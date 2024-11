“El libro de las cosas que no existen”: presentarán obra póstuma de Enrique Servín

Este 8 de noviembre, a las 19:00 horas, en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua 2024, y en el escenario Nellie Campobello, tendrá lugar la presentación del escrito póstumo de Enrique Servín, “El libro de las cosas que no existen” evento cultural donde estará presente el editor Édgar Trevizo y quien habló con este medio de comunicación, sobre esta obra del escritor quien también fue un gran activista de los derechos humanos.

“Es un libro que como me comentó alguien hace poco, es de esas cosas que ‘no deberían existir’; expreso esto porque es un pequeño milagro el tenerlo en nuestras manos. Enrique fue asesinado en su domicilio en 2019 -hecho que no nos cansaremos de denunciar, no ha sido esclarecido-”, expresó Édgar.

De igual manera, opinó que mucho se perdió con su vida, que era vasta, plena y alimentaba a muchos. Enrique fue un extraordinario poeta, defensor de las lenguas originarias, activista, políglota asombroso que dominaba a la perfección 27 lenguajes y un erudito excepcional, con una memoria abrumadora y una gracia contagiosa, una bondad inefable. Todo eso se perdió, pero, dijo, temían que también se hubiese perdido toda su obra entre tantos archivos, papeles,documentos impresos y virtuales.

También declaró que Hugo Servando Sánchez y Noel René Cisneros, amigos muy cercanos del maestro, han estado realizando la búsqueda de documentos entre sus pertenencias y hasta ahora se han encontrado varios poemas inéditos que su editorial (Medusa Editores), estará lanzando próximamente, que este libro es sumamente importante, porque en él ejerce algo que le fascinaba: la literatura fantástica.

Fue encontrado en un disquete que data del 2007 y que milagrosamente seguía funcionando; de ahí que dijo yo que es un milagro y que este libro no debería existir, dada la fragilidad de ese soporte; se rescató el texto y comenzará con las pláticas con su familia para editarlo.

La iniciativa de hacer esto, comunicó, partió de José Santillanes, actual jefe del Programa Editorial Chihuahua del Instituto de Cultura del Municipio.

“La familia pidió que fuese mi sello editorial el que lo produjera y comenzamos a trabajar. El resultado es un libro precioso de 428 páginas de la más alta literatura: relatos sobre una civilización inventada Samássaran en los que se describe su inexistente, pero maravillosa fauna, flora, gentes, sociedades, historias antiguas, poemas, expediciones de conquista, y más”.

“Es de una vastedad y calidad literaria tal que uno no puede dejar de recordar a Borges, Italo Calvino, Milorad Pavic, al leerlo, pero sobre todo no podemos evitar escuchar su voz viva, de aquellos tiempos en que le rodeábamos y nos contaba historias, recitaba poemas o imitaba a algún autor famoso, y nos destornillaba de risa”, manifestó Édgar Trevizo.

Édgar Trevizo, originario de Chihuahua, es director de Medusa Editores, poeta, traductor y compilador, quien ha logrado ganar el Premio Chihuahua de Literatura y obtenido en un par de ocasiones la beca del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artísticos.

Asimismo, ha publicado más de 10 títulos de traducciones y compilaciones suyas de poesía internacional y tres poemarios de su autoría. Como editor ha logrado formar una de las casas editoriales independientes más prestigiosas del país, considerada ya por algunos como la más importante y propositiva de ellas en cuanto a publicaciones de poesía se refiere.

Por otro lado, Édgar Trevizo dijo que la Feria del Libro es el escenario perfecto para la presentación de este volumen, recordando que Enrique amaba las ferias del libro, y que tuvo la fortuna y el placer de crear junto con él la Sala de Poesía y las pequeñas antologías Wikaráame e Irétari, de poesía y cuento internacional, respectivamente.

“Sabemos que le hubiese emocionado profundamente este ejemplar de factura impecable, al nivel de cualquier editorial del mundo. Hubiese sido muy feliz de reunir a una gran cantidad de personas en torno a sus creaciones. Nosotros nos reuniremos con ánimo festivo aunque a la vez conmocionado, desde luego; nos hace mucha falta y hubiésemos amado a nuestra vez tenerlo ahí, leyendo él mismo sus propios relatos maravillosos”, finalizó el director de Medusa Editores.