El exsecretario de Gobernación le debe mucho a Chihuahua: Alfredo Chávez

“El exsecretario de Gobernación le debe mucho a Chihuahua”, fue como el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid, respondió a las acusaciones emitidas por Adán Augusto López el pasado sábado en la capital durante la asamblea informativa.

El panista agregó que: “Chihuahua no es Tabasco”, por lo que aquí los aplausos no se compran, sino que se ganan. Con esto, resaltó que López Hernández es un aspirante a la presidencia que: “no prende, que no prendió y que no va a prender” en esta entidad.

Insistió que, como secretario de Gobernación, Adán López le quedó a deber mucho a esta entidad, pues recordó que, en cuestión migratoria, cuando se presentó la tragedia en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, nunca hubo respuesta por parte de ninguna autoridad federal.

En cuanto a los señalamientos que externó Adán Augusto respecto a los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, Chávez respondió recordando que vino a defender una reforma a la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de: “los que pensábamos diferente”.

Cabe mencionar que, en el discurso de su asamblea informativa, el morenista igualmente denunció la actitud “hipócrita” que recibió en esa ocasión por parte de la mandataria estatal, María Eugenia Campos, razón por la cual el panista no dudó en responder a cada una de las acusaciones.

“Adán Augusto no es bienvenido en Chihuahua; es un candidato gris, es un candidato que no entiende la idiosincrasia y la fuerza de los chihuahuenses”, enfatizó el coordinador haciendo de nueva cuenta hincapié en que nunca estuvo presente como funcionario de Gobierno Federal.

Por lo anterior, el coordinador concluyó mencionando que el exfuncionario: “vino a criticar un gobierno que no pudiera criticar”, pese a que haya querido hacer “pirotecnia electoral” durante su visita a cinco municipios de la entidad durante este fin de semana.