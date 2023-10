El 99% de la violencia familiar en Chihuahua la ejerce el hombre vs la mujer: Liliana Herrera

El delito familiar o de género está tipificado con penas de uno a cinco años en prisión, que puede incrementarse hasta 10 años en la cárcel por agravantes. Las Unidades de Atención a la Violencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua alerta de los cinco tipos de violencias que constituyen este delito, para que las víctimas se empoderan al denunciar, y alcanzar la restitución de sus derechos como personas y gozar de una vida libre sin violencia en sus personas y en sus hijos e hijas.

Liliana Herrera, titular de la dependencia, explicó que en la ciudad de Chihuahua hay dos UAVIs, en Comandancia Norte y Comandancia Sur, donde la violencia que se presenta, es la ejercida de hombre a mujer en un 99%; lo que constituye un registro altísimo. De éste siguen las parejas del mismo sexo, que de este rubro, mayormente la violencia es ejercida de mujer a mujer.

“Son los ex, en donde se ha incrementado muchísimo la violencia familiar: de los exnovios, exesposos, examantes, llegando a los asesinatos. El delito de violencia familiar tiene consecuencias que son prisión de uno hasta cinco años, así está tipificado; pero puede incrementarse esa cantidad de años por agravantes, tales como, si el hecho se realizó en presencia de niñas, niños y adolescentes, que casi después se podría duplicar hasta 10 años”, explicó Lily Herrera.

La titular de la división de la DSPM de UAVI informó que hay cinco modalidades de violencia que contempla el delito de violencia familiar, la primera es violencia física, una de las más fáciles de identificar, porque desgraciadamente, deja señales visibles.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“La gravedad de este tipo de violencia es que puede dejar lesiones y discapacidades para toda la vida. Por ejemplo, mujeres que pierden completamente su sentido del olfato por alguna cuestión de golpe muy fuerte en la nariz; o en los oídos, verdad con una discapacidad auditiva permanente. Hemos tenido casos de personas que pierden la posibilidad de la movilidad, en la discapacidad de poder seguir caminando eso es la violencia que se ve; pero la violencia psicológica, es la que deja más daño, más secuela, y es mucho más largo el proceso de sanación. Es la que minimiza tanto, que se puede llegar a pensar en el suicidio, y perder la vida. Ésta es la que hace más daño”, afirmó Liliana Herrera.

Después, la violencia patrimonial es cuando la persona agresora daña cualquier propiedad que la víctima tenga, cualquier activo que tenga o algún documento suyo, por ejemplo, que retenga la identificación oficial, que tome el pasaporte, la INE, la visa, actas de nacimiento de la víctima o actas de nacimiento de los hijos; cualquier documento de propiedad, como la factura de un vehículo o que controle la tarjeta donde reciben algún ingreso.

La otra es la violencia económica, que es controlar el gasto el ingreso que tienen las familias, que el agresor no permita saber a su pareja ni siquiera cuánto es lo que gana, y que controle hasta lo que come, la despensa. Que proveen lo mínimo, por debajo de la alimentación nutricional requerida en niñas y niños en el desarrollo, que no le proveen los gastos necesarios a una persona con alguna discapacidad.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Es la que menos en un principio denuncian; una vez que se trabaja con un profesional de psicología, surgen todas las violencias. La final siempre es la sexual, es aquel acto obligado a tener alguna relación sexual, sin tener algún consentimiento. Es muy importante que la ciudadanía en general, mujeres y hombres, seamos formados en identificar la gravedad de este delito y conocer porque tenemos que ser muy claros desde el noviazgo, en qué cosas es control de una persona hacia otra; y en eso se basa el delito de violencia familiar, que para la persona agresora que puede ser hombre o mujer, la mayoría de ellos hombres, buscan en todo momento controlar, poseer a la otra persona”, exhortó la encargada de la atención a violencia familiar, en el municipio de Chihuahua.

Todas estas situaciones son muy importantes al abordar la atención, para que en cualquier documento intervención que se haga, se plasmen todos estos hechos; y en un caso determinado los jueces, las cosas que conozcan el caso, pues puedan este tener a la luz todos estos hechos, todo este control.

Liliana Herrera acotó que la violencia familiar es un delito en el que no hay mediación, está prohibido, ya que no se puede poner a la par a la persona agresora con la persona víctima porque hay un poder sobre ellas, por eso en este delito no hay mediación; y aclaró que si se intenta mediar entre las dos partes, se comete una falta muy grave; y se pondría en riesgo, hasta la profesión de quien lo intente, porque sería una acción revictimizante.

“Precisamente, por eso se llama así la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para que todos aquellos derechos que fueron vulnerados, sean restituidos en el tiempo. Lo primero que debemos privilegiar siempre es la integridad física de la persona; nos tocan casos donde la mujer está muy mal; desde que llegan nuestros compañeros policías, lo primero que hacen es la hospitalización, y brindarle toda la atención médica necesaria”, expresó.

Refirió que una vez que la víctima puede iniciar todos los procesos psicológicos, acompañados con los procesos legales es cuando empieza esta restitución de derechos. Subrayó que el acompañamiento psicológico es importantísimo, porque si la persona que ha sido violentada no tiene ese acompañamiento profesional, es muy fácil que termine con el proceso, o sea que decida no continuar. Las víctimas de violencia necesitan incrementar su autoestima y brindarle técnicas de empoderamiento.

El Municipio de Chihuahua cuenta con el Refugio para Víctimas de Violencia Extrema, que es este espacio donde ella podrá permanecer hasta tres meses junto con sus hijas e hijos, viviendo todo un proceso de desnaturalización de la violencia.

“Algo muy impactante para mí fue cuando tuve la oportunidad de estar ahí como responsable del refugio, fue impresionante ver cómo llegan al principio, y al concluir los tres meses, es diferente esa familia, que ya aprendió a tener un orden, un control y se relacionan más afectivamente entre ellos. Dentro del refugio van aprendiendo otras dinámicas, que les van a permitir tener una mejor convivencia. Es maravilloso este proceso, lo importante es que al momento que salgan, continúen con esa misma dinámica y darles ese seguimiento”, finalizó.