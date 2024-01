Disfruta de los estrenos programados para este año, así como de una vida de película… ¡Sin Límite!

Las vacaciones te brindaron la oportunidad de disfrutar unos días libres, convivir con la familia, estar horas en los videojuegos y también ver tus series y películas favoritas; si bien en tiempo de escuela las actividades son muchas, los fines de semana puedes dedicar momentos a relajarte y ver los estrenos que la industria cinematográfica tiene preparados para este año que presentará grandes sorpresas.

Por otra parte, si te gustan los animales, sé un experto en reconocer las razas de los mismos, ejemplo de ello son los perros que forman parte de Paw Patrol además despeja dudas acerca de estos personajes y descubre la diferencia entre un ícono y un símbolo sin pasar por alto las favoritas del erizo, Sonic.





Las favoritas de Sonic

Foto: INSTA @SONICMOVIE

Sonic el erizo es el protagonista de la franquicia de videojuegos homónima, mascota oficial de la compañía Sega y está presente en cómics, dibujos animados, libros y películas. Es un erizo azul que tiene la habilidad de moverse a altas velocidades comparables a la velocidad supersónica.

El primer videojuego del personaje fue creado en 1991, para competir con los videojuegos de Nintendo: y Mario, reemplazando a su antigua mascota Alex Kidd. La mayoría de los juegos de la franquicia son desarrollados por Sonic Team.

Ese grupo realizó la mayoría de los bocetos, entre los cuales estuvo un armadillo (después aparecería Mighty), un hombre obeso con aspecto humanoide (que luego sería la base del enemigo de Sonic, el Dr. Eggman) y un conejo. La opción que se eligió definitivamente fue un erizo, diseñado por Naoto Ōshima, que sería llamado «Sonic».

El diseño ha variado levemente con el paso del tiempo, aunque a rasgos generales siempre ha sido el mismo. Los cambios de diseño más destacados que ha sufrido el personaje se produjeron primero, más levemente.

Según Sonic the Comic, Sonic era en un principio marrón, pero al alcanzar la velocidad del sonido (gracias a las zapatillas que le dio el Dr. Eggman) se volvió azul. Se dice que Sega quiso darle el mismo color azul que las letras del logotipo de la empresa. Según Archie Comics, Sonic tiene los ojos verdes por la Esmeralda Maestra.





Personalidad





En la mayoría de los videojuegos, presenta una personalidad aventurera, decidida, confiado de sí mismo, algo egocéntrico, y presumido, pero a pesar de eso siempre ayuda a cualquier ser que se encuentre en problemas.

Su comida favorita según varios shows de TV son los chili dogs. En varias ocasiones se nota que disfruta de burlarse de sus enemigos y algunas veces de sus propios amigos aunque no lo hace con mala intención.

Su mejor amigo es Tails, a quien conoció en los acontecimientos de Sonic 2. Su mayor rival se considera Shadow, pero Metal Sonic (una copia robótica del erizo creado por el Dr. Eggman) sería también un gran rival para él. Su principal propósito es parar los planes del Dr. Eggman. A pesar de ser un héroe algo rebelde es relajado, le gusta hacer maniobras peligrosas por diversión, y su pasatiempo favorito es correr a velocidad supersónica.





Alias: Destello Azul

Edad: 151





Características físicas





Raza: Erizo

Sexo: Masculino

Estatura: 1 metro

Peso: 35 kilos

Color de pelo: Azul

Color de ojos: Verdes y negros





Información profesional





Especialidad

Súper velocidad





Aliados:





Miles «Tails» Prower

Knuckles el equidna

Amy Rose

Cream el conejo

Blaze el gato

Silver el erizo

Espio el camaleón

Rouge el murciélago

Vector el cocodrilo

Billy Hatcher





Enemigos:





Doctor Eggman

Shadow el erizo

Metal Sonic

Babylon Rogues

Chaos

Infinite

E-123 Omega





¿De qué raza son los perros de Paw Patrol?

Foto: INSTAGRAM @PAWPATROL

Quizá veas a diferentes perros y no sepas qué raza es cada uno. Si te encuentras perdido, hoy te vamos a ayudar a resolver todas esas incógnitas. Vamos a despejar todas tus dudas sobre estos carismáticos personajes.





Chase





Chase es el policía leal y enérgico. Es el miembro más valiente y protector de la Patrulla. Chase es un pastor alemán, y su elección como policía en el equipo tiene mucho sentido. Al igual que su raza, Chase es leal, entregado y enérgico. Conocidos por ser perros familiares, los pastores alemanes hacen de Chase no solo un gran policía, sino también un compañero maravilloso.





