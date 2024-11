Dónde tramitar la credencial del INE en la ciudad de Chihuahua

¿Necesitas tu credencial de elector del INE? En Chihuahua, el trámite es sencillo y puede realizarse en alguno de los módulos disponibles en la ciudad. Aquí te explicamos los pasos y requisitos para obtenerla.

Para ello ten en cuenta lo siguiente: Si tramitaste tu credencial en 2023, pero todavía no la recoges, la fecha límite para pasar por ella es el 28 de febrero de 2025. Si no lo haces, será destruida y no podrás votar.

Además, si tu credencial vence en 2024 tienes que acudir al Módulo de tu preferencia y solicitar una renovación. La fecha límite para ello es el 31 de diciembre.

Paso 1: Haz una cita o acude al módulo

Para comenzar el trámite, puedes agendar una cita en línea o acudir directamente a un módulo del INE en la ciudad. Se recomienda hacer una cita para evitar tiempos de espera, pero si decides acudir sin cita, se te asignará un turno en función de la disponibilidad del módulo.

Paso 2: Prepara tus documentos

Antes de acudir al módulo, asegúrate de llevar los documentos necesarios para tramitar tu credencial del INE:

Documento de nacionalidad: Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación con fotografía: Puede ser pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas, credenciales de derechohabientes, o de identificación laboral.

Comprobante de domicilio: Se aceptan recibos de pago de impuestos o servicios, estados de cuenta, contratos de arrendamiento recientes o copias certificadas de escrituras.

Paso 3: Acude al módulo

El día de tu cita (o cuando te presenten turno si llegas sin cita), acude al módulo que elegiste y lleva todos tus documentos. El personal del INE te atenderá de acuerdo con los protocolos de atención ciudadana.

Paso 4: Recoge tu credencial

Una vez terminado el proceso, deberás acudir al mismo módulo donde realizaste el trámite para recoger tu credencial. Asegúrate de llevar el comprobante de trámite que te entregaron y verifica el estatus de tu credencial antes de ir.

Además, el INE avisó que ya puedes acudir a recoger tu credencial al Módulo de Atención Ciudadana sin el recibo de tu trámite, lo único que necesitas es poner tu huella digital para que te la entreguen.

Módulos del INE en Chihuahua Capital

En la ciudad de Chihuahua, existen dos módulos fijos para tramitar tu credencial:

Módulo 080651

Ubicación: Periférico de la Juventud 5909, Soriana Híper Periférico de la Juventud, Subancla 2, Colonia La Cantera.

Entre calles: Avenida Haciendas del Valle y Paseo Vistas del Sol.

Colindancias: Cerca del Centro Comercial Paseo Central.

Módulo 080851

Ubicación: Avenida Tecnológico 4902, Plaza Daniel, locales 1, 2 y 3, Colonia Granjas.

Entre calles: Pino y Encino.

Referencia: Frente a la clínica familiar del IMSS 44.

Estos módulos están listos para atender a los ciudadanos que desean obtener su credencial del INE. Recuerda que este documento es fundamental para participar en los procesos electorales y realizar diversos trámites como las becas e inscripciones.