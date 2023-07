Dona Banco Santander casi 3 mdp a Becas de Competitividad 2023

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabezó la ceremonia de recepción de un donativo entregado por Banco Santander, destinado a las becas de educación para la competitividad, por una cifra de 2 millones 976 mil 500 pesos.

En su mensaje, Marco Bonilla reafirmó que la entrega es un evento muy significativo para él en lo personal, pues reafirma en el sueño del niño de 12 años que soñó ser presidente municipal de Chihuahua.

“Este donativo viene a reforzar el presupuesto, becas que fueron otorgadas al 100% para alumnos y alumnas que cumplieron con los requisitos en tiempo y forma. La importancia de impulsar a nuestros jóvenes, que son el presente en nuestra ciudad, en la que queremos que desde su formación académica cemente con el respaldo de este gobierno. No están solos, tienen un alcalde que no se les va a rajar nunca, siempre buscaremos la manera de apoyarlos, y que el recurso no sea impedimento para continuar sus estudios”, afirmó el alcalde Bonilla.

En ese sentido, destacó que la intención del Gobierno Municipal de Chihuahua es apostarle como ciudad a la prosperidad, a progresar, y que de esa manera, se logre estar bien a largo plazo, con un ingreso que garantice la calidad de vida de los chihuahuenses.

Para finalizar, reiteró su agradecimiento con Banco Santander por la entrega de este millonario donativo.

“Su compromiso por la educación de los jóvenes chihuahuenses, su apoyo reafirma la convicción de que la educación de los estudiantes es fundamental para construir un futuro próspero y competitivo, gracias Santander para apostarle a Chihuahua y a México”, expresó el presidente municipal de Chihuahua.

Por su parte, Humberto Antonio Pereyra, director regional de Banco Santander, destacó que la entrega de este cheque simbólico es para promover la competitividad en la educación de los estudiantes de Chihuahua.

“Banco Santander siempre ha considerado en invertir en la educación, que es la clave para el crecimiento y el progreso del Municipio. Me enorgullece anunciar que Banco Santander ha destinado una suma significativa para otorgar becas de competitividad a talento de Chihuahua, ciudad donde Santander mantiene su sede regional para el norte del país”, manifestó. Posteriormente, se hizo la entrega de cheque simbólico por 2 millones 976 mil 500 pesos.

Por parte de los estudiantes beneficiarios de la Beca de Competitividad del Municipio de Chihuahua, David Alejandro Hernández Soto, 19 años, compartió su mensaje a nombre de los alumnos y alumnas.

Mencionó que estudia dos carreras, Ingeniería en Robótica, en la Universidad Politécnica de Chihuahua, y Oficial de Operaciones, en la academia Vive Volando.

“Con estos apoyos, se reconoce nuestro desempeño académico, para mí, es apoyar a mis padres para mis dos carreras. Agradecer al alcalde, porque los diferentes académicos, vamos a seguir con los estudios, así como yo, hay muchos que estamos en este proyecto y le damos las gracias”, finalizó.