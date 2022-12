Dog park en Chihuahua ¿Qué necesitas para llevar a tu perrito?

Si eres amante de las mascotas y los paseos esta información es para ti, en meses pasados se anunció el trabajo de construcción de un parque especial para perros en las instalaciones del Parque Metropolitano Tres Presas, precisamente, este lugar acaba de abrir sus puertas para recibir a todos los peluditos de la capital.

Este parque se ubica dentro del parque El Reliz, a un lado de la nueva explanada ubicada justo arriba del estacionamiento.

Durante los primeros meses del año, el alcalde Marco Bonilla anunció que el parque estaba en proceso de construcción y se terminaría a finales del 2022, este proyecto se financió con un crédito a largo plazo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por un monto de 318 millones, en el que incluye otras obras y espacios.

Pese a que el parque se encuentra ubicado en una zona pública, para poder hacer uso de este espacio de esparcimiento para mascotas se deben llevar a cabo antes ciertas medidas y cumplir con los requisitos que solicitan.

¿Qué piden para poder ingresar al Dog Park en Chihuahua?

Membresía y registro

Primero que nada debes de hacer un registro de tus mascotas en el siguiente link: https://bit.ly/3FsncAM en el documento se desglosan los términos y condiciones, los cuales deberás leer con detenimiento y si estás de acuerdo, envía tu solicitud para que luego seas contactado(a).

Mediante este contrato la persona acuerda vincularse jurídicamente por medio de las condiciones las cuales establecen una relación contractual entre usuarios y el Parque Central 3 Presas, si el usuario no acepta las condiciones, no podrá acceder o usar los servicios relacionados al Dog Park.

El Parque Central 3 Presas realizará un registro de las mascotas que acuden al Parque Para Perros y validará que las mascotas cumplan con su carnet de vacunación vigente múltiple (bordetella, rabia y desparasitación) preferentemente siete días antes de su ingreso.

En caso de que las mascotas no cumpla con sus vacunas no se les permitirá la entrada hasta que no tengan su carnet de vacunación cubierto y vigente.

Al haber aceptado las condiciones y términos el Parque Central 3 Presas te dará una credencial de identificación por cada perrito que registres.

Deberás tener membresía

Para poder utilizar el Dog Park, los usuarios deberán adquirir la membresía por mascota, cumpliendo con el pago por concepto de recuperación y de limpieza del Parque, el cual tiene un precio de 150 pesos con duración de 3 meses.

Con dicha membresía, los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones por un periodo de hasta tres meses consecutivos. Las membresías son intransferibles y se deberán adquirir por cada mascota que ingrese a las instalaciones.

A su vez la membresía incluye actividades a llevarse a cabo en el parque como clases de adiestramiento, juegos, concursos y más.

Inscripción diaria para visitantes

Las familias de los perritos que no deseen contar con la membresía, podrán ingresar con su mascota en calidad de visitantes siempre y cuando exhiban el carnet de vacunación vigente a la fecha de ingreso.

De igual forma deberán de realizar el pago por su ingreso de manera diaria, esto de acuerdo al importe que determine el Consejo Directivo de El Parque Central 3 Presas al ingresar al dog park.

¿Qué horario tendrá el dog park?

El parque se encontrará abierto los días lunes a domingo, en un horario de 7:00 a 22:30 horas.

¿Qué requerimientos piden para las mascotas?

Todos los perritos que ingresen a las instalaciones deberán portar con collar y placa, estos no deben ser puntiagudos o semejantes.

Toda mascota que ingrese al parque para perros debe de estar libre de parásitos externos (pulgas, garrapatas, u otros.)

Los perros podrán correr o pasear libres sin correa en la parte delimitada y especial para ellos.

Menores de edad deberán ser acompañadas al parque en todo momento por un adulto.

Al entrar al parque, el dueño de la mascota, será responsable ante cualquier visitante, mascota o propietario del perro que resulte afectado en su integridad física por sus actos o la de su mascota.

Se obliga a indemnizar y cubrir daños y perjuicios al parque o a terceras personas que se ocasionen, así como y por los gastos médicos o de cualquier otra índole, en caso de riñas, accidentes o cualquier situación riesgosa.

¿Qué áreas hay para los perritos?

El Dog Park será un área especial para las mascotas con el que se podrá acceder a un a una superficie de cuatro mil metros cuadrados, para una libre convivencia entre amos y mascotas, será ideal para su esparcimiento.

Se ofrecerá una área de snacks, que por el momento se encuentra en construcción, los peludos podrán jugar, pasear y correr sin la necesidad de tenerlos con correa ya que el área tendrá su perímetro delimitado.

También las instalaciones estarán adaptadas para el ejercicio, con máquinas y juegos especiales

Cuenta con áreas totalmente cercadas y con acceso controlado

Hay áreas para perros de talla chica y grande por separado

Se encontrará con un staff especialista en el cuidado canino en todo momento

Habrá prácticas de adiestramiento sábados y domingos