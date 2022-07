Director de policía de Urique no aprobó exámenes de confianza en 2019

En el año 2019 el director de la Policía Municipal de Urique, Samuel Pokare Pokare, no aprobó los exámenes de control y confianza que son indispensables para obtener un cargo como titular de alguna corporación, así como hasta para ser parte de los elementos operativos de cualquier nivel de gobierno.

De acuerdo a los registros internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en aquella ocasión el titular de la corporación no aprobó los exámenes necesarios, que son indispensables para detectar intereses, vínculos con grupos criminales y otras incidencias que pueden permitir o no brindar la confianza de la ciudadanía a un elemento de seguridad.

A pesar de haber reprobado este examen, y con la búsqueda activa de José Noriel P.G. “El Chueco”, las autoridades en aquel periodo dejaron que el director fuera nombrado como titular y a la fecha continúa fungiendo como encargado de la corporación municipal, ante la falta de personal y representantes que quieran cubrir esta función.

Aunque el municipio cuenta con poco personal de seguridad, en repetidas ocasiones los mandos de las corporaciones municipales o ejidales han sido señalados de tener complicidad con el presunto líder criminal, pues incluso su padre habría fungido como titular al igual que algunos familiares más.

Chihuahua Destruyen nueve campamentos que eran utilizados por grupos criminales de la Sierra

En el año 2018 el Gobierno del Estado le giró una orden de captura a José Noriel P.G. por haber participado en el homicidio del turista norteamericano, pero a pesar de su búsqueda, no ha sido detenido en más de cuatro años, a pesar de que se ha intensificado su búsqueda y se ofrecen 5 millones de pesos por atraparlo.

Es de mencionar que de momento existe una negativa del Ayuntamiento de Urique para informar sobre el listado de los miembros del gabinete municipal, pues incluso el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) emitió una sanción económica por no entregar esta información.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo al resolución del recurso de revisión ICHITAIP/RR-0113/2022, presentada a los integrantes del Pleno por el comisionado presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, se señala que la sanción obedece al incumplimiento reiterado de lo ordenado, consistente en entregar la totalidad de la información requerida.

El sujeto obligado debía entregar el nombre, sueldo, currículum, declaración patrimonial de los directores, jefes de departamento, síndico, secretario del Ayuntamiento, oficial mayor y del secretario particular del edil, además de pronunciarse sobre la pertenencia o no a un partido político, lo cual no fue cumplido por el sujeto obligado.