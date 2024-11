Durante el 2024, ha atendido DIF Municipal a más de 3 mil personas en situación de violencia

A fin de mitigar la violencia y el abuso infantil, prevenir la omisión de cuidados y fomentar la cultura de la denuncia anónima, el DIF Municipal dio a conocer que el programa “Yo Sí Te Creo” atendió a 3 mil 182 personas en un periodo que comprende desde enero hasta el mes de octubre.

Este programa, de acuerdo con la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas Maldonado, resaltó que tiene el fin de hacer de la capital un lugar seguro, libre de violencia, en donde las infancias puedan desarrollarse de manera óptima y que vivan con garantía de que serán felices.

Durante el año, hasta el corte del mes de octubre, el DIF Municipal también recibió 998 denuncias, siendo las situaciones más comunes aquellas relacionadas con la violencia familiar, omisión de cuidados parentales y negligencia en varios temas.

De acuerdo con Olivas, fueron 770 reportes de enero al mes de agosto, mismo periodo en el que se atendieron 2 mil 845 situaciones que fueron reconocidas, ya sea por los docentes en planteles educativos, o fueron reportadas a la dependencia.

Por lo cual, las autoridades en compañía de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) llevaron a cabo trabajos por tierra, que la presidenta del DIF Municipal explicó que trataron de charlas en escuelas y en colonias sobre esta problemática, a fin de concientizar a la ciudadanía de que, una denuncia oportuna puede salvar vidas.

Aun así, en un periodo de septiembre a octubre, atendieron 337 casos y tuvieron 228 denuncias, de las cuales, 114 fueron omisiones de cuidados, violencia física fueron 51 casos, negligencia parental tuvieron 49 y trataron 34 casos de violencia psicológica.

Olivas Maldonado indicó a su vez que la importancia de la difusión de este programa radica principalmente en que, los adultos puedan identificar cuando un menor se encuentra sufriendo cualquier tipo de violencia y así, ya sea un vecino o docente, realicen la denuncia en el DIF.

De esta forma, agregó que la mayoría de los casos que reciben son reportados por las y los maestros de planteles educativos, quienes suelen ser los primeros en detectar situaciones de abuso de cualquier clase en sus alumnos.

Es por ello qué es de suma importancia que las niñas, niños y adolescentes puedan confiar en los adultos que los rodean en sus instituciones educativas, y que así salgan de las situaciones que los tienen en peligro.

Olivas también indicó que estas situaciones inician normalmente en los hogares, donde la violencia está dirigida hacia la mujer y en la mayoría de los casos, el daño pasa a las y los niños, por ello, los maestros de las instituciones son los principales pilares para identificar las situaciones que ponen en peligro a las y los menores.

Una vez que los docentes realizan la denuncia con el DIF Municipal, en donde no solo se han visto temas como los mencionados, sino que, Olivan contó que les ha tocado atender casos que calificó como escalofriantes.

“Vemos las cifras y nos impactan, pero luego pensamos en cuántos no han denunciado porque no saben o no conocen en donde, entonces realmente son cifras alarmantes, pero necesitamos que este programa tenga mayor difusión”

Asimismo, comentó que lo importante de la difusión, es que las personas se enteren que si existen las denuncias y que tomen el valor para realizar sus propios reportes apoyando a la supervivencia de las mujeres y las infancias.

Este programa tiene dos administraciones desde que arrancó, desde la hoy Gobernadora Maru Campos y hasta la actualidad continúa vigente, dado a que ha causado un gran impacto dentro del municipio, tanto que en otras ciudades buscan orientación para implementar “Yo si te creo” en sus localidades.

El propósito principal de este programa es proteger lo más importante que tenemos, las niñas, para que puedan salir de los entornos violentos y desarrollarse de forma saludable, teniendo la certeza de que puede contar con el apoyo de las personas a su alrededor.

Además, es importante comentar que, de acuerdo con el INEGI, al menos un 93.2% de los delitos cometidos no se denuncian y permanecen escondidos hasta que las víctimas perecen o logran huir de la situación de violencia en que se encuentran.

Por ello, desde el DIF Municipal se exhorta a la ciudadanía a que, en casos de omisiones de cuidados, negligencia parental, abuso económico, abuso físico, económico sexual y/o emocional, generen una denuncia de manera anónima.

Los teléfonos a los que se pueden comunicar para realizar su denuncia anónima son el 089, a la línea de emergencia 911 o bien, al 800-230-40-50, con la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Mientras que, por parte del DIF Municipal de Chihuahua, las denuncias se reciben a través del número 64-200-48-00 en la extensión 2285, donde un colaborador atenderá el reporte y el personal acudirá lo antes posible para brindar el servicio.