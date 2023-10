¿Dulce o truco? Festeja el Halloween en compañía de amigos y compañeros, y pásalo… Sin Límite

Ya viene Halloween y es hora de que te prepares con ideas y tutoriales de disfraces, la historia detrás de esta celebración, así como datos de las brujas y las calabazas, además de una deliciosa y terrorífica receta de momias. Un montón de recomendaciones de películas para disfrutar estos días y cuidados en el momento de salir a pedir dulces.





Las favoritas de la otra madre de Coraline

Foto: INSTAGRAMOFICIALLCAROLAINE

También conocida como Beldam, es una criatura de origen desconocido, es la principal antagonista de la historia de Coraline y vive en un mundo paralelo al de Coraline cruzando por una pequeña puerta en la sala de estar, llamado el "Otro mundo". Se gana el amor de Coraline dándole cosas y un mundo donde todo es a su gusto. Su verdadera forma de una figura que tiene similitud a una araña, con una cara huesuda, manos hechas por agujas y camina sobre cuatro patas afiladas.

Ha secuestrado niños a través del tiempo para comer sus energías, por lo que siempre secuestra niños que son hiperactivos (por lo menos para sus padres). Ella es capaz de transformarse (como lo hace al tomar la forma exacta de la madre de Coraline cuando ella busca a sus padres) y conforme se debilita adopta su verdadera forma.





Su edad:





La pista para deducir la edad de la villana está en sus víctimas, que, según explican, fueron dos niñas y un niño, quien fue su primera víctima.

En la película aparecen 1921, 1936 y 1960 como los años en los que la Otra Madre desapareció a los niños, lo cual indicaría que el primer incidente ocurrió 88 años antes de Coraline.





Su nombre:





Algunas personas llaman Beldam a la villana, pero ese nombre no se menciona en la película ni en el libro. Es un nombre que se perdió en la traducción, ya que los niños fantasma llaman de esa manera a la Otra Madre.

Beldam es una palabra muy antigua que deriva de ‘bella dama’. La traducción acertada sería ‘una vieja mujer malvada’, por lo que se utilizaba para referirse a las brujas.

Neil Gaiman, el autor del libro de Coraline, utilizó el sobrenombre para dar pistas de que la primera víctima de la Otra Madre era un niño de otra época que hablaba diferente.

Sin embargo, Beldam no es el nombre oficial de la Otra Madre. Incluso podría no tener nombre porque la historia menciona que lo primero que se olvida en el otro mundo es el nombre.





Su manera de atacar:





Tanto en la película como en el libro, las acciones de la Otra Madre son comparadas con las de una araña: prepara estratégicamente una red para capturar a sus presas y espera pacientemente.

Envía muñecas de tela con ojos de botón con la misma forma que los chicos a los que va a matar para vigilarlos y saber cuáles son sus peores rencores para que, cuando esté preparado su mundo de igual forma que el de sus víctimas, estos se atraigan a él y no quieran regresar.





Pasan por la puerta y al estar en su mundo, ya no quieren salir; pero con la condición de que deberían de entregar los ojos y coserse en ellos unos botones, como signo de que su alma ya pertenece a Beldam. Toma las formas de las madres de los chicos/as.





¿Por qué ojos de botón?





Reemplaza los ojos de los niños con botones porque son las ventanas del alma. De esta manera, la villana puede observar a través de los ojos de botón.





Su muerte:





Coraline consigue atraparla en su mundo y hacerla que muera de hambre.









¡Ideas aterradoras!





La tradición de disfrazarse en Halloween viene de los celtas, quienes creían que durante este día el mundo de los muertos se mezclaba con el de los vivos y debían evitar ser reconocidos por los espíritus malvados. Ellos creían que, durante esta ceremonia, el hilo que separa el mundo de los muertos con el de los vivos se rompía por un instante, y hacía posible que los difuntos visiten la Tierra. Pero, según sus creencias, con los muertos también llegaban espíritus malignos que traían desgracias al pueblo y las cosechas, por lo que los pobladores decidieron vestirse con atuendos terroríficos para ahuyentarlos.

