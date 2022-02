Diputados no teníamos acceso a recursos del Congreso: Álvarez Monje

El titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Fernando Álvarez Monje, comentó que él no fue uno de los diputados de la pasada legislatura, que fueron presuntamente defraudados, respecto al dinero correspondiente a un ahorro legislativo, sin embargo, lamentó que ese tipo de actos haya ocurrido.

El ex diputado local y ex coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, reiteró que, al término de su gestión como legislador, él realizó dicho trámite sin problema alguno, por lo que aseguró que desconoce la problemática.

“No, por supuesto que no tenía conocimiento de esa situación, yo no lo sabía y en mi caso no tuve esa mala suerte; yo hice el trámite que normalmente se hace antes de acabar la gestión, y se me entregó sin problema”, explicó Álvarez Monje.

Agregó que la auditoría en ese sentido ya se realizó, y espera que no existan más de sus ex compañeros diputados afectados, y que la problemática se pueda resolver en los mejores términos, una vez que hayan desahogado las indagatorias.

Hizo énfasis en que solamente quienes eran los encargados de manejar los recursos en el Congreso del Estado, son quienes pudieran explicar la forma en que se realizó ese presunto fraude, y reiteró que los diputados no están facultades ni tienen acceso a los recursos en el interior del Legislativo.