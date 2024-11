¡Él es de Argentina y ella de Chiapas! Diego y su perrita Mole visitan la capital en su bicicleta

Diego Simonetta de 34 años de edad, quien es de origen argentino, visitó la ciudad de Chihuahua por primera vez luego de haber viajado por 15 países en ocho años y, expresó que México es el único en el que se ha quedado durante varios meses, sobre todo recorriendo las ciudades y poblados de los que se enamoró, lugares en los que conoció a su compañera de viaje, la perrita Mole.

El joven argentino nació en Buenas Aires, donde a una edad temprana decidió que su destino era viajar y conocer el mundo, por lo que, al cumplir 18 años se mudó dentro de su país de origen en donde tomó la decisión de empacar los objetos necesarios para iniciar con su viaje y desde entonces, solo ha vuelto una vez a su país.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Cuando comencé, realmente salí impulsado por las ganas de conocer el mundo, ganas que estaban conmigo desde que era niño”, indicó el argentino que le tomó alrededor de 7 años tomar la decisión de dejar su cómoda vida sedentaria en la capital de Buenos Aires por una de nómada, en donde cada noche duerme en un lugar distinto.

El viaje de Diego comenzó en el 2016 cuando tenía 25 años de edad y decidió salir de Buenos Aires con una gran mochila. Los primeros casi tres años de travesía fue lo que actualmente se conoce como mochilero, pidiendo aventón y caminando de pueblo en pueblo, hasta que en un punto conoció a varios ciclistas que también estaban viajando por el país, lo que lo motivó a emprender su viaje con este medio de transporte.

De esta forma, lleva poco casi seis años en bicicleta recorriendo diversos estados, disfrutando de culturas, tradiciones, hablando con todo tipo de personas y entablando amistades en cada región que visita, dejándose maravillar por la naturaleza y las ciudades a donde llega.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, hace más de cinco años, cuando visitó el pueblo de Ocosingo en Chiapas, encontró una perrita en las calles, a la que le tomó cariño y tomó la segunda decisión que le cambiaría su vida, adoptar a este animal y viajar en su compañía.

Al haber encontrado a la perrita en territorio mexicano, decidió llamarla Mole, como su platillo favorito mexicano, para que así el can tuviera un nombre que represente de donde proviene. Detalló el argentino que, Mole ha sido desde entonces su fiel compañera en cada una de las aventuras que ha vivido.

Por otro lado, Diego contó que al ser un nómada se encuentra al día en lo económico, debido a que no cuenta con un trabajo fijo debe buscar quehaceres en los que sea remunerado o bien, vende artesanías que él mismo fabrica, “debo buscar la manera de ir generando dinero para poder continuar viajando”.

Pero la problemática no es solo con el dinero, sino que en estos ocho años de viaje los momentos que más se han quedado en su cabeza son aquellas situaciones difíciles y duros en donde se tuvo que enfrentar a las adversidades que nadie habla de los viajes.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Algunas de estas situaciones que tuvo que enfrentar son cuestiones de supervivencia, atravesando sierras y desiertos en bicicleta, que se le acabe el agua y la comida, incluso, en estos años tuvo que pasar por un infortunio en donde Mole fue atropellada cuando se encontraban en Campeche.

“Pero, realmente con cada momento malo vienen miles buenos, en los que uno disfruta de todo lo que le rodea, por eso digo que, así como podemos pasar por momentos duros, los buenos tiempos llegarán por montón”, expresó.

En todo este viaje, Diego ha visitado 15 países entre Sudamérica y Centroamérica hasta llegar a México, indicando que debido a que no cuenta con un pasaporte no ha podido recorrer Estados Unidos, sino, aseguró que se animaría completamente a pedalear hasta Alaska.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Han sido Bolivia Perú Ecuador Colombia Venezuela Panamá de Costa Rica Nicaragua sí varios países los que he visitado, varios estados, pero desde niño añoraba conocer México y como no se cuando tendré la posibilidad de regresar, me propuse conocerlo completamente”, externo el argentino.

De esta forma, instó a todos los mexicanos que, de tener la posibilidad, se animen a visitar su país, aunque no sea en el mismo medio de transporte que él está utilizando, pero no conozcan su México, “que disfruten su país que es maravilloso, y también quiero agradecerles a todos y cada uno que nos ha apoyado a lo largo de nuestro viaje”.