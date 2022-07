Donación de órganos de paciente fallecida ayudará a mejorar calidad de vida de otras personas

El Instituto Mexicano del Seguro Social Chihuahua informó que esté fin de semana se realizó un procuración multiorgánica en el Hospital General Regional No. 66, en Ciudad Juárez, gracias a lo cual pacientes en espera de un órgano podrán mejorar su calidad de vida

La familia de una paciente de 56 años tomó la decisión tras su muerte que ocurrió por un evento vascular cerebral hemorrágico.

Con esta donación se podrá mejorar la calidad de vida de pacientes que necesitan, por lo que acudieron al programa de procuración que lleva a cabo la Institución en esta ciudad fronteriza.

Los familiares de la persona tomaron la decisión de donar sus órganos para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo necesiten, por lo que acudieron al programa de procuración que lleva a cabo la Institución en esta ciudad fronteriza.

La intervención estuvo a cargo de especialistas del Instituto en Ciudad Juárez, que conforman el equipo de procuración del HGR No. 66, así como de especialistas del Hospital

En esta donación se procuraron hígado, riñones, corneas, piel y tejido musculoesquelético; que fueron trasladados a las unidades anteriormente mencionadas, todo en beneficio de pacientes que están en espera de dichos órganos y tejidos para mejorar su calidad de vida.

El personal de salud del HGR No. 66 colaboró con sensibilidad y respeto a esta procuración, despidiendo a la donadora con una valla humana, en agradecimiento al noble acto de dar una nueva oportunidad de vida a otros pacientes.

La procuración se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El Seguro Social en Chihuahua agradece públicamente a los familiares de la donadora por la gran sensibilidad al realizar este importante gesto de amor.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en- linea/donacion-organos donde podrán registrarse como donadores voluntarios