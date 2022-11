El INE en riesgo de perder su autonomía: Flor Jiménez

Flor Jiménez, de Poder Ciudadano afirmó que este domingo la marcha es una alerta para evitar que cancelen el futuro, pues advirtió que el INE corre el riesgo de perder su autonomía.

Resaltó que la reforma electoral tiene como objetivo desfigurar el carácter autónomo que da sustento a sus funciones.

La reforma cerraría las puertas para que la pluralidad política pueda darse, es decir, cancela la alternancia en el poder.

Señaló que quienes buscan defender al INE reciben acusaciones, “No somos enemigos de nadie, somos ciudadanos ejerciendo la libertad, en defensa de los derechos que no estamos dispuestos a perder”.

Chihuahua Más de 5 mil personas participan en marcha en defensa del INE en Chihuahua capital

En su discurso en la Plaza Mayor de Chihuahua, a las diputados, senadores recomendaron no aceptar la reforma, ni que acepten la coacción de su voto.

Los exhortó a pronunciarse y votar en sentido negativo al desmantelamiento de la esperanza.

Advirtió que hoy lo que une es el proyecto común ”¡no a la reforma electoral, el INE no se toca”.

"No es el momento ni la forma de modificar el marco jurídico, les recomendamos a los legisladores a votar atendiendo a nuestro mandato", dijo y de los manifestantes y llamaron urgentemente a la ciudadanía pues "si no salimos a las calles no vendrá un mejor futuro, hoy no importan los colores ni las ideologías sino el proyecto común de México", dijo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!



Con información de Sarahí Aguirre | El Heraldo de Chihuahua