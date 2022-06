Dirigentes y líderes políticos se pronuncian respecto a evento de gobernadora

Los dirigentes y líderes políticos expresaron sus posturas a un año de haber ganado las elecciones en la entidad y a nueve meses de que dio inició de su gestión de la actual administración, encabezada por la gobernadora, María Eugenia Campos Galván.

El dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete expresó que a un año existe esperanza de cambio para los chihuahuenses, con logros son palpables, con el tema de la salud, en economía, a pesar del retiro de presupuesto federal para diferentes programas.

Agregó el líder estatal de Acción Nacional, que el gobierno de Maru Campos cuenta con una economía sana, lo que ha permitido acciones para la generación de empleo formal y bien remunerado.

Por su parte el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, expresó que el primer logro, es el brindar viabilidad financiera al Estado, de ser autosuficiente, es decir no solicitar anticipos al gobierno federal y a pesar de recibir a la entidad con la mayor deuda de la historia de Chihuahua.

Detalló el legislador que aspectos de seguridad pública como la torre centinela, son acciones para el combate a la delincuencia, mientras que en lo que respecta a la salud, la puesta en marcha del hospital en Camargo, el planteamiento de concluir un hospital en Parral, por lo que ya se empiezan a ver los resultados a 9 meses de ejercicio del gobierno estatal.

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez Domínguez, expresó, “Como no fui invitado, pues no puedo opinar mucho al respecto porque no sé qué se dijo, más que la reseña que se encuentra en los medios, pero yo me esperaría al primer informe de gobierno y creo que este evento es más festivo que de otra naturaleza”.

“Reitero, yo me esperaría al Informe porque ahí si viene el ejercicio en todas las áreas de gobierno, porque dicho evento fue más para sus seguidores, respeto el evento, pero la evaluación será cuando rinda su primer informe oficial”, añadió Domínguez.

En este sentido, el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, expresó que el balance es nulo, ya que la gobernadora se la ha pasado viajando, buscando apoyos para buscar ser candidata en el 2024 a la presidencia de la república, cuando todavía no ha demostrado resultados en el Estado.

Agregó el líder morenista que el hecho de que una persona se la pase en busca del poder para el poder, no es bueno, sin embargo a los chihuahuenses no los puede engañar. “Se presume que han bajado los índices de inseguridad en el estado, pero la sociedad no vemos dichos avances”.

El recinto en dónde se llevó a cabo dicha actividad fue el Poliforo o Palenque de la Feria de Santa Rita, en dónde reunió a personajes de la política, la religión, medios de comunicación y público en general.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La mandataria estatal anunció el regreso del programa de las escuelas de tiempo completo, además del programa de estancias infantiles, suspendido por el gobierno federal hace tres años.

Destacó el fin del conflicto en la presa La Boquilla, con la liberación de Andrés Valles y los productores detenidos en la reyerta. Otro de los conflictos resueltos fue el endurecimiento de las medidas en el paso fronterizo con Texas.

Con respecto al juicio en contra del ex gobernador César D. aseguró que no habrá ni perdón, ni olvido.