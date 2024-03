Educación integral en la UACH a través de la Internacionalización

La Universidad Autónoma de Chihuahua ha trabajado en el fortalecimiento de la movilidad académica para poder brindar a sus estudiantes una formación integral universitaria a través de experiencias enriquecedoras de aprendizaje con otras instituciones nacionales e internacionales.

En la segunda mitad del 2023, cerca de 300 alumnos de las diferentes facultades que conforman la UACH participaron en las convocatorias que los llevó a realizar una estancia en universidades de Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Canadá, España, Alemania así como dentro del país.

El Programa de Movilidad que ofrece la Dirección de Vinculación e Internacionalización está dirigida tanto a estudiantes de nivel licenciatura como a docentes, investigadores, aspirantes a un posgrado y especialidad.

Conoce las experiencias de participar en este programa.

Foto: Cortesía / Uach

Jesús Armando terminará su especialidad en Alemania

Jesús Armando Terrazas Rascón, egresó de la carrera e Médico, Cirujano y Partero en el 2015 de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, después de prestar su Servicio Social, tuvo la inquietud de estudiar una especialidad en el extranjero.

Por lo que viajó a Alemania, este país es uno de los campos profesionales más buscados por los trabajadores de la Salud, tras cumplir con una serie de requisitos y trámites, Jesús Armando finalmente pudo cumplir su sueño y esta a solo unos meses de terminar la especialidad en Cirugía Cardiovascular.

Trabajar y encontrar esta oportunidad en el extranjero le ha permitido conocer el sistema de Salud y sus características que considera, algún día aplicarlas en México, con la finalidad de apoyar a quienes más lo necesiten, por medio de propuestas de iniciativas para la mejora de las condiciones de familias y servicios.

Investigadores UACH, presentan proyectos en otros países

Los investigadores y docentes UACH también pueden participar en los intercambios, lo que les permite enriquecer sus trabajos de investigación o mostrar los avances y logros obtenidos en sus proyectos. Por ejemplo, la doctora Marusia Rentería Villalobos de la Facultad de Zootecnia y Ecología asistió a la Tianjin Normal University, en el distrito de Xiqing, China.

La doctora realizó en aquel país una ponencia titulada “Gestión Conjuntiva del Agua para la Sostenibilidad del Abastecimiento del Agua en Chihuahua, México” además, participó en un importante intercambio de experiencias de trabajos de investigación y aplicaciones científicas, así como propiciar la colaboración académica entre profesores y estudiantes en la de la Hebei University of Technology y la Tianjin University of Techonology and Education.

Desde la ciencia y la tecnología, así como en los sectores académicos, se contribuye significativamente al desarrollo en los distintos ámbitos, por lo que Marusia Rentería considera que es de suma importancia mantener una relación estrecha entre la academia, gobierno y sectores sociales, así como la docencia e investigación con las instituciones educativas del mundo.

Foto: Cortesía / Uach

Estudiantes UACH podrán obtener un Doble Grado con la Universidad Estatal de Nuevo México

Un grupo de seis estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que formaron parte del programa de Movilidad en la New Mexico State University (NMSU) asistieron a la ceremonia de graduación de esa institución para recibir su constancia de finalización de estudios.

La UACH y la NMSU han estrechado lazos con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una doble titulación y una sede física para quienes deseen ser parte de este programa sin la necesidad de salir del estado.

Así mismo se cuenta con el proyecto de Programas de Posgrado con Doble Grado UACH-NMSU, donde se trabaja en el diseño de un método entre Facultad de Ciencias Agrotecnológicas y Ciencias Agrícolas y Forestales, que cuentan con similitudes con programas académicos de la Universidad Estatal de Nuevo México.

Foto: Cortesía / Uach

Conocer y aplicar la gastronomía del Viejo Mundo

Mariana Gutiérrez Muruato, estudiante de la licenciatura en Nutrición de la Facultad Enfermería y Nutriología, emprendió un viaje a España para continuar con su preparación profesional,

Durante su estancia estudió las materias de: Farmacología, Pruebas Funcionales de Aplicación a la Nutrición, Dietoterapia, Tecnología Culinaria y Alimentación en Colectividades, en la Universidad de Granada en la península Ibérica.

Mariana comentó que gracias a que la UACH realiza este tipo de programas pudo cursar un semestre en Granada, así mismo agradeció el asesoramiento y seguimiento que se le brindó en la Dirección de Internacionalización y Vinculación

Foto: Cortesía / Uach

Participación en convocatoria de becas de movilidad

Jazmín Alejandra Morales García, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho, participó en la convocatoria de becas de la Fundación Botín lo que le dio la oportunidad de viajar a los países de Colombia, Brasil y España de octubre a diciembre del año pasado,

Jazmín el pasado mes de febrero fue parte de un conversatorio realizado por ganadores de esta beca en Chihuahua para que más estudiantes se acerquen a este tipo de programas y al igual que Morales García, cuenten con una experiencia que marque tanto su preparación profesional como personal.

Foto: Cortesía / Uach

La UACH ofrece también la opción de realizar un Posgrado en el extranjero

La UACH, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado invitan a docentes investigadores a realizar sus trabajos por medio de la modalidad de Intercambio Académico Internacional en distintos campos de estudio, así como la facilidad de la obtención de becas en distintos países, como Alemania, Inglaterra o España.

En Alemania la convocatoria corresponde al Deutscher Akademischer Austauschidients (Servicio Alemán de Intercambio Académico), para estudiantes de posgrados de ingenierías y de ciencias naturales, al combinar estancias de estudio y prácticas profesionales en este país, así como las becas cortas de investigación, que son brindadas a doctorandos y académicos.

El Grupo Compostela de Universidades (GCU) a través del VIII Concurso de Pitches de Investigación y propicia la difusión de la misma entre las universidades socias, fomentar oportunidades de financiamiento para sus trabajos y contacto con otras y otros investigadores a fin para incrementar y enriquecer sus aportaciones, de esta manera se cumple con la contribución de las políticas que la institución demanda.

Por otro lado, la Universidad de Worcester, en Inglaterra exhorta a la capacitación en idiomas o física por medio de esta institución, el gobierno del Reino Unido proporciona una beca de 38 mil Libras, el equivalente a más de 43 mil Euros, aproximadamente para estudiar y residir en ese país, por medio de esta universidad, en un año se obtiene el Certificado de Posgrado en Educación (PGCE).

Kathya realiza su tercera maestría en España

Kathya Melina González González, egresada de la carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH y con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Córdova, España gracias a una beca de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y otro posgrado más en Administración Pública, obtuvo una beca por parte de la Fundación Carolina del Gobierno de España para estudiar su tercer maestría en Madrid España en Estudios de Género en la Universidad Complutense en esta ciudad.

Foto: Cortesía / Uach

La Fundación Carolina pertenece a la Agencia de Cooperación Española del Gobierno, este posgrado tiene como especialidad, Políticas Públicas e Intervención Social, es decir aplicar la perspectiva de género en programas públicos e intervenciones sociales, misma que le interesó al laborar como funcionaria pública, por eso su interés en este rubro para avanzar en igualdad y eliminar cualquier tipo de violencia en las mujeres desde cualquier punto de vista.