Marshall





Marshall, el divertido y torpe del grupo, tiene un corazón de oro. Lejos de ser un defecto, su torpeza natural lo convierte en el personaje más divertido de la Patrulla. Este travieso perrito es de raza dálmata.

Tiene un espíritu amigable, algo muy normal en esta raza. Los dálmatas son inteligentes y solidarios, lo que los convierte en excelentes amigos, al igual que Marshall en el equipo de bomberos de la Patrulla Canina.





Rubble





Rubble es un bulldog inglés muy juguetón. Es el miembro del grupo más entrañable. Aunque algunas voces mencionan la posibilidad de que sea un bulldog francés, la mayoría coincide en que se inspiraron en la variante inglesa de esta raza. Los bulldogs ingleses son muy sociables y amigables, especialmente con los niños, lo que hace que Rubble sea el compañero perfecto para las aventuras de la Patrulla Canina.





Skye





Skye es el primer personaje canino femenino en la serie y se caracteriza por sus largas orejas. Su aspecto se asemeja a un cocker spaniel. Skye es un personaje encantador y valiente que añade una dosis de aventura a la Patrulla.





Rocky





Rocky es el miembro más consciente de la sostenibilidad en el equipo. Siempre tiene una solución para cualquier problema y es enérgico, inteligente y fiel. Sus características coinciden con los rasgos más comunes de los pastores australianos, la raza en la que se inspira. Los pastores australianos son perros trabajadores y apasionados por ayudar, al igual que Rocky.





Zuma





Zuma es el experto en rescates acuáticos de la Patrulla Canina y es un labrador, una raza conocida por su amor por el agua. Estos perros son traviesos, cariñosos y nobles, lo que los convierte en compañeros perfectos tanto en tierra como en el agua. Zuma no solo es valiente, sino que también tiene un corazón amable.





Everest





Everest se unió al equipo en la segunda temporada y es una husky. Su hábitat natural es la montaña, donde vive. Aunque no reside junto a los otros miembros de la patrulla, Everest es una adición valiosa. Los huskies son conocidos por su resistencia y amor por el frío, y Everest refleja estas características en su papel aventurero.





Tracker





El último en unirse al equipo en la tercera temporada es Tracker, un chihuahua que vive en la jungla. Este intrépido perro desempeña el papel de aventurero, y su personalidad inquieta y exploradora coincide con las características de su raza. Los chihuahuas son conocidos por ser alertas y valientes, lo que hace que Tracker sea un valioso miembro del equipo.









Diversos, pero unidos





La diversidad de razas en La Patrulla Canina refleja la diversidad de personalidades y habilidades en el equipo. Cada miembro de la patrulla tiene su propio conjunto de rasgos, lo que les hace especiales y compatibles al mismo tiempo. Son personajes que aportan no solo diversión a los pequeños de la casa, sino que también enseñan lecciones valiosas sobre la amistad, el trabajo en equipo y la valentía.









¡Vamos al cine!

Foto: PEXELS ASIER_RELAMPAGO

Los estrenos cinematográficos más esperados en este 2024 estarán encantados con los estrenos que les esperan en este 2024. Desde la nueva entrega del Hombre Araña hasta las secuelas de “Intensamente”, “El Rey león” y “Gru, mi villano favorito”, hay muchísimos filmes pensados para toda la familia que seguramente disfrutarán.

En Sin Límite hemos seleccionado algunas de las mejores pelis de este año que no querrás perderte con tus papás amigos.





Intensamente 2





La esperada secuela de Intensamente llegará por fin en 2024. Se trata de la segunda entrega de este filme de Pixar en el que explorará las nuevas emociones de Riley durante su etapa de la adolescencia. Una película más compleja que su antecesora y que seguramente ayudará a los más jóvenes de casa a comprender muchas de las experiencias que vivirán durante esta etapa del desarrollo.





Kung Fu Panda 4





Otra de las entregas cinematográficas más esperadas por los niños en 2024 es la cuarta parte de esta saga de animación, acción y comedia de DreamWorks Animation y Universal Pictures. En esta ocasión, Po tendrá que encontrar a alguien que asuma el rol de Guerrero Dragón ya que le han dado la oportunidad de convertirse en líder espiritual en el Valle de la Paz. Para ello, intentará entrenar a Shen, una ladronzuela con una gran soberbia que no aceptará la guía de Po de buen grado. ¿Conseguirá entrenarla a tiempo? Los peques podrán descubrir cómo termina esta historia muy pronto.





