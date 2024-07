Echa ahora a volar tu enorme poder de la imaginación y emprende todos tus sueños… Sin Límite

Tener ideas y dejar que tu mente vuele es una excelente opción para emprender negocios, no importa si aún eres un niño, puedes crear y comercializar productos desde temprana edad; por ejemplo, vendiendo limonada en el exterior de tu casa o puedes poner a la venta juguetes que ya no usas y que están en buen estado.

Comienza ya a sumergirte en la mercadotecnia, aprende a distinguir entre negocios, empresas y franquicias y lee mucho sobre historias de grandes empresarios por ejemplo, Walt Disney. Como ya sabes, hoy en día existen muchos creadores de contenido que obtienen ingresos por subir material a internet, esto resulta muy atractivo sin embargo es necesario seguir reglas para hacer este tipo de actividades y lo más importante, estudiar antes de actuar.

Acompáñanos en esta edición de Sin Límite donde también te presentamos curiosidades de los fascinantes gatos, pasatiempos, las favoritas de las princesas y el significado de los dichos que tanto escuchas pero en ocasiones no comprendes.





¿Qué dice el dicho?





Los dichos son frases cortas que las personas usan para expresar una idea, un consejo o una enseñanza de manera divertida o fácil de recordar. Son como pequeñas lecciones que ayudan a entender cómo funciona el mundo y formas de comportarse.

En ocasiones dan buenos consejos sobre cómo actuar en diferentes situaciones además de enseñar cosas importantes de una manera fácil de recordar; pueden ser graciosos y vienen de la experiencia de las personas.





"Más vale prevenir que lamentar"





Es mejor tomar precauciones antes de que algo malo suceda, para evitar problemas en el futuro. Por ejemplo, si llevas un paraguas, aunque no parezca que va a llover, evitarás mojarte si empieza a llover de repente.





"Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente"





Significa que si no prestas atención o no haces tu trabajo a tiempo, puedes perder oportunidades o quedarte atrás. Por ejemplo, si no haces tu tarea, podrías tener problemas en la escuela.





"Al mal tiempo, buena cara"





Nos dice que debemos mantener una actitud positiva incluso en los momentos difíciles. Si un día no va bien, es mejor sonreír y seguir adelante con buen ánimo.





"El que madruga, Dios lo ayuda"

Foto: Freepick

Esto significa que las personas que se levantan temprano y son trabajadoras suelen tener más éxito. Por ejemplo, si estudias y haces tus deberes temprano, tendrás más tiempo para jugar.





"En boca cerrada no entran moscas"

A veces es mejor no decir nada para evitar problemas o conflictos. Por ejemplo, si no tienes algo bueno que decir, es mejor quedarse callado.





"No hay mal que por bien no venga"





Esto significa que de las cosas malas siempre puede salir algo bueno. Por ejemplo, si no ganas un juego, puedes aprender de tus errores para mejorar la próxima vez.





"Más vale tarde que nunca"





Es mejor hacer algo tarde que no hacerlo en absoluto. Si te olvidaste de hacer un trabajo, todavía es mejor entregarlo tarde que no hacerlo.





"Cada quien habla de la feria según le fue en ella"





Cada persona cuenta las cosas según su propia experiencia. Por ejemplo, si dos amigos van a un parque de diversiones, uno puede decir que fue divertido y otro puede decir que no le gustó, dependiendo de lo que vivieron allí.





Negocios a la vista

Foto: Freepick

Ser emprendedor significa crear tus propias ideas y convertirlas en algo real, como un negocio o proyecto. Es importante porque te permite usar tu imaginación, ser independiente, ayudar a los demás, aprender cosas nuevas y encontrar muchas oportunidades.

Cuando emprendes algo también te das cuenta de que debes tomar decisiones y resolver problemas que se presentan en diferentes momentos, es como inventar un juego o una historia, pero en la vida real.

A esto agrega que eres tu propio jefe por lo tanto no esperas a que alguien más te diga qué hacer y cuando creas puedes beneficiar a otros haciendo productos útiles o servicios que facilitan la vida de las personas. Es una manera de ayudar a tu comunidad.

Esta actividad te ayuda, te enseña a ser responsable, a manejar el dinero y a trabajar en equipo y por si fuera poco, te abre muchas puertas. Puedes conocer gente nueva, viajar y aprender sobre diferentes temas.





Conoce la diferencia





Negocio: Piensa que tienes una idea para vender limonada en la puerta de tu casa. Eso sería tu negocio. Es algo que tú comienzas solo o con la ayuda de tu familia para ganar dinero vendiendo algo que la gente necesita o quiere.

Empresa: Ahora imagina que tu negocio de limonada crece mucho y decides abrir varias tiendas de limonada en diferentes lugares de la ciudad. Cada tienda tiene empleados que trabajan para ti. Una empresa es como un negocio, pero más grande y organizada, con más personas trabajando juntas para hacer crecer ese negocio.

Franquicia: Ahora, visualiza que tu negocio de limonada es tan exitoso que otras personas quieren abrir sus propias tiendas de limonada usando tu nombre y tus recetas. Tú les das permiso para hacerlo, pero ellos tienen que seguir tus reglas y pagar una parte de sus ganancias. Eso es una franquicia. Es como si alguien más abriera una tienda de tu negocio, pero siguiendo tu manera de hacerlo.





