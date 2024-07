Durante este 2024, han detectado cinco casos de víctimas de pseudo cirujanos plásticos

En lo que va del año, se han detectado cinco casos de víctimas de pseudo cirujanos, quienes presentan secuelas graves tras procedimientos quirúrgicos o por inyección de sustancias ilícitas.

El doctor Jorge Iván Borunda Herrera, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, dijo que han detectado personas que dicen ser esteticistas o médicos pero que no cuentan con los conocimientos, ni la preparación necesaria para intervenciones o tratamientos estéticos y plásticos.

El especialista detalló que se trata de personas que sin contar con los conocimientos médicos necesarios, habilitan una casa como consultorio o clínica, donde someten a las personas a estos tratamientos estéticos, donde no se cuentan con las medidas sanitarias requeridas ni con lo necesario para brindar atención en caso de una emergencia.

Entre los casos detectados hay procedimientos de cirugía y de inyectables, en este último se trata de polímeros o modelantes.

“Hay personas que se llaman esteticistas y no son médicos, se dicen como cosmetólogos y hacen procedimientos en las casas con productos ilícitos o lícitos que no deben de usar porque no son médicos”.

El riesgo no es solo al usar productos no aptos para humanos, sino que utilizan sustancias permitidas que al no tener conocimientos médicos también ocasionan daños.

El doctor Jorge Iván Borunda Herrera recomendó a las personas que deseen someterse a un procedimiento estético a que se cercioren de que cuenta con título de Médico, Cirujano y Partero, con la especialidad en Cirugía General y con la subespecialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, además que este certificado y cuente con cédula profesional.

En Chihuahua, el último caso registrado fue de un médico general que realizó una abdominoplastía y liposucción a una mujer, quien a la postre falleció. El médico no cuenta con la especialidad. Ante ello el Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua sigue alertando a la población para que no caigan en las redes de pseudo especialistas.

El organismo colegiado ha estrechado lazos con la Dirección Estatal de Profesiones y con las autoridades de salud a fin de eliminar los riesgos para la población. “Nos hemos dirigido a las instancias pertinentes para prevenir estas situaciones”.

Detalló que en esta semana estarán reuniéndose con las autoridades para darle seguimiento, dado que buscan preservar la integridad de la población.