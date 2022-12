El baño del horror, donde desmembraron a jovencita en fraccionamiento Gloria

Aunque aún no se ha establecido el día en el que mataron a la joven de 19 años M.I.M. en una casa ubicada en el fraccionamiento Gloria, los agentes de la Fiscalía General del Estado recopilaron material probatorio necesario para establecer la mecánica con la que privaron de la vida a la joven, lo cual sucedió en el área del baño, específicamente en la regadera del mismo.



Como salido de alguna película de terror, los agentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron la zona del baño de la vivienda de uno de los detenidos por estos hechos, donde aún había sangre fresca, restos de piel y todo tipo de herramienta para cometer la privación de la vida de la joven de 19 años de edad.



Melissa M.R. y Luis Raúl F.V. habitaban ese domicilio, y tras haber sido detenidos el pasado 10 de noviembre lograron obtener una orden de cateo de su domicilio, ya que tenían la sospecha de que había sido el lugar donde habían privado de la vida a la mujer y al parecer decidieron cercenarle las extremidades en el lugar, para posteriormente enviar los restos a varios puntos de la ciudad.

Vivienda de pareja que transportaba restos humanos en auto robado / Foto: Manuel Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





En esa zona, los agentes aseguraron algunas herramientas como un machete, navajas, cuchillos de diversas dimensiones, y todo lo necesario para hacer cortes de carne y hasta de huesos, con los cuales presuntamente cortaron las extremidades de la joven M.I.M. y al momento no han podido ser recuperadas todas las partes de la mujer, ya que la destazaron por completo.



Los vecinos del sector no escucharon ruidos fuertes o de algún tipo de auxilio, pero sí comentan que escuchaban algunos golpes, pero no le tomaron importancia, sin embargo al obtener muestras forenses de los restos del cuerpo se determinó que antes de morir fue severamente golpeada, le dispararon en una mano, y le hicieron varios cortes en el cuerpo, hasta que la decapitaron.



Aunque no se ha conocido el motivo por el cual fue asesinada con tanta saña, los presuntos responsables la estuvieron maltratando por varias horas y de acuerdo a lo expuesto en la audiencia de formulación y vinculación a proceso, pretendían quitar cualquier marca y tatuaje para que no fuera identificada.

Melissa M. R. y Luis Raúl F. C / Foto de: Cortesía | FGE





Por ese motivo fue que decidieron cortar sus extremidades en varias partes, a tal grado que incluso le cortaron sus senos, sus partes íntimas, muslos, brazos, piernas y todo lo necesario para dejar sólo un torso, el cual fue descubierto en el vehículo en el que se trasladaban los presuntos responsables.

En el domicilio, además de todo el material que utilizaron para el homicidio, también encontraron una cantidad importante de maletas, las cuales al parecer utilizaban para depositar los restos y abandonarlos en algunos puntos despoblados de la ciudad de Chihuahua.



Al momento, las corporaciones de seguridad no han podido localizar el cráneo de la mujer, y a pesar de las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer lograron identificar y contactar a los familiares de la víctima.