Ya en Estados Unidos los irlandeses difundieron la celebración del Halloween, transmitiendo distintas versiones de esta fiesta, junto a otros ritos como la calabaza labrada con una vela adentro, o el conocido ‘Dulce o truco’.





¿De qué se disfrazaban?





En Estados Unidos empezaron a surgir grandes empresas de fabricación de disfraces inspirados en la cultura pop. The J. Halpern Company (más conocida como Halco) de Pittsburgh, Pensilvania, comenzó a otorgar licencias para imágenes de personajes de ficción tradicionales como Popeye, Olivia, Anita, la huerfanita, y Mickey Mouse, en esta época, según Bannatyne. Además, también se volvieron populares los disfraces de personajes como los piratas, gitanos e incluso personas sin hogar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, y con la televisión y el cine se hicieron más comunes los disfraces de superhéroes, personajes de cómics y figuras del entretenimiento.





Ideas para lucir en Halloween





Tripulante de Among Us

Rainbow Friends

Merlina

Barbie o Ken

Bruja

Fantasma

Demogorgon

Mario, Luigi o la Princesa Peach

Ariel de La Sirenita

Payaso

Vampiro

Ninja

Spiderman

Blue Beetle

Ladybug o Chat Noir





¡Pura creatividad!





Aquí están algunas ideas para elaborar tu disfraz de manera sencilla y rápida.





Merlina y Pericles de la Familia Addams





Merlina: En el cabello se hacen dos trenzas a los costados. Para el vestuario se necesita un vestido negro de manga larga, un cuello blanco de una camisa o se puede hacer con un retazo de tela blanca (con la ayuda de un adulto), de esta manera se simula el cuello como parte del disfraz. Medias o calcetas largas negras y zapatos negros.

Si se quiere dar un toque extra, con la supervisión de un adulto pueden elaborar un modelo de una mano con papel maché y cartón, esto para que sea Dedos, otro integrante de la familia Addams.

Pericles: Se necesita una camiseta rayada en blanco y negro, un short negro, así como calcetas y zapatos negros.





Fantasma





Con una sábana blanca vieja, o retazo de tela color blanco, se le hacen dos hoyos para los ojos y queda listo el disfraz, se puede complementar con accesorios como lentes de sol o máscaras





Muñeca de cuerda





Con un bonito vestido, una diadema o lazo para el pelo y un rollo de cocina o de papel higiénico, dependiendo del tamaño que se quiera de la llave para dar cuerda Además, se necesitan tijeras, pegamento, cartón y el color de pintura que se prefiera para la llave, como plateado o dorado. La llave se traza en el cartón y se une con el rollo, después se decora y se pega al vestido.





Delicias de miedooo

Foto: Pexels

El origen de tallar calabazas proviene del viejo relato irlandés de Jack-o'-lantern. Este mito narra la historia de un astuto granjero conocido como Jack, un hombre que usó una cruz para atrapar a seres malignos e impedir que este se llevara su alma.

Al llegar como colonos a América, los emigrantes irlandeses descubrieron la calabaza. Dado que la producción de éstas era abundante, puesto que se cosecha durante las primeras semanas del otoño, decidieron sustituir los nabos por esta hortaliza para ahuyentar –decían- el mal y guiar las almas de quienes ya no están. Desde entonces se han convertido en un símbolo de lo que hoy se conoce como Halloween.





¿Calabaza o calabacín?





La principal diferencia entre una y otra es que el tallo de la calabaza es duro y dentado, mientras que el del calabacín es ligero y hueco.

Hay muchas variedades de calabazas: jack-o’ -lantern, para tartas, miniatura, blancas y gigantes; por otra parte existen calabacines de invierno y de verano: calabacín butternut, bellota, delicata, calabaza, hubbard, kabocha y espagueti.





Receta de galletas momia de calabaza:





La receta se basa en una masa de mantequilla simple rellena con una combinación de puré de calabaza asada y queso crema.

