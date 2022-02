Egresados de Enfermería exigen atención por parte de la UACh

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Enfermeras y enfermeros egresados de la Facultad de Enfermería y Nutriología se manifestaron en las instalaciones de la unidad académica como en Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua debido a que los cursos post técnicos que ofrecen no cuentan con validez oficial y les ha impedido ascender en sus centros laborales.

Profesionales de la salud viajaron desde Ciudad Juárez para exigir atención por parte de las autoridades educativas pues los documentos que les entregaron al terminar sus cursos no cuentan con lo que las empresas establecen.

Una de las afectadas explicó que son estudiantes egresados de la UACh de Post Técnicos de Enfermería Pediátrica, Quirúrgica, Cuidados Intensivos, así como Gestión y Liderazgo, pero en su centro laboral, por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social no les han permitido escalafonar debido a que la documentación que se les entregó no cumple con los estándares.

Denunciaron que no se cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Educación Superior (REVOE), tampoco con la Comisión Internacional para la Formación de Recursos Humanos de la Salud. Aunado a ello el mapa curricular no está certificado t las cartas de horas-practica no cuentan con el detalle de días, horas hábiles e inhábiles.

Los estudiantes señalaron que la UACh solo les dice que está trabajando para que estos documentos estén en regla, pero ya les ha afectado en su trayectoria laboral toda vez que la convocatoria para escalafón fue del 1 al 31 de enero y no pudieron ingresar los documentos.

