Disfruta Sin Límite del hielo con los próximos Juegos Olímpicos de invierno del mes de febrero

Olimpiadas de Invierno, ¡una actividad congelante!

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebran cada año, en esta ocasión, participan 15 disciplinas y el evento deportivo se está realizando en la República de Corea con fecha del 19 de enero al 1 de febrero de 2024; expertos en: esquí alpino, biatlón, bobsleigh, curling, Esquí de fondo, esquí acrobático, hockey sobre hielo, Luge, patinaje artístico, combinada nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, skeleton, salón de esquí, snowboard y patinaje de velocidad luchan por el primer lugar.

Entre los detalles de la inauguración de esta competencia destacan que se contó con la actuación de estrellas del K-pop así como desfile de atletas; cabe destacar que el encuentro se distingue por la igualdad de género además de contar con dos sedes, una en el Grupo montañoso de PyeongChang donde se juegan deportes de nieve como bobsleihg, skeleton, luge, biatlón, esquí y snowboard y la otra es Gangneung en el que se encuentran las categorías de patinaje, hockey y curling.

Entre los datos relevantes destacan que Gangwon 2024 son los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud que se celebran en Asia además de es la competencia con mayor número de participantes, son 1900 deportistas.





Conoce detalles de los deportes de invierno:





Biatlón





Es una mezcla de esquí de fondo con tiro al blanco. Los atletas deben esquiar a través de un recorrido y detenerse en puntos específicos para disparar a un objetivo; los fallos son penalizados con tiempo extra.





Esquí alpino





Consiste en descender a través de pendientes nevadas en el menor tiempo posible siguiendo un recorrido marcado. Se clasifica según la técnica y la velocidad y es uno de los favoritos de en las competiciones de invierno.





Curling





Se realiza en pistas de hielo. Dos conjuntos de cuatro integrantes compiten en un juego estratégico para posicionar piedras de granito en forma de disco dentro de un área circular llamada “casa”.





Snowboard





Es un deporte extremo e invierno que implica deslizarse y realizar maniobras en pendientes nevadas. Se divide en varias categorías incluyendo estilo libre. Para el éxito de esta disciplina es necesario contar con habilidad, velocidad y destreza.





Hockey sobre hielo





Conjuntos de jugadores se desplazan sobre patines en una pista de hielo. El objetivo es marcar goles en la portería contraria utilizando un disco de caucho conocido como “puck” y palos o sticks especiales.





Ropa calientita





Para practicar estos deportes es necesario utilizar prendas térmicas como primera capa, estas ayudan a mantener el cuerpo en su temperatura ideal, protegen del frío o la humedad al realizar las actividades al aire libre y a mantenerse secos en caso de sudor; debe ser:

Ligera

Elástica

Transpirable





¡A patinar!

Foto: Pexels-yunus-tuğ-14749824

El patinaje sobre el hielo es un deporte olímpico desde 1908; en 1924 se incluyó en los primeros Juegos Olímpicos de invierno celebrados en París; entre las características de esta disciplina destacan las competencias por parejas y la de danza; ambas tienen diferencias, la última cuenta con un mayor componente artístico y no existen levantamientos acrobáticos o movimientos de fuerza, se basa en aspectos coreográficos.

Se distingue por ser un deporte para el que se requiere la fuerza, elasticidad, flexibilidad, precisión, coordinación y seguridad; entre sus elementos más representativos se enlistan: giros, saltos, figuras o piruetas a esto se le agrega la armonía en los movimientos con la música.

En lo que respecta al patinaje artístico, este se realiza sobre una pista de hielo en la que se interpreta una pieza musical, el deportista debe portar los accesorios necesarios para tener éxito en la actividad.





Patín





-Se redondean en los bordes ayudando así a los giros de los competidores

-Para baile se utiliza uno más coro en la cola

-La cuchilla funciona para que el patinador se apoye en el salto, giro y aterrizaje.

-La bota debe ser cómoda y apretada para apoyar el tobillo, que está bajo presión





Uniforme





Es seleccionado por los competidores, debe ser cómodo y atractivo además de conservar el calor del cuerpo y secar rápidamente, por ello es necesario que sea elástico.





