El Destilichadero pasará por siete colonias del 10 al 14 de abril, conoce cuáles son

A partir de este 10 de abril y hasta el próximo 14 del mismo mes, es que la Dirección de Servicios Públicos Municipales continúa con la puesta en marcha del programa “Destilichadero”, mismo que durante los días antes mencionados recorrerá siete colonias de la ciudad en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Las colonias incluidas en este calendario del programa “Destilichadero”, serán las siguientes, según dan a conocer desde el Gobierno Municipal: Melchor Ocampo, Antiguo Lienzo Charro, 11 de Febrero, Los Potreros, Panamericana, Charros y por último la colonia Alamedas.

El programa antes mencionado consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, del lunes 10 de abril al viernes 14.

Además, personal de la dependencia realiza recorridos por las colonias que se visiten según el calendario de la semana para retirar los “tiliches”, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta; dicho programa es completamente gratuito, por lo que las autoridades ponen a disposición el número 072 para reportar a cualquier empleado que pida una remuneración por el mismo, ahí se atiende de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

A continuación, se muestra el calendario completo de colonias que visitará el programa, junto con las ubicaciones de los contenedores antes citados:

Lunes 10 de abril

Colonias: Melchor Ocampo y Antiguo Lienzo Charro Cuadrante: Bolsón de Mapimí - Valle de San Juan del Río - Manuel Ruiz - C. 67 - Partido Liberal - Lucha y Progreso Contenedor: Jóvenes Vanguardias y Lienzo Charro (Parque)

Martes 11 de abril

Colonia: 11 de febrero Cuadrante: Primero de Mayo - Mohawk - C. 31 - Baja California Contenedor: C. Venceremos y C. 27

Miércoles 12 de abril

Colonia: Los Potreros Cuadrante: Monte Albán - Monte Celeste - A la calera - Monte Camerún Contenedor: Potrero Viejo y C. Priv. de Monte Pico

Jueves 13 de abril

Colonias: Panamericana y Charros Cuadrante: Av. de las Américas - Av. Fco. Villa - C. Jaguar - Av. Washington Contenedor: C. Carbonel (Parque Fidel Velázquez)

Viernes 14 de abril

Colonia: Alamedas Cuadrante: C. Lord Byron - Otilia García de Neira - Gustavo Flaubert - Profr. Roberto Quiroz Contenedor: Lord Byron y Profr. León Barri