Diputados del PRI por lealtad y por México deben votar vs reforma eléctrica: Domínguez

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez Domínguez, expresó que espera que los diputados federales de su partido se mantengan en la instrucción emitida por desde el Comité Ejecutivo Nacional y en el planteamiento que realizó el presidente nacional, Alejandro Moreno hizo de que todos voten en contra de la reforma eléctrica que se votará en sesión del próximo domingo.

Lo anterior lo expresó luego del que el legislador del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, anunciara que votará a favor de la iniciativa presidencial, acto que derivó reacciones del partido tricolor que consisten en que en que si vota a favor de la reforma eléctrica, será expulsado.

“Lo que hace el diputado Aysa tiene una lógica de traición a partir del el beneficio por parte de su padre al ser propuesto como Embajador en la república dominicana, y eso es lo que pasa cuando un diputado sin experiencia, sin principios, sin lealtad y sin institucionalidad, recibe cargos sin una previa lucha”, dijo el dirigente estatal del PRI.

Agregó que por este tipo de situaciones, es que se tiene que tener cuidado a quien se propone como diputados en el futuro.

Con respecto a las amenazas que han recibido legisladores de oposición, Domínguez expresó que se trata de actitudes desesperadas del gobierno de la república, que además de ser autoritarias y que no dejan nada bueno para la política, indicó.

“En México se debe se respetar a los legisladores para que en base a sus reflexiones, tomen las decisiones que consideren es lo mejor para los mexicanos a través del voto en San Lázaro”, añadió el líder estatal priísta.

Explicó que esta reforma eléctrica, no se tendría un beneficio para el país, ya que no se lograrían energías más baratas para el consumidor, se concentraría en la Comisión Federal de Electricidad la producción de energía, lo que sería muy caro para el país, además del uso de energías no limpias, así como violaciones a los tratados internacionales.

Agregó que la actitud de los legisladores priistas es de respaldar la decisión del máximo órgano político, en este caso es votar en contra de la reforma eléctrica y quien lo haga actuará bajo el principio de lealtad, institucionalidad de respeto al partido y de beneficio al país.