Top 10 de este deporte





1 El patinaje artístico es una actividad física con un gran número de fans que gustan de disfrutar del espectáculo que ofrecen los deportistas

2 El patinaje sobre hielo es un deporte que se practica en zonas de climas muy fríos donde se tendían a congelar lagos y ríos

3 Durante el siglo XVI y XVII fue una de las actividades recreativas más representativas de la época.

4 Habría que esperar hasta el siglo XIX para crear las primeras pistas de patinaje con hielo artificial.

5 En 1920 se convirtió en una de las actividades deportivas que formaban parte de los Juegos Olímpicos de Invierno con varias categorías: femenina, masculina y parejas.

6 Las pistas de hielo de competición suelen tener una forma rectangular con unas medidas concretas de 60×30 metros. En su caso, el código de vestimenta suele ser libre con alguna que otra pequeña excepción.

7 Las rutinas que podemos ver en el patinaje artístico sobre hielo están marcadas por maestros coreógrafos. Algunos de los movimientos más recurrentes en las actuaciones son: saltos como flip, bucle, Axel y salchow; secuencias de pasos, desde giros hasta líneas rectas o serpentinas, piruetas que se pueden combinar con los saltos y elevaciones que se realizan desde la cintura, cadera o axila.

8 El patinaje sobre hielo es uno de los deportes más creativos que existen.

9 Es un deporte en que se combina ejercicio aeróbico con el entrenamiento de la fuerza, ya que se está en constante movimiento.

10 El patinaje artístico sobre hielo consiste en interpretar una pieza musical patinando sobre una pista de hielo presenta elementos valorados por unos jueces siguiendo un código de puntuación que tiene en cuenta tanto el aspecto técnico y atlético de la actuación como la interpretación artística.





Las favoritas de Ant-Man

Foto: INSTA_ANT-MAN

Es el superhéroe ficticio de Marvel; se define como un ladrón reformado y un experto en electrónica. Fue miembro de Los Vengadores, los 4 Fantásticos y los Guardianes de la Galaxia. Scott Lang fue contratado por Stark International, que le permite robar el traje de Ant-Man a Hank Pym. Lang roba el traje por problemas económicos y cuando Pym se entera, le da el traje a Lang, lo que le permite convertirse en el segundo Ant-Man.

Aunque pueda resultar sorprendente, es uno de los personajes más icónicos de Marvel Comics. También ha sido siempre uno de los más secundarios, en todas sus encarnaciones, a pesar de tener una gran importancia en muchos de los grandes conflictos superheróicos y en la historia de Marvel en general.

Su consagración llegó con el estreno de su película en solitario dentro del Universo Cinematográfico de Marvel; fue un inesperado éxito de crítica y taquilla y popularizó al personaje entre el público. Después apareció fugazmente en Civil War.





Curiosidades





-Creado por el editor y escritor Stan Lee, el guionista Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby, el personaje apareció por primera vez en Tales to Astonish #27 (1962), para posteriormente tener su propia serie regular: The Astonishing Ant-Man.

-En "The Man in the Ant Hill" ("El hombre en el hormiguero"), el doctor Henry Pym descubre un conjunto de partículas subatómicas a las que denomina (en una alarde de originalidad) "Partículas Pym", que le permiten crean una fórmula para disminuir de tamaño.

-Gracias a las Partículas Pym que están en su traje, Scott puede reducir su tamaño hasta niveles subatómicos. Ant-Man lleva un suministro de partículas de Pym en el cinturón, lo que le permite reducirse hasta alcanzar el tamaño de una hormiga, de aproximadamente media pulgada de altura.

-El personaje es uno de los más complejos por sus constantes crisis nerviosas y trastornos de personalidad

Sus amigos





Dave

Kurt

Maggie Lang

Gale





Sus enemigos





Maestros del Mal

Darren Cross

Thanos

Fantasma

Kang, el Conquistador

Doctor Doom

Taskmaster.





Poderes





Con el tiempo, ha adquirido la capacidad de cambiar de tamaño a voluntad. También puede reducir su tamaño al microscopio, y así ingresar a los innumerables "universos subatómicos". Retiene su fuerza normal en tamaño de hormiga.