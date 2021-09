El 21 de septiembre juez resuelve si se entregará carpeta a exgobernador: abogado

El abogado del exgobernador César Horacio D.J., Juan Carlos Mendoza, dio a conocer que el 21 de septiembre se celebrará la audiencia constitucional para definir si se entrega o no la carpeta de investigación, pero que aún no se ha negado ese derecho, como lo anunció el propio consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés.

“Respetuosamente, lo que procede primero es que el consejero estudiara, porque la suspensión definitiva no significa que no nos vayan a dar la carpeta, lo que significa, que el acto que se reclamó, en este caso no entregar la carpeta, va a quedar sin moverse, hasta que se resuelva el juicio de amparo, no han ganado ningún amparo, la audiencia constitucional, es el momento, en el que el juez resuelve sobre la constitucionalidad o no de la entrega de la carpeta, que es el 21 de septiembre”, comentó el abogado.

El abogado dijo que el acto que resolverá será lo que la Consejería Jurídica reclamó, “que no nos entregaran la carpeta, obviamente si no quieren entregar la carpeta es porque evidentemente hay cantidad de fallas, errores, cosas alejadas a derecho, trampas, que no permiten que conozcamos, es la única razón”.

Agregó que el consejero Jorge Espinoza ha mentido de forma constante, con el único ánimo de engañar a la gente, de que no va a entregar la carpeta de investigación, pero ellos para el 21 de septiembre ya no van a estar en el cargo y quizá lo hicieron como parte de sus últimas estrategias antes de dejar este puesto.

“Se resuelve si se entrega o no carpeta, ahí no termina todo, aun cuando dé la decisión el juez, aún queda el recurso de revisión o la queja, dependiendo del tipo de la resolución que nos dé el día de la audiencia constitucional, esperemos que dentro de dos o tres días podamos conocer la resolución”, señaló.

El abogado Juan Carlos Mendoza dijo que el conocer las acusaciones que le pretenden hacer al exgobernador, como a cualquier detenido, es un derecho constitucional, que es avalado por los tratados internacionales, que avaló el juez de Control, que está en el Código Nacional y en nuestra constitución.