Disertan sobre alternativas energéticas en la agroindustria durante el Foro- Expo de Energía 2024

Reconocidos especialistas en fuentes de energía alternativa y del primer sector, participaron en el panel Soluciones energéticas en la agroindustrias, en el marco del Foro-Expo de Energía 2024, con las aportaciones de Daniel Salazar González, socio fundador de la Agencia Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética, miembro del Consejo Nacional de Biogas y presidente de Cogenera México. La segunda participación estuvo a cargo de Guillermo Gómez Herrera, director técnico de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, es vicepresidente del Consejo Nacional de Biogas. Jerges Trujillo Batiz, director regional de la Región Norte de FIRA, donde se ha desempeñado desde hace 31 años. Por parte del estado anfitrión, de Cuauhtémoc, Chihuahua, Mauricio González Rivera, presidente del Sistema Nacional del Producto Manzana, vicepresidente ejecutivo del Consejo Estatal Agropecuario.

El moderador fue Enrique Javier Sánchez Treviño, secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua

En su intervención, Mauricio González Rivera, destacó la importancia del campo, donde se produce lo que alimenta y viste a las personas, y subrayó la trascendencia de foros en los que se discutan las nuevas alternativas para el campo y la energía.

“Chihuahua es el primer lugar en producción de diferentes cultivos, entre ellos, la manzana, alfalfa, algodón, avena, forraje en grano, nuez, cebolla y chile verde. Contamos con más de un millón de hectáreas sembradas en el estado de los diferentes cultivos, y el sector primario agroalimentario aportamos el 13.5% del producto interno bruto (PIB), del Estado, es muy similar a lo que produce la industria maquiladora, que aporta 14% del PIB”, explicó Mauricio González.

Mencionó también que es fuente de empleo, con 20 mil empleos formales; 15 mil empleos informales, más 70 mil puestos de jornaleros agrícolas, principalmente son personas de pueblos originarios de la Sierra de Chihuahua, que trabaja por temporadas a laborar en los campos, y se crea una simbiosis muy interesante, porque apoyan a la cosecha y luego regresan a sus pueblos originarios, lo que permite que continúe el arraigo a sus raíces. El Consejo Estatal Agropecuario tiene 76 agremiados, que representan a más de 50 mil productores.

“Nos interesa mucho que estemos viendo las alternativas de energía para nuestro sector, porque tuvimos fallas en el suministro de energía y eso me afectó mucho a nuestra producción: la gran mayoría de las tierras en Chihuahua las regamos con agua de pozos profundos, si nos falla la energía no podemos regar y tenemos mermas de nuestros cultivos el año pasado fueron de alrededor de un 30%. Nos afectó la producción porque tuvimos sequía, debíamos hacer más uso de los pozos y desafortunadamente el suministro no es el suficiente”, compartió Mauricio González Rivera.

En ese sentido, destacó que durante el Foro de Energía, y particularmente, dentro de este panel, se han observado alternativas de generar energía propia.

“Ojalá podamos ir haciendo plantas piloto para ver la viabilidad, - que estoy seguro que pues que son viables-. Nos funcionan muy bien los paneles solares, que han bajado muchísimo de precio. El retorno de la inversión es de tres años. Por una inversión inicial de 2 millones 200 mil pesos, con los ahorros que se van teniendo en energía y la vida útil de los paneles que es de 25 años, son ahorros de alrededor de 50 millones de pesos en la vida útil de esos paneles”, compartió el ingeniero González Rivera.

Mauricio González destacó que el uso de energías limpias tienen sentido en cuestión de conciencia ambiental, pero también financiera; sin embargo, mencionó que actualmente, el Gobierno de México no ofrece una seguridad energética para la atracción de nuevas inversiones y utilización del nearshoring.

“El Gobierno no está haciendo capaz de ir aumentando la infraestructura, en la misma medida en la que va aumentando la demanda, necesitamos ver otras alternativas. No vienen inversiones al ritmo que las necesitamos, pero sería una alternativa interesante si el Gobierno en vez de invertir desde la generación, la transmisión y la distribución; que solo invirtiera en la transmisión y en la distribución y nosotros nos encargaremos de la producción. Seríamos más eficientes y tendríamos más seguridad, porque es el problema que estamos viendo, la seguridad energética en nuestro país. Estamos perdiendo muchas oportunidades de inversión. Hemos hablado tanto del nearshoring, y lamentablemente hay empresas extranjeras que quieren venir a establecerse en Chihuahua y no se puede porque tienen altas demandas energéticas”, explico el vicepresidente del CEA.

En su intervención, Daniel Salazar, González, disertó sobre soluciones de generación de energía térmica y eléctrica en instalaciones de la agroindustria, con la utilización de residuos biogradables, como madera o cáscara de nuez. Como ejemplo, propuso que la biomasa es toda fuente de materia orgánica y no fosalizada, con la que se puede generar 870 toneladas de vapor al año equivale a emitir lo que 80 mil árboles absorben; y con la biomasa fortificada, se emiten cero emisiones, porque se regresa a la atmosfera el dióxido de carbono que la planta ya absorbió.

Entre otros métodos de generación de energía, abordó el tema de Biochar, el uso de residuos digeribles agroindustriales; equipos de aprovechamiento del biogas, de los que enfatizó el método de la biometanización; y la cogeneración eléctrica y térmica.

Por su parte, Guillermo Gómez Herrera, presentó el biogas como solución estratégica en la agroindustria, a través de propuestas para la transición energética y el desarrollo de vectores energéticos, para desarrollar el ecosistema relacionado con el tema de biogas, de la que puntualizó, que si bien, no es una solución total ni milagrosa, pero es una solución que en cierta medida que sí está trabajando.

Compartió que el Consejo Nacional de Biogas, busca impulsar el desarrollo sustentable de la cadena de valor del bio gas, y que cuenta con más de 70 socios, con representantes de la academia, mipyme, grandes empresas, consultores independientes y asociaciones civiles.

Acotó que el biogas y biometano, se obtienen por la descomposición de la materia orgánica; y que su empleo, promueve el saneamiento, reduce emisiones, permite reciclaje de nutrientes como nitrógeno y fósforo, reemplaza combustibles fósiles, genera economías circulares, fortalece la matriz energética, entre otras.

Por parte del Consejo Nacional de Biogas, se busca protegerlo por medio de la regulación, y mencionó que los residuos agropecuarios pueden procesarse a los biodigestores, que ya se ha implementado en granjas, y que en algunos casos se produce pero no se aprovecha. En el mejor de los casos, se quema.

Para finalizar, Jerges Trujillo Batiz habló sobre las acciones de la banca agro para el desarrollo energético de Chihuahua, donde el estado grande, tiene una participación nivel nacional de 5 mil 018 millones de pesos (mdp), que equivale a un 5.9% del total. También, refirió que en el estado, se ha invertido en proyectos en la industria algodonera, con una inversión de 12.8 mdp de los que FIRA, financió más de 10 mdp. Así mismo, se apoyó a la instalación de un parque foto voltaico de más de 300 mdp en el territorio estatal.

“La industria se está moviendo muy fuerte; también traemos proyectos forestales. FIRA no es solamente sembrar maíz. Los temas de financiamiento es uno de los temas importantes para financiar las tecnologías”, finalizó Jerges Trujillo Batiz, director general del norte de Fira