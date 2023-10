DSPM fue clave en el caso de Siria Villalobos: Comisario Salas

El comisario Julio César Salas González, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua compartió los pormenores de la intervención de la corporación de monitoreo tecnológico y video vigilancia en el caso del asesinato de la joven Siria Fernanda; y reiteró su compromiso de puertas abiertas y de ofrecer toda la información que se necesite para resolver la investigación, para lograr la procuración de la justicia.

“Mi postura ha sido esta: Si se tiene que investigar a alguien, que se investigue. Yo no estoy en contra de eso y si me piden algún mando, pues yo lo asigno y doy la información que se necesita, todo lo que se necesite”, afirmó Julio César Salas.

El comisario de la Policía Municipal de Chihuahua lamentó el hecho en el que una joven promesa del futbol femenil fue privada de la vida, en la zona de Chihuahua 2000, al norte de la ciudad capital del estado; y afirmó que no está dispuesto a encubrir a nadie, sino que está a favor de que se realicen todas las investigaciones que sean necesarias.

Comisario Julio César Salas González, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Yo estoy en este sentido, que es una situación muy difícil. Lo que sí les digo es que están las puertas abiertas. Está abierta la puerta de la dirección para que se inicie lo que se necesite hacer y también lo que se necesite para esclarecer; o que tengan ya la confianza, las herramientas. Con el fiscal, estuve viernes, sábado y domingo diciendo ahí está, va a estar listo. Y si comentan que hay involucrado un compañero, va estar todo lo que se necesite hacer. Estamos abiertos. Así lo hemos estado haciendo. Todo lo que quieran denunciar, yo no tapo a nadie”, afirmó Salas González.

Julio César González adelantó que la apertura continuará durante el curso de las investigaciones, desde la corporación, de su parte personalmente, así como del área jurídica, para que se investigue lo que haya que investigar.

Entre las acciones para fortalecer la confianza de la institución policiaca, después de las acusaciones de la madre de la víctima, sobre presuntos encubrimientos, el titular de la DSPM dijo que da la cara, para reiterar que se investigue lo que sea necesario.

“Hay que respetar. Yo estoy en la postura de respetar su dicho. Invito a que denuncie. Soy muy respetuoso de ese tema y si en algún momento, es poner la puesta de exposición a alguien para investigar, claro que lo voy a hacer”, aseguró.

Sobre el desarrollo de los hechos, mencionó que en ese caso en lo particular, lamenta mucho el deceso de la joven; y que por la incidencia delictiva, previamente a este asesinato, se le había solicitado apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado, para la videovigilancia de esa colonia en específico.

“Tuve una reunión hace un par de días antes, en el área de Fiscalía, donde estaban solicitando la colaboración para ver el tema de qué estaba sucediendo en el área de Chihuahua 2000, en el tema de homicidios, entonces, me dijeron ‘Vamos a colaborar, pues ayúdanos. Si tienes tecnología -y la tecnología de plataforma está diseñada para el tema de robos todos de vehículos, o sea, robos su esencia es de robos-‘. Pero tenemos la facilidad de localizar vehículos porque está diseñada para el tema de robos de vehículos y claro que hay que ayudar”, refirió el titular de la DSPM.

En ese sentido, Julio Salas explicó que la plataforma está diseñada para buscar vehículos en la ciudad, para estar leyendo placas en la ciudad, color de vehículos, para que en caso de robo y lo reportan al 911, inicie la búsqueda para encontrar el vehículo y los responsables.

“Me pidieron colaboración y la he estado teniendo desde que llegamos. Me solicitan ‘vamos a trabajar’ y claro que sí y ayudamos en lo que nos toca. Nos pusimos de acuerdo, me pasaron alguna información de interés de lo que sucedía o no estaba sucediendo en Chihuahua 2000, en otras zonas, y en toda la ciudad. Desafortunadamente, pasa ese hecho tan lamentable; y ya en ese momento, me proporcionaron información que coincidía con la que me había pasado el área de fiscalía. De inmediato, lo que se hizo fue subir a plataforma características, aunque no lo hubiéramos visto. Nos daban color y marca del vehículo; ya anteriormente, me habían dado alguna información que correspondía. También en relación a las placas. Lo que se hizo fue, poner en el sistema la información, ya teníamos las placas, y luego, nos arroja color, y luego nos arroja movimiento, después de un tiempo. No lo logramos captar, porque no tengo cámaras en toda la ciudad. Pero no dejamos de buscarlo y nos pegó hasta la mañana, fue cuando pegó la otra lectura aquí a las 8:35, entonces cuando pasa el evento, seguimos buscando y luego hay un tiempo en donde no encontramos movimiento. Pero seguimos buscando y a las 8:30 se empezó a mover otra vez el vehículo y fue cuando a las 8:35 los muchachos me informan que está el vehículo en movimiento, el tema de inteligencia. Yo aviso a fiscalía de inmediato, y ya fiscalía me dice así, textualmente los comandantes: ‘Oye, comisario, hay que tener cuidado con la detención, porque es un arma larga, y un arma corta, a las 8 y media de la mañana se nos puede salir de este de controlar la detención’. En lo que estamos platicando nosotros, se adelanta la intervención y se detiene el vehículo. Afortunadamente se detiene a las 8:40 de la mañana”, informó el jefe de la Policía Municipal.

Derivado de esa situación, se detienen las dos personas y se da informe a la fiscalía. Ellos se apersonan en el evento, el comandante de Homicidios y el comisario, quienes piden la colaboración de la DSPM, por lo que desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal se elabora un documento, para tener una situación jurídica para los elementos, en el que se incluyen el nombre, cargo, fecha.

“Me marca por teléfono el comisario de ellos, y me dice que ya pueden salir las detenciones. Yo estaba muy contento por esa detención de un hombre y una mujer. Con el tema ahora sí de Fiscalía y ya nos invitan ellos a hacer los operativos de cateos y de revisiones a inmuebles donde se detiene al probable responsable del evento, donde se le asegura un arma larga y un arma corta. Ya no sé en el tema de investigación si coincidió o no coincide”, acotó.

En ese sentido, el jefe Salas refirió la oportuna intervención, porque por fuentes allegadas tuvo información de que estaban a punto de abandonar el municipio de Chihuahua, lo que hubiera complicado la investigación.

“Estábamos muy contentos porque ya se estaba yendo fuera de la ciudad. Con información que salía de la ciudad rumbo a Parral. Si no hacemos esa detención, hubiera estado un poquito más difícil de hacerlo. Entonces es así como se trabajó este este caso de la detención de esa persona”, finalizó.