica del cobro que se realizaba anteriormente, obligando a los municipios a implementar una nueva forma de percibir ese recurso.





Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





Mencionó que tras el análisis del tema, lo que buscan los presidentes municipales es poder obtener ese ingreso, afectando lo menos posible a los contribuyentes, y a su vez atender la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los municipios deben acatar.

“No pueden los municipios dejar de percibir ese ingreso, porque esto se vería reflejado en la obra pública, en la infraestructura, a los desarrollos, y en el caso del Distrito 18, al sur de la ciudad, el que yo represento, son muchas las obras que se esperan y dejar de percibir este recurso podría haber muchas afectaciones”, dijo la diputada local.

Los legisladores panistas hicieron un llamado al grupo parlamentario de Morena para que tomen conciencia de lo que este ingreso representa para los municipios, y en lugar de posicionarse en contra de las soluciones planteadas por algunos alcaldes, se sumen a la búsqueda de mantener esos recursos.

Cabe mencionar que diputados de Morena, como fue el caso de Benjamín Carrera Chávez, expresó que desde tiempo atrás se ha posicionado en contra del cobro del Derecho al Alumbrado Público, al considerarlo injusto, pues se cobra a todos por igual, aún y cuando existen lugares que no gozan de ese servicio, mientras que en algunas zonas el servicio es bastante deficiente.





Archivo | El Heraldo de Chihuahua





Asimismo, Carrera Chávez manifestó que en lugar de buscar los mecanismos de cobro, deberían implementar medidas de austeridad, para que por medio del ahorro se obtenga ese recurso para el alumbrado público.