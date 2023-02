Egresados de la Universidad de Chihuahua cumplen 4 años sin que les entreguen su título

La primera generación de la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad de Chihuahua, cuentan con cuatro años de espera, de su título universitario, luego de que en el año 2019, terminaran con su programa de estudios a cabalidad y además realizarán el pago de más de 10 mil pesos para obtener el mismo.

Un grupo de afectados, explicó a El Heraldo de Chihuahua, que en 2019 concluyeron su carrera en Fisioterapia, por lo cual el personal de la Universidad de Chihuahua, les solicitó papelería, requisitos y el pago para que les pudiera entregar el título universitario, pero luego de que cumplieron con ello, el personal administrativo les dio largas y largas hasta pasar ya cuatro años de que concluyeron con su carrera.

Son alrededor de 50 inconformes quienes reservaron sus identidades, toda vez que el personal de la institución ha tenido una serie de confrontaciones incluso con el rector de la Universidad de Chihuahua, de nombre Humberto Molina Rocha, quien ha dialogado con los jóvenes y quien se deslindó de esta problemática, asegurando que todo el proceso de titulación ha sido detenido por la Universidad Regional del Norte (URN), quien supuestamente se hace cargo de los procesos de titulación.

“En 2019 comenzaron los tramites, luego de pagar, nos dijeron que ya iban a iniciar, pero esto en verdad nunca inició, nos volvieron a pedir requisitos, fotos digitales, más fotos y así nos llevamos un año, posteriormente se dio la situación de la pandemia y nos traían de vuelta a vuelva, hasta que nos dijeron que no se podía hacer nada porque todo estaba cerrado” señaló uno de los afectado.

Personal de la Universidad de Chihuahua, les explicó que tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud, se encontraban cerradas y por lo tanto no llegaban los títulos, pero además por dos años explicaron que al “asesor” encargado de las titulaciones, le dio covid casi por dos años consecutivos y que por eso no avanzaban los trámites.

“Llegamos a un límite entre los compañeros, hicieron juntas con el rector Humberto Molina Rocha, nos trató mal, no nos quería recibir, nunca está en la escuela, se tiene que hacer cita para verlo y solo nos dijo que no le incumbe a la escuela, que todo era culpa de la URN, entonces le cuestionamos que con quien nos podríamos dirigir, no nos supo decir, nos decía que era en la URN, no nos dijo nunca con quien” argumentaron.

En el año 2022, continuaron con la misma problemática, solo fueron falsas esperanzas y hasta el momento al menos la licenciatura en cuestión no ha tenido el 100% de los títulos entregados, e incluso en ese año se percataron que la Universidad de Chihuahua no contaba con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que habían hecho el trámite pero que no lo habían cumplido para obtener ese registro.

A cuatro años de que culminaron sus carreras y sus servicio social, los estudiantes continúan insistiendo para obtener sus títulos universitarios, ya que de momento la institución no les ha dado información certera sobre lo que pasó con sus documentos y si podrán o no tener el mismo.

Explicaron que la Universidad de Chihuahua se encuentra ubicada en la calle González Ortega 4107 de la colonia Granjas, donde han asistido en repetidas ocasiones en búsqueda de soluciones, pero que en cambio ya reciben desprecio y regaños de parte del personal que no les brinda una solución, que fue el motivo por el cual decidieron exponer su caso.