Mufasa: El Rey León





Los pequeños aficionados a la historia de “El rey león” estarán encantados de disfrutar de esta precuela que llegará a los cines a finales este año, que cuenta la historia del padre de Simba, Mufasa, y explora su infancia junto a su hermano Scar. Una historia que sacará a la luz el origen de los conflictos entre estos hermanos y que dará respuesta a muchas de las interrogantes de los pequeños espectadores sobre por qué Scar se deshizo de Mufasa.





Sonic, la película 3





En 2024 vuelve a la gran pantalla Sonic, el veloz héroe azul de Sega. En esta ocasión, toda la familia Donut viajará a Egipto, donde Sonic se encuentra con un erizo rosa que dice predecir el futuro mientras Robotnik vuelve del infierno y revive a un nuevo rival, Shadow the Hedgehog. Como lo lees. En esta ocasión, todo parece indicar que Sonic compartirá set de rodaje con Shadow, la forma de vida definitiva creada por el Dr. Robotnik cuya presencia ya se anticipó al final de “Sonic 2”.





Gru 4. Mi villano favorito





Gru y los minions estarán de vuelta en una nueva aventura en la gran pantalla el próximo año que marcará la vuelta a la narrativa original de hace más de una década. La nueva entrega retomará las andanzas del “genio del mal” y de su séquito de minions, aunque todavía no se conocen todos los detalles de la trama. A pesar de ello, se espera que los peques puedan volver a disfrutar de las aventuras de estos personajes que los harán reír sin parar.





Spider-Man: Más allá del Spider-Verso





Aunque todavía no se ha confirmado la fecha oficial de estreno, en esta historia, Miles se cuela en una dimensión que no es la suya en una versión del Merodeador. Cuando Gwen descubre que su amigo no está con sus padres decide reclutar un grupo de arácnidos de distintas dimensiones para buscarlo.









¿Ícono o símbolo?

Foto: pexels-brianjiz

¿Te has fijado que muchos iconos digitales que utilizamos en nuestro día a día hacen referencia a elementos que, o ya no utilizamos o que directamente ya no forman parte de nuestras vidas?





Por ejemplo, en los productos de Office (Windows), como Word, concretamente cuando nos disponemos a guardar el documento. El icono que tenemos que apretar tiene la forma de un disquete de memoria, de aquellos que hace más de dos décadas que dejaron de estar entre nosotros, y cuya capacidad le daría risa a cualquier USB de baja calidad de nuestros días.





Otra muestra se da cuando queremos abrir una aplicación de notas en nuestro teléfono celular: abrimos una aplicación que tiene forma de libreta o block de notas, como suele llamarse la aplicación. Incluso se pinta la libreta con resorte, porque generalmente ese artículo usado no nada más por los reporteros, sino por la gente común y corriente servía para escribir notas cuya información no le podías confiar a tu memoria, como las listas del supermercado, o los pendientes que debes hacer a diferentes horas del día… que ya no tienes que hacer porque todo se lo dejas a la memoria, pero del teléfono.





Y no es el caso de un ícono, pero cuando tomas una fotografía solemos oír un ruido que nos transporta directamente al ruido que hacían las antiguas cámaras de retratar. Y en el caso de las cámaras de fotografía, esta simbología no sólo afecta a los sonidos, sino que una aplicación tan utilizada como Instagram incluye a su logotipo el frontal de una antigua cámara analógica.





El icono de Gmail es un sobre de carta, de esas que en más de una ocasión tus abuelos y quizá tus padres enviaron por correo convencional. La aplicación de radio es una radio física y antigua, con su antena y su botón de sintonía para cambiar de frecuencia, y el icono de WhatsApp es un teléfono que sólo recordarán los más veteranos de casa, parecida al aparato telefónico de disco y cerámica.





Y podríamos seguir así hasta no acabar nunca, con evocaciones constantes del pasado, quizás por hacer la tecnología más amable, más sincera y próxima a nosotros.





Nos tenemos que preguntar si los jóvenes nacidos a la primera década de los 2000 y que hoy cursan la universidad saben qué representa un icono de un disquete. Es como si la generación anterior, se encontrara, en el menú de archivo e imprimir, un símbolo de la imprenta de Gutenberg.





Esqueumorfismo

Se trata de un concepto real para representar digitalmente un objeto con elementos que eran necesarios en el objeto físico que el digital sustituye. El mundo digital está lleno de esqueumorfismos. ¿Cuántos de ellos conoces?





¿Ícono o símbolo?

El primero se refiere a imágenes que se utilizan para invocar acciones mientras que el segundo, por comparación, son imágenes que representan elementos del entorno de trabajo que no se utilizan para invocar acciones