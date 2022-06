'El Chueco', buscado desde administración de exgobernador Corral

Desde el 2018 el ex gobernador del Estado de Chihuahua Javier Corral Jurado se comprometió a detener a José Noriel Portillo Gil “El Chueco”, quien el domingo 28 de octubre de ese año, en un lugar conocido como La Playita, en el municipio de Urique asesinó al norteamericano Patrick Braxton-Andrew, al creer que este último era agente encubierto de la DEA; hoy es el delincuente más buscado en el país por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, así como el guía de turistas Pedro Palma en Cerocahui. La Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de 5 millones de pesos, la más alta de la que se tiene registro en la entidad.

Patrick Braxton-Andrew era un joven de 34 años y maestro de español en la escuela privada Woodlawn en Mooresville, DEP. Foto: FindBPA

Fue el 27 de octubre del 2018 cuando personal del hotel Paraíso Escondido realizó un reporte al percatarse de que el joven norteamericano no regresó en todo el fin de semana por sus pertenencias y había expresado su intención de visitar las comunidades de Guadalupe Coronado y Guapalayna.

El joven de 34 años y maestro de español en la escuela privada Woodlawn en Mooresville salió de Carolina del Norte el miércoles 24 de octubre y voló a México, conectándose a Chihuahua.

El jueves 25 abordó el Chepe y pasó la noche en Posada Barrancas Divisadero para tomar el autobús rumbo a Urique, adonde llegó el viernes y se suponía que el martes 30 se reuniría con su hermano Kerry en la Ciudad de México; sin embargo Patrick nunca llegó.

Por su parte, la Fiscalía del Distrito zona Occidente realizó las investigaciones tras el reporte de desaparición de un ciudadano norteamericano identificado como Patrick Braxton-Andrew, quien desde ese fin de semana llegó para pasar unos días de descanso en un hotel de la localidad.

El día de la desaparición de Patrick estuvo en una fiesta donde había gente armada y los habitantes creen que con sus preguntas se sintieron amenazados y por eso lo mataron, DEP. Foto: FindPBA

La Fiscalía General del Estado recibió también la solicitud de apoyo por parte del Gobierno de Estados Unidos, luego de que familiares formalizaran el reporte de desaparición.

Personal de investigación de la Fiscalía en coordinación con elementos de Seguridad Pública realizaron recorridos de búsqueda rumbo a Guapalayna, así como en las comunidades La Laja, El Potrero, Los Alisos, La Cabriza y otros puntos turísticos a donde pudo haber acudido.

“Preguntaba mucho”, expresaron dos habitantes de la zona, a quienes se les hacía extraño que un “gringo” hablara tan bien el español, a diferencia de otros turistas que prácticamente se comunican a señas cuando viajan a ese lugar.

El día de su desaparición estuvo en una fiesta donde había gente armada y los habitantes creen que con sus preguntas se sintieron amenazados y por eso lo mataron.

No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2018 que el entonces Gobernador del Estado de Chihuahua Javier Corral declaró “La Fiscalía General del Estado ha obtenido información de que Patrick Braxton Andrew, el joven profesor norteamericano que se nos había reportado como desaparecido, fue asesinado el domingo 28 de octubre, en un lugar conocido como La Playita, en el municipio de Urique, a manos del narcotraficante José Noriel Portilo Gil, alias “El Chueco”.

Bajo los avances que hay en la investigación, puedo decir que fue un cobarde y brutal asesinato, de una persona totalmente inocente, un hombre limpio cuyo infortunio fue cruzarse en su caminar con este malandro.

De Patrick, hemos recibido de muchas personas, las mejores opiniones. He visto varias de sus caminatas por distintos lugares de América Latina en fotografía, un rostro humano con vocación de explorador que amaba a México y a su gente, por ello enseñaba el español en su Universidad.

He vivido ya varios momentos muy duros y tristes en mi gestión como Gobernador, y el que he vivido ayer con Gary Baxtron, padre de Patrick, me ha partido el corazón, al transmitirle la información del trágico suceso. También le ofrecí a él y a su hermosa familia, no sólo que encontraremos el cuerpo de Patrick, sino que haremos justicia y daremos castigo ejemplar a este delincuente y su gavilla, a quienes paradójicamente, al actuar con esa cobardía ponen fin a su influencia y control de esa zona, bajo el cártel de Sinaloa.

Nada nos va a detener hasta capturarlo; podremos tardar poco o mucho, pero los vamos a agarrar, como hemos logrado aprehender a los responsables en casi todos los eventos de alto impacto.

No distinguimos el valor de la vida entre las personas, pero es claro que cuando se atenta contra personas inocentes, que nada tienen que ver con los grupos delincuenciales, o las disputas entre bandas criminales, esos casos de personas buenas, deben ser vistas como una prioridad y jamás deben quedar impunes. Así lo haremos en el caso de Patrick”.

Hoy la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco” a quien se le imputan los delitos de homicidio, delincuencia organizada, además como probable responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, así como el guía de turistas Pedro Palma, hechos ocurridos el pasado 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique.

