Discuten regidores cambio de destino de crédito para el proyecto de Relleno Sanitario

El regidor Francisco Turati, presento el dictamen, estudio, análisis, discusión y dictamen de la Comisión de Hacienda y Planeación, sobre el cambio de destino de los recursos del crédito simple de 132 millones de pesos que se había aprobado por el Congreso de Chihuahua, para la construcción del relleno sanitario de la ciudad.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, con tres votos en contra y cero abstenciones, sobre la inversión del crédito autorizado por el Congreso de Chihuahua, por 132 millones de pesos, destinados para el proyecto de construcción del nuevo Relleno Sanitario y en fundamento con los argumentos de la comisión de Hacienda y Planeación, y una vez que se ha concluido con el análisis y discusión de la propuesta, se sometió a consideración del dictamen.

Se propuso destinar 65 millones de pesos para la construcción de una tercera celda en el actual relleno sanitario, y labores de remediación ambiental.

De esa manera, se autorizó por mayoría de votos la solicitud de José Luis De Lamadrid Téllez, director de la Dirección de Servicios Públicos Municipales; para el cambio de destino de rubro, del crédito simple, aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua, el 15 de diciembre de 2021 y reformado mediante decreto destinado originalmente a inversión pública productiva para la construcción del Relleno Sanitario, por un monto de 132 millones de pesos.

Y se autorizó iniciar con los procedimientos para llevar a cabo una licitación, de forma anticipada, para el proyecto de ampliación del relleno sanitario actual. En relación al acuerdo, se ordenó que se remita al Honorable Congreso de Chihuahua, para su análisis y discusión, y en su caso, posterior, aprobación.

Sin embargo, la fracción edilicia de Morena, solicitó la palabra para argumentar sus votos en contra, y explicaron que fue porque falta el proyecto ejecutivo y la socialización con vecinos de la zona de Romanzza.

El regidor Eliel García, de la representación de la fracción edilicia de Morena, en el Cabildo de Chihuahua, presentó un posicionamiento, en el que se reiteró el apoyo a la construcción de un nuevo relleno sanitario; sin embargo, dijo que el proyecto de Mápula está detenido por un conflicto entre particulares y el Gobierno Municipal de Chihuahua.

La secretaría del Ayuntamiento, mediante un oficio del 15 de noviembre de 2023, envía una propuesta para que se autorice el destino del crédito autorizado para el proyecto de construcción.

Lamentamos mucho que quieran reasignar el presupuesto etiquetado, queremos dejar en claro que entendemos la explicación de la Tesorera Amanda Córdova, en cuanto al procedimiento; por otro lado, la explicación de Servicios Públicos, deja dudas, porque no se muestra un proyecto ejecutivo, que permita respaldar, y no saben dónde será la ubicación del nuevo complejo ambiental. Las decisiones del alcalde y del equipo, no han sido socializadas con los vecinos. Es por ello que nuestro voto va en contra.

Félix Martínez Adriano, por su parte, mencionó que el alcalde y los regidores del PAN sí piensan en la ciudadanía y lo que puede venir, si no hay un relleno sanitario.

“En relación al crédito contratado, por más de 132 millones de pesos, aclaró que desafortunadamente, diversos amparos están en contra del proyecto y tienen detenido el proceso, sin una fecha viable; debido a lo anterior, es urgente la necesidad de la ciudad de contar con un espacio adecuado, por lo que se necesita redirigir este recurso para bien de la ciudad”, expresó el regidor Martínez Adriano.

Fue por eso que justificó que se tiene que habilitar una nueva celda, para hacer trabajos de remediación, para el actual relleno, que hasta mayo de 2024, llega su fecha final de servicio.

El regidor Félix Martínez Adriano, dijo que la única respuesta responsable, es la ampliación, por un monto de 65 millones de pesos, que incluye todo lo que comprende la obra, adecuaciones, celda de drenaje, laguna de lixiviados, entre otros detalles. Estamos invirtiendo en la mitigación ambiental del actual relleno sanitario. El gobierno municipal siempre ha sido respetuoso de la labor de los legisladores. Los chihuahuenses no pueden esperar, tenemos que llevar los residuos a un lugar, y es el que ya está disponible, si no es así, no habrá donde depositar la basura. Hay que reflexionar la importancia que tenemos de redirigir este recurso, y realmente, valorar, antes que hacer politiquería, con el relleno sanitario.

Posteriormente, la regidora América Mayagoitia respondió que Acapulco está de pie, gracias a un Gobierno Federal, y que está aportando apoyos directos a la ciudadanía, que si hay basura, igual que se resolvió el problema económico y de reconstrucción, muy pronto, habrá alternativas en ese sentido.

“Queremos establecer con toda claridad el terreno de Mápula costó 31 millones de pesos, y lo aprobamos, porque los estudios así lo señalaron y se dijo que tendríamos el mejor relleno sanitario y lo aplaudimos. Hoy cuestionamos que se van a gastar 60 millones de pesos en ese préstamo en un terreno que todavía no nos dice el señor alcalde donde va a estar. Exigimos que nos digan dónde. Entiendo que no tenemos otra alternativa, sin embargo, sí podíamos pensar en una alternativa definitiva, si no se va a poder construir en Mápula, piense en los vecinos de esa zona. Tener un lugar confiable y viable es una obligación del Gobierno Municipal, mientras no nos clarifiquen cómo se va a proteger la salud de los ciudadanos de esa zona y los acuíferos que tanta falta nos hacen, seguiremos votando en contra”, discutió.

Luego, Issac Díaz, mencionó que el actual relleno es el único lugar para depositar la basura en el Municipio de Chihuahua y por eso se discute la posibilidad de ampliar la tercera celda y un recurso importante para la remediación ambiental que beneficiará a los vecinos de esa zona.

Retomó la palabra el regidor Francisco Turati, acotó que las decisiones que se toman desde el Cabildo de Chihuahua son importantes, pero no son fáciles, y que se busca el bien común de la ciudad de Chihuahua.