El mayor reto, reducir la inseguridad en la ciudad: Marco Bonilla

Marco Antonio Bonilla Mendoza, presentará hoy su primer informe de Gobierno Municipal, al llegar a los primeros 12 meses de su gobierno, con resultados en los temas transversales de la ciudad, como seguridad, salud, transparencia, cercanía con la gente, fortalecimiento económico y obras, como respuesta a sus compromisos a las solicitudes ciudadanas.

En el tema de seguridad, Marco Bonilla subrayó que se han invertido recursos por cerca del 34% del presupuesto municipal e impulsando grandes proyectos en el tema de seguridad, con el egreso de 53 nuevos elementos de la Academia de Policía y la consolidación de la Plataforma Escudo Chihuahua en su tercera etapa.

“El reto es reducir la inseguridad en el Municipio, es un reto que debemos de tener presente y que tenemos además todo el compromiso, como equipo y a todos los niveles de gobierno. Debo agradecer mucho, todo el apoyo y colaboración que ha tenido con el Gobierno Municipal de Chihuahua, tanto el Ejército Nacional, el 23 Batallón de Infantería, la V Zona Militar, la Guardia Nacional, que no hay operativo que les solicitemos, que no nos acompañen. Ahora con el tema de las presas, apenas les tocamos el tema y se formó inmediatamente el Operativo DN III, es de destacar. De verdad, muy agradecido con las fuerzas federales. Y el apoyo de la gobernadora, que de manera particular le da seguimiento al tema, está muy preocupada y muy ocupada por el tema en la Capital”, destacó el alcalde.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Añadió la creación del Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua, que nos permite hoy, otorgar dos licenciaturas, tanto a policías como a bomberos, y que empezamos con la construcción de su campus el siguiente año.

Servicios Públicos Municipales

“Estamos trabajando y siendo muy ingeniosos para dar lo mejor en materia de servicios públicos. Estamos por presentar seis nuevos camiones de basura que ya se hizo su adquisición y que vendrán a ayudarnos muchísimo, a los 54, que ya cuenta el parque vehicular, para llegar a 60 camiones del Municipio, para atender las rutas municipales, sino aquellas donde presenten fallas los camiones de concesionarios”, detalló el alcalde Bonilla.

Sobre el alumbrado público, anunció que antes de que concluya el presente año, se entregarán 32 vialidades, con 11 mil luminarias cambiadas, que incluyen 50 espacios públicos.

En la recolección de basura habitacional, informó que se recortaron el número de rutas, vía un procedimiento administrativo, y se estableció una forma de recolectar de manera más ágil, estos residuos, y ha bajado de una manera importante el número de reportes en el 072, informó. Acotó que a consecuencia de las lluvias, se ha redoblado el esfuerzo para continuar brindando el servicio a la ciudadanía, y en las zonas donde hay terracerías, poder recoger la basura en vehículos más ligeros, para evitar atascos de los camiones.

Transparencia

En el tema de transparencia, refirió la evaluación de la PEFA, que es un secretariado de la Unión Europea y es sancionado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por bancos de varios países de Europa, que analiza las políticas públicas en materia de gasto, de transparencia y participación ciudadana. Y esas políticas públicas, permitieron definir que Chihuahua se ajusta mayormente a las buenas prácticas internacionales, y por ello, es el primer municipio de México, y el único, en tener el PEFA Check.

Así mismo, mencionó a la suscripción del Gobierno Abierto de la ONU, de los que únicamente hay menos de 10 municipios en el país que forman parte de esta red; y que compromete al Municipio al tema de la rendición de cuentas, entre otros convenios firmados con organismos fiscalizadores en rendición de cuentas. Y al reto de Infraestructura Abierta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de la Transparencia, donde Municipio registró proyectos por más de mil millones de pesos, en materia de Obra Pública, que permite ser el municipio con mayor número de proyectos registrados en el país.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Eficiencia y Eficacia

Las aplicaciones digitales del Municipio de Chihuahua, permiten tener cercanía con la gente, al modernizar la aplicación Marca el Cambio, la integración del chatbot Hola Vecino, de la Red Vecinal Chihuahua Capital, Yo Segura, entre otros.

“Uno de los días más felices en este gobierno fue, presentar la digitalización y automatización de los trámites, de los cuales, son ya más de 40: el ciudadano ya no se tiene que parar en una oficina de gobierno para hacer estos trámites. Lo puede hacer desde la comodidad de su casa, vía electrónica. Y nos permite medir mejor los tiempos de respuesta al ciudadano. Estamos apostándole mucho al tema de hacer un gobierno eficiente”, aseveró.

Marco Bonilla refirió que en campaña, se comprometió a que el primer paso superior que se hiciera en su administración, estaría ubicado en el sur de la ciudad. Después de estudios vehiculares, peatonales y de transporte público, el más conflictivo era el del bulevar Fuentes Mares y avenida Nueva España. “Es una gran obra de ingeniería, más de 200 millones de pesos de inversión; y nuestro compromiso es que esté concluido en junio del siguiente año. Llevamos el 15%. Es puerta de entrada a la ciudad, vía vehicular o en transporte de pasajeros. Le va a cambiar el rostro a la ciudad”, afirmó.

Economía

“En el tema del Producto Interno Bruto Municipal, hemos incrementado a un 5.8%, que es el más alto desde el inicio de la pandemia y eso nos incentiva a seguir invirtiendo en esta materia”, y agregó que en incentivos a Mipymes, se han creado los módulos MiFam, de impulso a la economía de las empresas familiares. En la detonación de la industria, reseñó la atracción de cinco nuevos proyectos industriales para Chihuahua, con un esfuerzo encabezado por la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, lo que permitirá asegurar más de 5 mil empleos para la Capital, con sueldos que inician de 9 mil pesos mensuales en adelante.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En cumplimento de apoyos sociales, mencionó la entrega de becas académicas con una inversión de más de 45 millones de pesos; becas de discapacidad con más de 10 millones de pesos; en el programa alimentario del adulto mayor llega a más de 20 millones de pesos de inversión. En la apuesta por el desarrollo económico, se está anclando el tema del deporte y cultura, con eventos como Referencia Norte, con diversos temas como stand up, fashion week, diseño, comedia, conocimientos, que permita a jóvenes de otros municipios acudir a Chihuahua Capital a disfrutar de estos eventos.

Salud

“Creamos el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, que ve tres áreas: salud mental, rehabilitación física, y la salud en lo general, con consultorios médicos, atención odontológica, programas como El Patio de Mi Casa, para evadir la rickettsia; jornadas de atención médica en las colonias, y coordinan las tres clínicas municipales, como la Clínica Chanita, Lupita y Riberas de Sacramento”, mencionó.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Marco Bonilla, también, refirió al Banco de Medicamentos, que nos ha permitido dar medicamento a miles de chihuahuenses, inclusive, medicamento oncológico. Y la aplicación de más de 10 mil pruebas Covid, y el acercamiento de la vacuna Covid a la población en colonias y en lugares públicos como la Plaza de Armas.

Para finalizar, se refirió a los chihuahuenses, al llegar al primer año de gobierno, expresándoles que, “Esto es el calentamiento, los siguientes años viene lo mejor, vamos a consolidar grandes proyectos que permitan hacer de Chihuahua esa ciudad competitiva que todas y todos queremos”, concluyó.