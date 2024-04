Documental de HBO "Masacre de los mormones" mantiene viva la memoria: Julián LeBarón

El 11 de abril, se lanzó el documental “Masacre de Los Mormones” en el que se da a conocer los detalles de la llamada Masacre LeBarón, un evento donde perdieron la vida niños y mujeres en la frontera entre Chihuahua y Sonora, Julián LeBarón, activista y colaborador en este proyecto, subrayó que, casi cinco años después de los acontecimientos, aún persiste la falta de justicia para las víctimas de este lamentable suceso.

Julián LeBarón dijo que en el documental se muestra la forma en que operaron los grupos del crimen organizado para asesinar a mujeres y niños, incluso adelantó que se encuentra el video donde se ve la forma en pidieron que quemaran los vehículos y las tomas cuando se cometieron los hechos del 4 de noviembre de 2019.

“Son ya casi cinco años, pero nadie ha pagado por la muerte de 9 personas, hay más de 30 detenidos pero nadie juzgado por matar a estas personas, eso no es justicia, fue un crimen de estado donde participaron las autoridades de los tres niveles, y dieron protección a estos terroristas" señaló.

Julián recordó que desde la mañana en que ocurrieron los hechos, pidieron al gobierno de Javier Corral, un helicóptero y pidieron ayuda al Gobierno de Claudia Pavlovich en Sonora, pero que nunca llegó la respuesta de ambas autoridades, incluso piensa que existe una complicidad con los presuntos responsables.

“Ellos nunca mandaron gente, creemos que hubo o hay, complicidad con estas gentes y son responsables institucionalmente por la masacre, porque los estaban encubriendo o auxiliando, dijeron que no tenía combustible en el helicóptero, pero no les creemos, es una complicidad criminal de Javier Corral y Fernando Mesta, a ellos les pedimos ayuda directamente, no solamente no nos ayudaron, al siguiente día se les dijo dónde estaban los malandros y que mandaran a la autoridad y en lugar de capturarlos, les ayudaron a escapar, son datos reales que tenemos” compartió Julián LeBarón.

Aseguró que en el documental se va a difundir un video muy crudo, que los mismos criminales grabaron a la hora de asesinar a las mujeres y niñas, del momento en que le dispararon y dieron la orden de quemarlos, “ellos obtuvieron el video y está en ese documental, para que se plasme la forma en que verdad participaron cada uno de ellos”.

El activista dijo que un equipo de peruanos fueron los que se hicieron cargo de elaborar el documental desde hace varios meses, que incluso participaron varios miembros de la comunidad de LeBarón, algunos integrantes de la familia Langford y Miller, quienes fueron los principales afectados.

Insistió que en el documental se muestra la forma y la hazaña en que operaron los pistoleros, pues recordó que dispararon en más de 3 mil ocasiones en contra de las madres y sus hijos, pero aseguró que ni una sola persona ha sido señalada o sancionada por haber participado en estos hechos.

“Nadie ha sido castigado por homicidio, ya van casi cinco años, los detienen por delincuencia organizada, pero si no van por el homicidio, la justicia se ha negado, esto es un crimen de estado, es imposible que estas personas anden circulando en caravanas, armados hasta los dientes, sin la complicidad de las autoridades, es un crimen de estado y es terrorismo” señaló.

Julián Lebarón agradeció la forma en que retomaron el caso de la masacre LeBarón y aseguró que es un trabajo que va ayudar a mantener la memoria viva de las personas que perdieron la vida en este ataque armado y aseguró que también será un material que ayude a seguir insistiendo por la justicia de cada uno de los afectados.

“Las autoridades de Estados Unidos, nos dijeron que fueron más de 100 personas, hay 32 detenidos, no creo que van a ser castigados por homicidio, van cinco años y no han podido hacer, a muchos de ellos les van a dar juicio abreviado, que si ellos confiesan su culpabilidad, les van a dar un castigo leve y van a estar en la calle, es la justicia que reciben todas las víctimas de la violencia en México, porque la justicia no existe en el país” compartió.