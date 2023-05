Durante el mes de abril Municipio clausuró 17 establecimientos que operaban fuera de la Ley

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el mes de abril cerró con un total de 17 clausuras y 39 actas levantadas en operativos realizados por la Sub Dirección de Gobernación, durante los fines de semana, realizados del 31 de marzo al 30 de abril de 2023.

La administración municipal detalló que el pasado fin de semana, del 27 al 30 de abril, realizó 113 inspecciones a locales y establecimientos, donde clausuró tres y levantó ocho actas por diversos motivos. Entre la clausuras mencionó a Tonare Estudio Cuulinario Creativo, por falta de permiso ubicado en la calle Libertad número 1209, en Zona Centro; también el salón de eventos, The Garden Terraza por falta de licencia de uso de suelo y placa de aforo ubicado en la avenida George Washington número 2611, en colonia Cumbres del Pedregal. Además, se clausuró la Fonda Formaggio, pues no contaba con el permiso correspondiente para operar, ubicada en calle República de Colombia 223, Panamericana.

Adicionalmente, se levantaron ocho actas administrativas giradas a diversos comercios por distintos motivos, a quienes se les indicó que deben regularizar la documentación faltante.

Previamente, el fin de semana pasado, del 19 al 24 de abril, se realizaron 83 inspecciones a locales y establecimientos, donde clausuró tres y levantó ocho actas por diversos motivos; incluyendo la clausura de Buffalo Wild Wings, ubicado en Cafetales, por falta de permiso provisional; así como la Cervecería la Banquita Sport, por permiso provisional vencido, además de la clausura del antro Panic Botanic, por una riña que sucedió.

En el tema de actas, se efectuó el levantamiento de ocho giradas a diversos comercios por distintos motivos, a quienes se les indicó que deben regularizar la documentación faltante.

Durante el fin de semana del 13 al 16 de abril, se clausuraron dos lugares: La Taquería No. 18, ubicada en la avenida Nueva España, fue clausurada por tener el permiso provisional vencido; asimismo, se procedió a la clausura el salón de eventos del Club Britania, por no contar con el permiso necesario para operar. También se levantaron ocho actas administrativas.

El segundo fin de semana del mes de abril, la Subdirección de Gobernación, clausuró cuatro establecimientos y levantó cuatro actas giradas. Durante las labores, se clausuró una granja de nombre Pulido, donde se realizaba una fiesta la cual no contaba con los permisos correspondientes, se detectó el cobro de cover y se encontraron 45 menores de edad al interior del establecimiento ubicado al sur de la ciudad por el Boulevard Fuentes Mares, en la calle Gardenias, colonia Cruz del Sur, el cual fue multado por 67 mil pesos por dichas razones.

También se clausuraron el Balneario Colibrí, por no contar con licencia para venta de alcohol, ubicado en colonia Tres de Mayo; el Antro HI Night Club, por extracción de bebidas alcohólicas del lugar, ubicado en la colonia Haciendas Del Valle Etapa l; y Tacos el Tren, por no contar con su permiso para operar, ubicado en la colonia Centro.

En el operativo del 31 de marzo al 3 de abril, se clausuraron cinco establecimientos y se giraron 11 actas administrativas. En este fin de semana se implementó un operativo en una fiesta al sur de la ciudad en una casa-habitación, donde al arribo de las autoridades, se observó la presencia de aproximadamente 50 menores de edad, mismos que emprendieron la huida del lugar, entre ellos los organizadores del evento, al interior de la vivienda se detectaron restos de bebidas embriagantes. A la propietaria del domicilio se le informó que se le impondrá una multa.

También, se hizo la clausura de los antros-bar conocidos como Dirty Duck donde se encontraban algunos menores de edad al interior y sobre aforo; el Mercadito Seis Catorce, en Vistas del Sol, donde se encontró también a un menor de edad consumiendo alcohol y además tenía el permiso vencido para operar; mientras que el establecimiento Mercadito Seis Catorce, ubicado en Puerta Norte, no cumplía con el requisito de Opinión Municipal para poder realizar sus actividades comerciales. Y se clausuró un expendio de alcohol “Modelorama” por violación de giro, pues contaba con permiso de abarrotes más no de venta de alcohol.