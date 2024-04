Eclipse solar en Chihuahua: Cómo se verá en las principales ciudades del estado y a qué hora

Para que este próximo lunes 8 de abril puedas disfrutar de una experiencia extraordinaria observando el eclipse total solar en la ciudad de Chihuahua, puedes acudir a diversos puntos de la ciudad, donde junto a otros fanáticos de la astrología puedes tener el mejor lugar para ver este gran evento astronómico.

Como ya es costumbre, la Liga Astronómica de Chihuahua invita a toda la ciudadanía por medio de sus redes sociales para observar el eclipse total solar en el kiosko del parque El Palomar, donde empezarán a reunirse desde las 11:00 horas.

En Facebook la Liga Astronómica realizó la invitación al evento, donde al menos 288 personas han respondido al llamado a menos de dos días del evento, y aún se espera que más ciudadanos asistan el día del eclipse.

En el evento al igual que el pasado mes de octubre del 2023 con el eclipse solar anular que fue visible en la ciudad, los miembros de la liga estarán prestando desde los telescopios hasta los lentes especiales para ver el eclipse a la ciudadanía.

Asimismo, la Universidad Autónoma de Chihuahua realizará un evento en el estacionamiento del centro aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, al cual ya han aceptado cerca de 300 personas quienes planean asistir.

Este evento está organizado por el Club de Astronomía de la UACh, que invita a la población en general a acompañarlos a disfrutar el eclipse a través de telescopios solares, y lentes especiales que se podrán adquirir en el evento.

Según la publicación que realizó el club en Facebook, el evento iniciará desde las 10:30 con música en vivo, comida, venta de lentes y telescopios por el cual podrán observar el desarrollo y el punto máximo del eclipse.

Otro punto para ver el eclipse en familia con proyectos caseros y donde anteriormente se han reunido los capitalinos para disfrutar de este evento astronómico, es en el parque El Reliz y al parque Metropolitano Tres Presas el Rejón.

Es de mencionar que en la ciudad de Chihuahua, el eclipse oscurecerá un 91 por ciento, arrancará a las 11:03 horas, llegando a su punto máximo a las 12:20 horas para terminar a las 13:41 horas, durando 2 horas con 38 minutos y 14 horas.

Mientras que en la ciudad fronteriza oscurecerá un 82 por ciento, iniciando sólo unos minutos después que en la capital, a las 11:10 horas para tener su punto máximo a las 12:25 horas y terminar a las 13:41 horas.

En Parral iniciará a las 10:59 horas, teniendo su clímax a las 12:18 horas para terminar a las 13:40 horas, con sólo cuatro minutos de diferencia, el eclipse oscurecerá el 96.2 por ciento; en Delicias, casi igual que en la capital oscurecerá un 93.7 por ciento, iniciando a las 11.02 horas, con el punto máximo a las 12:20 horas para terminar a las 13:42 horas.

En Cuauhtémoc y Jiménez, a pesar de iniciar a la misma hora, en Jiménez se oscurecerá un 97.3 por ciento y en Cuauhtémoc un 90.6 por ciento. Ambos iniciarán a las 11:01 horas, sin embargo el punto máximo en Jiménez será a las 12:19 horas y en Cuauhtémoc a las 12:28 horas, para terminar Cuauhtémoc a las 13:39 horas y en Jiménez a las 13:42 horas.

En Guachochi el eclipse oscurecerá un 91 por ciento, iniciando a las 10:58 horas, para tener el clímax a las 12:15 horas y terminar a las 13:39 horas; mientras que en Guadalupe y Calvo iniciará a las 10:56 horas, con punto máximo a las 12:14 horas y terminar a las 13:37 horas, oscureciendo un 95.1 por ciento.

Es importante recordar que para ver el eclipse de forma segura se deben utilizar telescopios, binoculares y lentes que tengan el filtro de seguridad con certificación ISO 12312-2 y CE, esto para proteger los ojos de daños tanto temporales como permanentes.

Asimismo, no se recomienda utilizar lentes comunes de sol, radiografías, CDs, bolsas de papas, rollos de fotografía, entre otros artículos que no tengan el certificado o bien, no sean proyectos que protejan los ojos.