Para que la masa sea más sencilla de manejar es imprescindible dejarla reposar en la nevera, mínimo una hora, mejor dos o tres, o incluso toda la noche. Lo ideal sería trabajarla rápido para que no se caliente demasiado en la manipulación.





Ingredientes





Para 8 unidades

Mantequilla sin sal a temperatura ambiente 115 g

Azúcar 100 g

Sal 2 g

Esencia de vainilla

Huevo 1

Harina de repostería 200 g

Levadura química (1 pizca) 1 g

Puré de calabaza (calabaza asada, triturada y escurrida) 200 ml

Queso crema 60 g

Canela molida 1 buena pizca

Jengibre molido 1 buena pizca

Azúcar moreno 1 cucharada colmada

Yema de huevo para pintar 1

Ojos de azúcar para decorar





Procedimiento:





Lo mejor es empezar con la masa el día antes, o por la mañana. Disponer la mantequilla blanda en un recipiente con el azúcar, y batir con batidora de varillas durante unos 4-5 minutos, hasta tener una crema homogénea. Agregar la sal, la vainilla y el huevo y batir un poco más.

Incorporar la harina con la pizca de levadura y batir a velocidad baja, lo justo para mezclar todo. Terminar de combinar a mano con una espátula y envolver en plástico film, dándole forma de disco plano, para dejar en la nevera como mínimo una hora, mejor más tiempo.

Mientras tanto, preparar la calabaza si no se tiene ya listo el puré. Asar cortada en cubos o abierta por la mitad sin las semillas hasta que la carne esté muy tierna. Quitar la piel, triturar y dejar escurrir sobre un paño o estameña encima de un colador para que suelte el agua.

Batir con el queso crema, el azúcar y las especias, tapar y reservar en la nevera. Precalentar el horno a 180 ºC y preparar una o dos bandejas.

Sacar la masa, estirar sobre una superficie ligeramente enharinada o sobre dos láminas de papel antiadherente, y cortar unos 6-8 rectángulos, de unos 10 cm de largo (o al gusto). Cortar tiras de 1 cm, aproximadamente, de ancho con la masa sobrante.

Llevar los rectángulos a la bandeja de horno y cubrir cada una con un poco de la crema de calabaza, dejando un poco de espacio en los bordes. Colocar las tiras de masa recortadas por encima, entre cruzándolas como si fueran momias, presionando las juntas en el borde con suavidad.

Pintar ligeramente con la yema de huevo restante batida, y, si se desea, añadir azúcar mezclado con canela. Hornear durante unos 15 minutos, o hasta que se hayan dorado. Esperar a que se enfríen unos 5 minutos fuera del horno antes de trasladarlas a una rejilla. Una vez frías, añadir los ojos.





Noche de golosinas

Foto: Pexels

Ya viene Halloween y con él, la oportunidad de visitar los hogares de personas que conozcas para que te regalen golosinas; recuerda que existen algunas medidas de seguridad que se deben seguir para que todo salga perfecto en esta temporada y en especial la noche más “terrorífica del año”; si bien existen muchos mitos e historias que cuentan, algunas de ellas no son del todo ciertas, lo relevante es que la pases bien y que siempre estés acompañado por un adulto de tu familia.





Recomendaciones:





Llevar agua al ir a pedir dulce o truco y así evitar tener sed en el camino.

Estar acompañado de un adulto.

Cruzar las calles con cuidado mirando antes de pasar y en puntos establecidos de cruce, además de no ir solo.

Tener mucha precaución con los carros, ya que pueden tener problemas para distinguir en la noche.

Caminar por la acera y en espacios iluminados.

Si son varios niños pueden ir en grupo al recorrido si es cerrado, de igual forma se recomienda que los supervise un adulto.

Recuerda que el 911 es el número al que se marca en caso de alguna emergencia.

Toca el timbre o la puerta en las casas que tienen luz en la entrada.

No entrar a casas ajenas o un auto para recibir dulces.

