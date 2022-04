Diputados federales se posicionan sobre resolución de SCJN en reforma eléctrica

Luego de que con la mínima diferencia, ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaran la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Industria Eléctrica (LIE) que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca darle mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el diputado federal por Chihuahua, Mario Mata Carrasco expresó que lo que hicieron fue rechazar una acción de inconstitucionalidad a la ley de la Industria Eléctrica que fue aprobada en el 2021, que no es la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados, mientras que el legislador también chihuahuense, Daniel Murguía indicó que es positiva la determinación de la Corte aunque se advirtieron amparos.

Por su parte el legislador del Partido Acción Nacional, Mata Carrasco indicó que existen importantes diferencias entre la reforma en la Ley de la Industria y la reforma a la Ley eléctrica.

“Con la reforma eléctrica se eliminan todos los contratos, eso no paso con la corte, el auto abasto continúa, es decir no se impide con la determinación de la corte, la energía limpia continua, los paneles solares producidos por privados siguen siendo válidos, es decir todo permanece igual, lo único que si paso es que la CFE ya no realizará las ronda para la compra de energía.

Finalizó asegurando que la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados no pasará el próximo 13 de abril, fecha prevista para votar el dictamen.

Al respecto el diputado federal chihuahuense, Murguía Lardizabal, expresó que lo que se menciona que se vendrán varios litigios pero habrá que esperar.

Agregó el legislador que existe voluntad de la bancada de Morena en tomar en cuenta, algunas de las propuestas presentadas por la oposición para que la reforma eléctrica sea aprobada.

Lo principal es priorizar a México con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, antes de beneficiar a privados extranjeros, concluyó el morenista.