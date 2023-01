Durante el 2 de enero se recaudaron más de 15 mdp en pago del impuesto predial

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Tesorería Municipal, informó que durante la jornada del lunes 2 enero 2023, se recaudó en las cajas y módulos de recaudación de la dependencia 15 millones 496 mil 594 pesos; cifra que integra lo ingresado a través de los pagos en instituciones bancarias y centros comerciales habilitados como Alsúper, Smart y Tiendas Oxxo.

La jornada inició desde las 4:00 horas, cuando se abrieron las puertas para recibir a los contribuyentes en las instalaciones de la Tesorería Municipal, ubicadas en la calle Sexta y Francisco Mina, de la colonia Santa Rosa, donde los ciudadanos más cumplidos iniciaron su arribo desde las 23:00 horas de un día previo, el domingo 1 de enero.

Cuauhtémoc Reportan buena afluencia en el primer día de pago del Predial en Cuauhtémoc

Se estima que el mayor recurso ingrese a las arcas municipales por el concepto de impuesto predial durante el presente mes de enero, cuando se otorga el beneficio del 12% de descuento, para incentivar a las y los ciudadanos a cumplir con la obligación del pago del predial.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Los meses posteriores, se otorga un descuento menor, que corresponde al mes de febrero con el 8%, y hasta el 31 de marzo al 4% de descuento.

Para el operativo de recaudación, se han habilitado módulos de pago al sur, centro y norte de la ciudad de Chihuahua, distribuidos en la zona Centro, en la Tesorería Municipal, ubicada en la calle Mina número 408, colonia Centro; con horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Y en la Tesorería que se encuentra a un costado de la Plaza de Armas, en el antiguo edificio Comermex, sobre la avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro, con horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

En el sector norte, hay un módulo en el centro comercial Alsuper Nogales, Avenida Cristóbal Colón, esquina con Circuito Universitario local número 6, en un horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. También en el Kiosco Cibernético del Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, con horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero número, 500, que permanece abierta las 24 horas, de lunes a domingo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En la zona sur, hay módulos de pago en la Dirección de Desarrollo Urbano, en la calle Presa Chuvíscar número 1108, con horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Así mismo, en la Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco número 8800, que permanece abierta 24 horas, de lunes a domingo. En el Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano número 13401, en horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes. En el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, con horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado. En la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, en horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Y también en la colonia Villa Juárez, calle Tercera y 16 de septiembre, con un horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

En apoyo a los contribuyentes, también se ha habilitado el pago en las Tiendas Oxxo, en todas las sucursales, de 7:00 am a 10:00 pm, todos los días.

Además, con una impresión del estado de cuenta, se puede pagar en las Tiendas Smart, en la sucursal Nogales, en avenida de las Industrias número 3300. En Los Arcos, en la calle Mina del Parral 17113, Villas del Real. La Villita, en avenida Tecnológico número 8503, Tierra y Libertad. Smart Homero, en avenida Homero 200, colonia Deportistas,; Smart Plaza del Sol, Periférico de la Juventud número 3301, colonia Puerta de Hierro. Smart Saucito, avenida Francisco Villa 5701, El Saucito, y Smart Capitán, bulevar José Fuentes Mares número 1000, de la colonia Santa Rosa, todas las sucursales atienden un horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo en las tiendas Alsúper, en la sucursal Leones, en Ortiz Mena de la colonia Panamericana; Alsuper Vallarta, en avenida Vallarta 5409, colonia Granjas; Alsuper Independencia, bulevar Fuentes Mares número 200, de la colonia Santa Rosa. Alsuper Arboledas, en avenida Francisco Villa número 4905, en el Desarrollo El Saucito; y Alsuper El León, en la carretera Aldama, a un lado de la escultura de El León. Todas las sucursales manejan un horario de 7:00 am a 9:00 pm, lunes a sábado.