No separarse del grupo.

Examinar las golosinas.

Pregunta de lugares y horarios donde se brindarán golosinas, como centros comerciales, fraccionamientos de amigos cercanos o familiares.

Solo aceptar golosinas que estén envueltas en papel





¿De qué se trata el truco?





Es evidente que no debes realizar acciones que perjudiquen a los demás, por lo tanto, cuando se dice “dulce o truco” no significa que si no recibes golosinas harás una gran travesura; es una frase que se dice de juego, sin embargo puedes utilizarla siempre y cuando no tengas en mente ningún plan que se salga de control. Brindar premios a los niños la noche de Halloween no es una obligación, los da quien así lo desee, existen personas a quienes les gusta esta tradición extranjera y se preparan con anticipación para ofrecer dulces a los niños que toquen a su puerta sin embargo habrá otros grupos que no estén de acuerdo. Ambas decisiones se deben respetar y no hacer ningún tipo de truco que perjudique a los demás. Si no tienen dulces lo único que debes hacer es retirarte sin tomar represalias.





Raciona las golosinas





Después de terminar el recorrido y llegar a la casa, con la ayuda de un adulto pueden revisar los dulces e intercambiar en caso de ir en grupo, o proceder a guardar algunos para comer los restantes en los siguientes días y evitar caries, exceso de energía o dolores en el estómago.





Prepara las palomitas

Foto: Pexels

Llega la temporada otoñal ideal para recostarse y ver películas de Halloween, en donde se pueden encontrar algunas hechas con la técnica de stop motion, que es tomando fotos cuadro por cuadro y así se aprovechan las capacidades de crear efectos escalofriantes, así como con la animación y presentaciones especiales. No te pierdas:

Coraline: Una niña descubre una puerta secreta en su nueva casa y entra a una realidad alterna que la refleja fielmente de muchas formas.

Frankenweenie: El experimento científico que lleva a cabo el pequeño Víctor Frankenstein para hacer resucitar su adorado Sparky le obligará a afrontar terribles situaciones con imprevisibles consecuencias.

ParaNorman: Cuando el pequeño pueblo en el que vive Norman se ve asediado por los zombis, sus habitantes sólo pueden recurrir al incomprendido Norman, quien sabe hablar con los muertos.

Abracadabra: Luego de mudarse a Salem, Massachusetts, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison. Max accidentalmente libera a tres brujas que solían vivir en el lugar. Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales.

Monster House- La Casa de los Sustos: Luego de mudarse a Salem, Massachusetts, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison. Max accidentalmente libera a tres brujas que solían vivir en el lugar. Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales.

Hotel Transylvania: Cuando los monstruos quieren salir de paseo, todos ellos van al Hotel Transilvania del Conde Drácula, un sitio espléndido en donde pueden ser ellos mismos sin seres humanos que los molesten. En un fin de semana especial, Drácula invita a criaturas como el Hombre Invisible, la Momia y otros a celebrar el cumpleaños de su hija Mavis.

El extraño mundo de Jack: El rey de las calabazas en el pueblo de las brujas planea secuestrar a Santa Claus y, al mismo tiempo, llevar pánico en vez de alegría.

La familia Addams: La familia Addams se ve amenazada cuando una madre y su hijo, con ayuda de un abogado sin escrúpulos, conspiran para hacerse con la fortuna familiar.

Casper: Durante una visita a la mansión de una heredera, una joven huérfana ayuda a un fantasma amistoso llamado Gasparín.

Viaje a Halloween Town: Al descubrir que viene de una familia de brujas, una joven ayuda a su familia a combatir las fuerzas del mal.





¿Falso o verdadero?





La realidad es diferente a la ficción/fantasía, por lo que si optas por ver películas de “miedo” debes saber que lo que lo que ves “no es verdad”, por ejemplo, el gato de la película “Alicia en el país de las maravillas” no es verdadero, así son la mayoría de las cintas, los “personajes” son creados y no existen en el mundo real.