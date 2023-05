Disfrutan de “Orquestándola, Rock Sinfónico”, en el parque El Reliz

La invitación que se dio a los chihuahuenses para que asistieran al evento “Orquestándola, Rock Sinfónico”, primera edición, tuvo una respuesta increíble ya que el parque El Reliz luce con cientos de personas que están disfrutando el evento artístico donde se estarán presentando más de 110 artistas arriba del escenario que se armó para tal espectáculo, entre los asistentes se encontraban el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza; y la directora del Instituto de Cultura del Municipio, María Fernanda Bencomo Arvizo.

Los fanáticos al rock llegaron desde temprana hora para estar lo más cerca del escenario y escuchar las canciones que probablemente muchas de las personas que se encontraban en la explanada crecieron oyendo la música de las mejores bandas de este género que a la vez tiene subgéneros e híbridos como: surf rock, folk rock, rock psicodélico, blues rock, heavy metal, rock progresivo, glam rock, punk rock, country, rock, rock sureño, raga rock, y muchos más.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, algunos de ellos demostraron, a través de su vestimenta, quién era su agrupación favorita ya que se vieron imágenes estampadas en playeras como la legendaria banda Kiss con sus integrantes Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, quienes fueron un boom y sobre todo eran conocidos por su maquillaje facial; también otros portaban con los nombres de Iron Maiden y Guns N’Roses.

El programa musical que se desarrollará a lo largo de la noche contiene varias melodías que son íconos en el mundo del rock como: “Rock you live a hurricane”, “Wind of change”, de Scorpions; “No leaf clover” de la agrupación Metallica; “Dream on” de Aerosmith; “Come together” de The Beatles; “Highway to hell” de AC/DC; “Hotel California” de Eagles; “The final countdown” de Europe; “Shape of my heart” de Sting; “Jump” de Van Halen.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

De igual forma, “Smells like a teen spirit” de Nirvana; “Bohemian Rhapsody” de Queen; “Don’t stop Believin” de Journey; “Fear at the dark” de Iron Maiden; “Another brick in the wall mix”, parte 1 y 2 de Pink Floyd; “Smoke on the wáter” de Deep Purple; “Stairway to heaven” de Led Zeppelin; “Live and let die”, de Paul McCartney”, entre otras más.

Es de destacar que este concierto gratis de orquesta y banda de rock es gracias a la agrupación sinfónica “Ad Libitum” del maestro Samvel Abrahamyan, con 45 chihuahuenses; más de 40 coros y una orquesta de 27 cuerdas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh); además, una banda de rock y tres reconocidos vocalistas del Estado Grande, Paty Bugarini, Ulises Galván y Esteban LaFont.

Los minutos transcurren y los seguidores del rock siguen arribando al parque El Reliz, muchos de ellos con un outfit en color negro, ello según información de internet, a que el rock siempre, desde su origen, ha sido una composición musical oscura, potente y agresiva, por lo cual se asoció con la ropa negra, no por estética, sino porque era la insignia de la rebeldía, de la oposición, de la autonomía y la libertad de los estándares que la sociedad producía.

Cabe señalar que este espectáculo lo organiza el Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio (ICM), quienes indicaron que esperan la presencia de más de 3 mil personas; para lo cual acondicionaron el lugar para recibir la cantidad mencionada, de igual manera se habilitaron cuatro estacionamientos públicos para que no tuvieran problema para dejar su automóvil en un lugar seguro.