Modelo de negocio





Es un esquema que se hace para empezar una empresa, debes trazar metas, responsabilidades y actividades a realizar como:





1 Hacer un plan de trabajo

2 Elegir el producto

3 Poner en marcha un equipo de trabajo

4 Observar la competencia





¡A crear contenido!

Foto: Freepick

Aunque ser YouTuber puede parecer divertido, también requiere mucho trabajo y dedicación para crear contenido que la gente disfrute. Esto implica hacer videos sobre temas que le gustan o cree que a otras personas les interesan, pueden ser sobre juegos, manualidades, cocina, ciencia, música o entretenimiento. Después de grabar y editar sus videos, los sube a su canal de YouTube. Un canal es como una página personal en la plataforma donde se pueden ver todos los videos que esa persona ha hecho.





El trabajo del youtuber:





Crear ideas: Antes de hacer un video, un YouTuber necesita pensar en buenas ideas. Esto puede tomar tiempo porque quieren hacer videos que a la gente le gusten y que sean interesantes.

1 Grabar videos: Una vez que tienen una idea, necesitan grabar el video. A veces esto significa hablar frente a una cámara, otras veces puede ser filmar en diferentes lugares. Esto puede tomar varias horas o incluso días.

2 Editar videos: Después de grabar, el trabajo no ha terminado. Tienen que editar el video. Esto significa cortar las partes que no son necesarias, agregar música, efectos especiales y asegurarse de que todo se vea bien. Editar puede ser muy complicado y tomar mucho tiempo.

3 Crear miniaturas y títulos: Los YouTubers también crean imágenes pequeñas llamadas miniaturas y piensan en títulos interesantes para sus videos. Esto es importante para que la gente quiera hacer clic y ver el video.

4 Responder a los comentarios: Una vez que el video está en YouTube, los YouTubers a menudo responden a los comentarios de sus fans. Esto ayuda a mantener una buena relación con las personas que ven sus videos.

5 Planear nuevos videos: Los YouTubers siempre están pensando en su próximo video, lo que significa que su trabajo nunca se detiene.

6 Aprender nuevas cosas: La tecnología y las tendencias cambian, así que los YouTubers tienen que aprender nuevas habilidades y mantenerse actualizados para seguir haciendo buenos videos.





¿Cómo ganan dinero?





Visualizaciones: Cuando subes un video a YouTube, otras personas pueden verlo. Cada vez que alguien ve tu video, se cuenta como una "visualización". Cuantas más visualizaciones tenga tu video, más popular se vuelve.

Anuncios: Aquí es donde entra el negocio. YouTube pone anuncios en los videos. Esos anuncios son pagados por empresas que quieren mostrar sus productos a las personas que miran YouTube. Por ejemplo, puede aparecer un anuncio de juguetes antes de que empiece tu video favorito.

Dinero para los creadores: Cuando los anuncios se muestran en los videos, YouTube gana dinero. Luego, comparte parte de ese dinero con los creadores de contenido. Así que, si tus videos tienen muchas visualizaciones y muchos anuncios, puedes ganar dinero con ellos.





Los gatos son fascinantes

Foto: Pexels-Hugo-Zoccal-Fernandes-Laguna

-El ronroneo de los gatos no sólo indica que están contentos, sino que también puede tener propiedades curativas. Las frecuencias del ronroneo pueden ayudar a reducir el estrés y promover la curación de huesos y tejidos.

-Tienen un lenguaje de comunicación muy complejo. Además de maullar, usan su cuerpo, cola y expresiones faciales para comunicarse con otros gatos y con los humanos.

-Se caracterizan por una visión nocturna excepcional. Pueden ver en condiciones de poca luz hasta seis veces mejor que los humanos, gracias a una capa de células reflectantes en sus ojos llamada "tapetum lucidum".

-Aunque muchos gatos no parecen disfrutar del agua, algunas razas, como el Van Turco, ¡adoran nadar! Además, son muy meticulosos en su higiene y pueden pasar una buena parte del día lamiéndose para mantenerse limpios.

-La nariz de cada gato tiene un patrón único, similar a una huella digital humana. No hay dos narices de gatos iguales.

-Los gatos domésticos pueden correr a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora en distancias cortas. También pueden saltar hasta cinco veces su altura en un solo salto.

-Pasan aproximadamente el 70% de sus vidas durmiendo. Un gato adulto puede dormir entre 13 y 16 horas al día para conservar energía para cazar (aunque no lo necesiten).

-No pueden saborear lo dulce. Carecen de las papilas gustativas que detectan el sabor dulce, a diferencia de los humanos y muchos otros animales.

-Los gatos han vivido con los humanos durante miles de años. Se cree que fueron domesticados en el antiguo Egipto, donde eran venerados y protegidos.





No les des:





Chocolate: Contiene teobromina, que es tóxica para ellos

Cebolla y ajo: Pueden causar daño a sus glóbulos rojos

Uvas y pasas: Pueden causar insuficiencia renal.

Alcohol: Es extremadamente tóxico para los gatos.

Lirios: Muy tóxicos, pueden causar insuficiencia renal.

Hiedra: Puede causar vómitos y diarrea.

Los productos de limpieza domésticos pueden ser muy peligrosos para los gatos.

Muchos medicamentos para humanos pueden ser venenosos para los gatos, incluso en pequeñas cantidades.