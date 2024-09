Drástica medida: Sella JMAS registro de agua a deudores en Aquiles Serdán

En el municipio de Aquiles Serdán, que abarca tanto la localidad como algunos puntos como Laderas de San Guillermo y los alrededores, las autoridades de la Junta Municipal, han optado por aplicar una medida en contra de las personas que tienen adeudo en el servicio del suministro del agua, sellando los registros con placas metálicas y soldaduras para evitar que sean manipuladas por los morosos.

Esto lo explicó el abogado Felipe Acosta, quien recibió la información de varios de los contribuyentes quienes no pudieron hacer nada en contra de esta medida, pues los trabajadores del ayuntamiento, son los que acuden y comienzan a realizar estas maniobras para impedir que los medidores puedan ser reconectados cuando sean suspendidos por la falta de pago.

De igual forma, la encargada de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Silvia Hernández, aseguró que la medida se realiza tras mantener cerca de 400 cuentas que tienen más de 10 años sin regularizarse y que pese a los intentos e invitaciones para poder normalizar el adeudo, los usuarios no acceden a pagar.

Parral Reactivan cortes de agua en Santa Bárbara; buscan reducir adeudos millonarios

De acuerdo a la información proporcionada por el abogado, se instalan una tapas de acero que se soldan en el lugar para impedir que los usuarios manipulen la fuente de la red de agua potable del lugar y busquen regularizar su adeudo ante la autoridad correspondiente y de esta forma se quedan los domicilios sin el suministro de agua potable.

Las personas que son acreedoras a esta sanción son aquellos usuarios que tienen al menos varios cortes al suministro del agua o aquellos domicilios que tengan el último registro del pago del agua vencido en el mes de septiembre de 2023, que son los usuarios que pueden ser sancionados de esta manera, según detalla el abogado.

Además de que se clausura el acceso al registro del agua, el abogado, platicó que al momento de que los usuarios buscan regularizar su situación, les hacen un cobro por 3 mil 400 pesos para normalizar el servicio, ya que de acuerdo a la información recabada, les cobran mil 500 de material, 400 de reconexión y mil 500 más que se abonan a la cuenta del usuario.

Esta cantidad de dinero se realiza de manera generalizada para todos los usuarios que se vean involucrados en este tipo de caso, pero además según explicó Felipe Acosta, la reconexión sólo se puede hacer los días sábados, entonces los usuarios aún deben esperar el tiempo en el que los trabajadores pueden acudir al lugar para retirar la placa y reconectar el agua a la vivienda de los usuarios.

En la zona de Aquiles Serdán, además de la falta de pago en el servicio del agua potable, en un recorrido, los ciudadanos compartieron que existen decenas de domicilios que no cuentan con medidores, que a pesar de que se ha solicitado la instalación del mismo, las autoridades no se los han puesto.

“Yo tengo más de un año pidiendo que me instalen el medidor de agua, solo me dicen que no hay, luego no me llega recibo y por eso no pago, como quieren que pague si no sé cuánto es lo que debo, luego llegan y cortan y les digo que no me llega ni recibo, ni un saldo para pagar y no son claros en lo que quieren”, compartió la señora Claudia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Medida es para evitar fugas cuando manipulan los cortes: JMAS

La encargada de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Aquiles Serdán, Silvia Hernández, compartió que la decisión de colocar tapas que cubran el registro del agua, fue con el objetivo de que los morosos no puedan manipular la tubería, pues aseguró que al momento de que ellos hacen un corte, en ocasiones manipulan y terminan por dejar fugas que generan gran desperdicio de agua.

"Es una medida preventiva, que tomamos para evitar que manipulen la infraestructura, nomás debe ser manipulada por el personal del organismo, las tapas se las colocamos a los usuarios reincidentes quienes se reconectan al tubo y nos dejan mucho desperdicio de agua", aseguró.

Comentó que la cuadrilla realiza los respectivos cortes del suministro del agua durante la jornada laboral, pero que los propietarios de los registros deciden quitar el bloqueo y es cuando manipulan el registro y dejan fugas que se quedan tirando por más de 10 horas consecutivas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"Dejan el tubo tirando el agua a chorro abierto, los usuarios reincidentes son alrededor de 400 usuarios, son usuarios que deben más de 10 años, les hemos dado oportunidades para regularizarse, incluso programas que condonan el 95% del adeudo, notificamos a los usuarios, pero no se acercan normalizar el servicio", comentó.

Dijo que la mayoría de la problemática se registra en la zona de Laderas de San Guillermo, Laderas I, Laderas 2, Vistas de San Guillermo, que es donde mantienen esta problemática y donde han comenzado a instalar las tapas de acero para evitar que las personas sigan manipulando el medidor hasta que puedan regularizar su adeudo.

Silvia Hernández, comentó que las posibilidades para normalizar el servicio está abierto para todos los usuarios que se encuentren en esta situación, por lo que los invita a regularizar el servicio a través de un acuerdo para cubrir el adeudo.